Ebben nem kockáztata a lakosság: a gazdasági válság tovább gyűrűzhet

A koronavírus-járvány miatt az idén 4,4 százalékos világgazdasági visszaesés várható, jövőre viszont 5,1 százalékos növekedésre lehet számítani, ehhez viszont az kell, hogy ne kerüljön sor második járvány hullámra. A járvány negatív hatásai miatt a hitelkockázatok világszerte fokozódnak, emiatt a tavalyinál sokkal több cég válhat fizetésképtelenné: az Egyesült Államokban például 43 százalékos, Németországban 12 százalékos növekedés várható ezen a téren.

A világ számos országában májusban már enyhítették az év első hónapjaiban elrendelt korlátozásokat, ennek köszönhetően pedig fokozatosan újraindulnak a gazdaságok; a koronavírus-járvány ugyanakkor sokkolta a világgazdaságot és a javuló teljesítmény nem fogja ellensúlyozni a negatív hatásokat - derül ki a Coface hitelbiztosító legfrissebb elemzéséből.

A prognózis szerint az idén 4,4 százalékkal eshet vissza a globális GDP, vagyis a legutóbbi - 2008-ban kitört - világválságból adódónál komolyabb recesszióra lehet számítani. Amennyiben a járványnak nem lesz második hulláma, akkor 2021-ben már 5,1 százalékos GDP-növekedés jöhet a világgazdaságban. A jövő évre várható növekedés ellenére több ország, köztük például az Egyesült Államok, az eurózóna, Japán és az Egyesült Királyság gazdasága a mostani kilátások szerint 2021-ben még nem hozza be az idei hátrányt, a 2019-es GDP-nél 2-5 százalékponttal alacsonyabb eredményt érhet el.

Kedvezőtlen tényezők

A biztosító szakértői szerint több oka van annak, hogy a gazdaságok nem tudnak gyorsan talpra állni. Például a járvány miatti folyamatos bizonytalanság miatt a háztartások óvatosak lesznek és növelni fogják a megtakarításaikat és visszafogják a beszerzéseiket, fogyasztásukat. Emellett sok piaci szereplő felszámolhatja a befektetéseit, vállalkozásait, ráadásul több szektorban, például a szolgáltatásoknál gyakorlatilag visszafordíthatatlan károk akadályozzák az ütemes fellendülést a járvány után.

A járvány negatív hatásait tompító jegybanki és állami lépések ellenére várhatóan minden fejlett gazdaságban növekedni fog a fizetésképtelenné váló / csődöt jelentő vállalatok száma. Az előrejelzés szerint: az Egyesült Államokban 43 százalékkal, az Egyesült Királyságban 37 százalékkal, Japánban 24 százalékkal, Franciaországban 21 százalékkal, Németországban 12 százalékkal több cég válhat fizetésképtelenné, mint 2019-ben. Drámai forgalomcsökkenés várható a turizmusban, és szintén kedvezőtlenül érinti a globális gazdaságot, hogy jóval kevesebb jövedelmet utalnak haza a külföldön dolgozó alkalmazottak az anyaországba. Tovább rontja a helyzetet az is, hogy az alapanyagok és nyersanyagok ára drasztikusan csökkent a járvány hatására, így a kitermelésük sokkal kevésbé lesz jövedelmező, mint korábban.

Sérülékeny ágazatok

A járvány miatt kialakult kedvezőtlen gazdasági helyzetből adódóan sok országban jelentősen fokozódtak a rövid távú, azaz 6-12 hónapos hitelkockázatok, ezért a biztosító cég 71 országot a korábbinál alacsonyabb szintre sorolt a saját osztályozási rendszerében. Ez a hitelbiztosító által rendszeresen vizsgált országok 40 százalékát érintette. A lépés eredményeként a régiós államok közül Magyarország, Csehország, Lengyelország és Szlovákia országkockázata azonos, A4-es szinten van a Coface-nál.

A hitelbiztosító átfogó elemzésében a világ teljes GDP-jének 88 százalékát előállító 28 ország különböző ágazatainak 40 százalékát ugyancsak lejjebb sorolta. Ezt azzal indokolták a szakértők, hogy a szállítmányozás mellett a járvány tovább rontja több olyan ágazat helyzetét, amelyek fizetőképesség szempontjából már 2019-ben is sérülékeny szektornak számítottak. Ilyen például az autóipar, a fémipar, a kiskereskedelem vagy éppen a textil- és ruhaipar. Vannak persze a válságnak ellenálló szektorok is, a cég elemzői szerint többek között a gyógyszeripar és a mezőgazdaság is ilyen ágazat.