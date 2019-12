Durván lenyomták a bankok a kamatokat decemberben: százezreket spórolhatsz most

A december kiemelt jelentőségű hónap, ami a hiteleket illeti, bár meglepő módon a személyi hitelek kereslete ilyenkor visszaesik. Az áruhitelek dominálnak, pedig nem biztos, hogy jobban járunk velük. A személyi hitelek kamatai ugyanis rendkívül alacsonyak most - kalkulátorunkból hozunk példákat arra, hogy kicsi, átlagos és nagy összegben mennyibe kerülnek a személyi hitelek, ha bankot váltunk, és akkor is, ha nem. Bebizonyítjuk, hogy egy jó döntéssel akár százezreket is spórolhatunk a hitelünkön. Nem mindegy.

A decemberi időszakban a háztartások jellemzően többet költenek, mint az év többi hónapjában. Sokszor annál is többet, mint amennyit egyébként a jövedelmük megengedne - ilyenkor pedig hitelhez nyúlnak. Nem a személyi hitelek kereslete robban be azonban ilyenkor, sokkal inkább az áruhiteleké. Pedig a személyi hitelek átlagos kamata még mindig sokkal alacsonyabb, mint egy áruhitelé - előbb 10 százalék körüli, utóbbi lehet akár 38-40 is (a törvényileg maximált THM 40 százalék).

A bankoknál tehát visszaesik a kereslet a személyi hitelekért decemberben - legalábbis az elmúlt évek trendjei szerint -, emiatt pedig akár speciális akciókkal is készülhetnek ebben az időszakban. Az alábbiakban összegyűjtöttük, hogy milyen kamatokkal érhetők most el a személyi hitelek kicsi, átlagos és nagy összegben. A konkrét ajánlatokhoz a Pénzcentrum kalkulátorát használtuk. A bankok nevére kattintva részletesebb tájékoztatás is elérhető.

Ha bankot váltunk, akkor a CIB hitele például 500 ezer forintos összegben 8,17 százalékkal vehető fel, a Takaréknál szintén 10 százalékos THM alatt, 9,91 százalékkal vihető a személyi kölcsön. A kalkulátorunk szerinti TOP5-be befért még az MKB 10,29 százalékos THM-mel, valamint a K&H 13,79 százalékkal. A Raiffeisen 14,54 százalékos THM-mel felvehető hitele is bekerült a legjobb 5-be.

Ha nem váltunk bankot, átrajzolódnak az erőviszonyok. Kalkulátorunk szerint ekkor a K&H ugrik az első helyre, őket követi a Cetelem és az MKB ajánlata. Az Erste 16,59 százalékos THM-mel befért a negyedik helyre, az ötödik most is a Raiffeisen lett 18,04 százalékos THM-mel. Érdekes, hogy az ötödik helyet itt már 18 százalékos THM-mel is el lehetett érni kalkulátorunk szerint, előző esetben ehhez 14,54 százalék kellett.

Kicsit nagyobb összegben, 1 millió forint esetén bankváltásnál hasonló rangsort láthatunk, mint az előbb: most is a CIB ajánlata végzett az első helyen a kalkulátorunkban, a Raiffeisen azonban 8,97 százalékos THM-mel beelőzte a Takarékot (9,46 százalék). Az MKB személyi kölcsöne 9,52 százalékkal vihető, a Budapest Banké 12,80 százalékkal.

Ha nem vállaljuk a bankváltás, akkor a Raiffeisen ugrik az első helyre a kalkulátorunkban, ehhez már elég neki 12,31 százalékos THM is. A K&H a második, a Cetelem a harmadik ebben az esetben, őket követi az MKB és az Erste. Kalkulátorunk szerinti ötödik helyhez ezúttal 16,59 százalékos THM kellett.

Átlagos összegben, 2 millió forintban igényelt személyi hitelek esetén a kalkulátorunk a CIB-et hozta ki győztesnek, őket követi szorosan a Raiffeisen és az MKB, de a Takarék személyi kölcsöne is 10 százalék alatti THM-mel vehető fel. Befért a TOP5-be az Erste ajánlata is 12,05 százalékkal.

Ha nem utaljuk a jövedelmünket a bankba, akkor 12-15 százalék körüli THM-emekkel számolhatunk ekkora hitelösszegnél. Az Erste tűnik az elsőnek kalkulátorunk szerint, 12,05 százalékos THM-mel, nem marad el sokkal a Raiffeisen sem, 12,31 százalékkal. A Cetelem 12,79 százalékkal kínálja a személyi kölcsönt, a K&H 13,79 százalékkal. Az MKB fért még be a TOP5-be, náluk 15,40 százalékba kerül a 2 millió forint, ha nem váltunk bankot.

És végül nézzünk meg egy egészen nagy összegű kölcsönt. 5 millió forintnál jelentősen mérséklődnek a kamatok, itt már a jövedelem-átutalásos esetnél az összes TOP5-ben szereplő ajánlat 8 és 9 százalék körül mozog. A legjobbnak a Takarék hitele tűnik, ők 8 százalékkal kínálják a személyi kölcsönt, ezzel alámentek a CIB kölcsönének. Az Erste, a Raiffeisen és az MKB és 9 százalék alatti THM-mel kínálja a hitelt.

Ha nincs jövedelemátutalás, akkor már nagy összegben is magasabbak a kamatok: a legjobb az Erste ajánlata lett kalkulátorunkban, őket követi a Cetelem. A harmadik Raiffeisennek azonban már 12,17 százalékos THM-et kell fizetnünk a kölcsönre, a Takaréknak és a K&H-nak pedig 13,59-et és 13,79-et.