Durván átszabták a piacot ezek az új hitelek: de mi lesz a válság után?

Az államilag támogatott hitelek átrendezték a hitelpiacot, változott a kölcsönigénylők köre és a hitelfelvételi szándék is. A válság után új termékpaletta jöhet, de előbb még valószínűleg meghosszabbítják a kedvezményes hitelek elérhetőségét.

Három hónap óta elérhető a vállalkozások számára a Széchenyi Kártya Plusz konstrukció. Az első pár hónap tapasztalata, hogy az ügyfelek kifejezetten érdeklődnek a hitelek iránt, a kereslet a támogatott konstrukciók iránt kb. háromszorosa a tavaly ilyenkor tapasztaltaknak - ismertette piaci a folyamatokat Szabó Norbert, a Sberbank Magyarország Zrt. Mikrovállalati szegmensének vezetője. Az igénylések megugrása miatt most több olyan bank is be akar lépni a piacra, amely korábban nem árult hasonló terméket. Az elmúlt időszakban valamelyest lassult a hitelbírálatok átfutása ugyanezen okból, nagy a nyomás a programban résztvevő bankok ügyintézőin.

Változott az igénylés célja és az kölcsönigénylők köre is. A korábbi időszakban a folyószámlahitel dominált az igénylések között, most a Széchenyi Likviditási hitelkonstrukció iránt a legnagyobb az érdeklődés, ami szabad felhasználású, így változatos célokra igénylik az ügyfelek - mondta el a szegmens vezető. Ami az érdeklődőket illeti, új ügyfelek is érkeztek: akiket megérintett a válság, és a lehetőséget látók. Előbbiek főként munkahelymegtartó hitelért mennek a bankba, utóbbiak a kedvező konstrukciót meglátva találtak ki maguknak új projekteket, amit inkább hitelből, mint saját forrásból finanszíroznának.

Esélyes a hosszabbítás

A megszokott hitelpiaci állapotokra jelentős hatást gyakoroltak az állami támogatott konstrukciók. A bankok saját fejlesztésű hiteltermékei most nem versenyképesek a támogatott hitelekkel szemben. Szabó Norbert szerint az még kérdés, hogy a válságot követően a bankok leporolják a régi kínálatukat, vagy a mostani tapasztalatok alapján teljesen új termékpalettával állnak elő.

A szakember szerint a hazai és nemzetközi várakozások fényében módosíthatják majd a moratóriumot, és azzal összhangban változnak a gazdaságmentő csomagok is. Az államilag támogatott konstrukciók élettartama így kitolódhat, ha pedig elfogy a keret, a döntéshozók bizonyára elgondolkodnak a rendelkezésre álló források növelésén.

