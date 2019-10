Csúnyán megleckéztették a magyarok a bankokat: köpni-nyelni nem tudtak

A bankok szinte kivétel nélkül rögzített kamatozással kínálják a személyi hiteleiket. A magyarok szeretnek fixálni, ami érthető is, hiszen egy-egy nagyobb kamatemelést már megérezne a pénztárcájuk a személyi hiteleknél is. De hogy lehet az, hogy míg a lakáshiteleknél lehet találni változó kamatozást, a személyi hiteleknél szinte csak fix termékek vannak. Véletlen? Egyáltalán, van értelme a fixálásnak személyi hiteleknél?Ezt járjuk körbe, és kalkulátorunkban azt is megnézzük, hogy melyik banknál mekkora a kamatperiódus.



A lakáshiteleknél azt látjuk a legutóbbi adatokból, hogy az új felvételeknél egyre inkább nő a változó kamatozású hitelek aránya a fixek rovására, ez pedig gyökeresen ellentmond az elmúlt másfél évben tapasztalható trenddel. Úgy látszik, hogy a tavaly ősszel beharangozott kamatemelés elmaradása után a magyarok már kevésbé félnek a változó kamatozástól, és inkább döntenek úgy, hogy a jelenlegi alacsony kamatot választják a magasabb, de cserébe a teljes futamidőre (akár 10 vagy 20 évre is) fix kamatok helyett.

De jól döntenek-e? Azt már korábban bemutattuk, hogy nem minden esetben érdekes befixálunk a hitelünket, és ha mégis a változó kamatozás mellett döntünk, akkor is érdemes lehet inkább a legrövidebb, a 3 hónapos kamatperiódus mellett dönteni, hiszen ekkor gyorsabban tudunk reagálni a kamatváltozásra - azaz hamarabb tudunk fixálni, mintha egyéves konstrukciónk lenne.

De mennyire igaz mindez a személyi hitelekre? A korábbi banki körkérdésünkből azt látjuk, hogy az átlagos futamidő nagyjából 4 év - ilyen időtávban bőven változhatnak a kamatok, elég csak egy pillantást vetnünk arra, hogy miképp alakultak a személyi hitelek átlagos kamatai az elmúlt 10 évben.

Szemmel látható tehát, hogy a személyi hiteleknél erősen bezuhantak a kamatok, de még mindig jóval a bank költségei felett vannak - azaz jóval drágábban hitelezik ki a "beszerzett" pénzt személyi hitelekben, mint lakáshitelekben, ezért nagyobbat is nyer rajtuk. De mi történik akkor, ha változnak a személyi hitelek kamatai? Ezt fogjuk most kiszámolni. 1 és 5 millió forint közötti összegekkel számolunk 72 hónapra, és 10 százalékos kamattal kezdünk. Ezután megnézzük, hogy miképp alakulnak a törlesztők, ha a kamat egy százalékpontos lépésközzel nő.

Azt láttuk, hogy 1 millió forint esetén nem akkora a különbség, ha 10-ról 11 százalékra ugrik a kamat, akkor mindössze 500 forint lesz a különbség a törlesztőben ilyen hosszú futamidő mellett. Ha azonban már 15 százalékot nézünk, akkor az már több mint 2500 forinttal drágább, mint a 10 százalékos kamatozású hitel. Minél nagyobb a hitelösszeg, annál nagyobb a különbség a kamatváltozásoknál is, így például 5 millió forintnál már 92 629 forintos törlesztőről ugorna 105 725 forintra a havi teher, ha hirtelen 10 százalékról 15 százalékra ugrana a kamat (persze ekkora kamatváltozás ilyen rövid idő alatt meglehetősen valószínűtlen).

Mindebből az látszik, hogy bár nem olyan mértékben, mint a lakáshiteleknél, azért a személyi hiteleknél is van jelentősége annak, hogy mekkora a kamatperiódus. Bár hozzátennénk, hogy mi itt egy viszonylag hosszú, 72 hónapos futamidővel számoltunk, ennél rövidebb futamidőnél sokkal látványosabb lenne a különbség. Nézzük meg, hogy miképp alakulnak tehát a személyi hitelek kamatperiódusai, azaz a banki személyi hitelek fix kamatperiódusúak-e, vagy változók. Lássuk a medvét!

Fix vagy változó a személyi hitelek kamata?

Nem árulunk el nagy titkot azzal - hiszen már korábban is megírtuk -, hogy a személyi hitelek szinte kivétel nélkül fix kamatozásúak. A bankok tisztában vannak azzal, hogy a magyarok inkább a fix hiteleket kedvelik, és ezt ki is használják a személyi hitelek kamatperiódusainak megállapításakor. Nézzük meg bankról bankra:

Ahogy az látható, a fenti ajánlatok szinte kivétel nélkül mind rögzített kamatozásúak, a CIB-től kezdve a Raiffeisenen át egészen az OTP-ig. A fenti ajánlatokat kalkulátorunkban szemléztük, de kis kutatással megtaláltuk az UniCredit, a Takarék és a Sberbank ajánlatát is, ezek pedig szintén rögzített kamatozásúak. Korábban a Cofidis alkalmazott változó kamatozást, manapság azonban ez már nem igaz rájuk, a Cetelem pedig gyakran kampányol azzal, hogy a hitele végig fix kamatozású - ez azonban, mint mondtuk, a többi ajánlatra is igaz. Egyedül az MKB terméke a kakukktojás, annak kamatperiódusa 3 év. Már fél éve, amikor hasonló témában írtunk, szintén kijelentettük, hogy nem lepődnénk meg, ha az MKB is fix kamatozásra térne át, azóta ez nem történt meg.

Hoppá, van itt még valami!

Most álljunk meg egy picit, mert ezen a ponton kell felhívnunk a figyelmet egy nagyon fontos dologra. A személyi hitelek beszerzési költsége, ahogy azt mondtuk, nem különbözik érdemben a lakáshitelekétől, a marzs azonban mégis sokkal nagyobb. Mit jelent ez? Hát azt, hogy a referenciakamatok enyhe növekedése esetén sem csökken olyan mértékben a bank marzsa, hogy feltétlenül megemeli a személyi hitele kamatát. Ha mégis így tesz, akkor látható, hogy például egy kétmilliós hitelösszeg esetén egy egy százalékpontos változás nem olyan jelentős.

Ehhez képest már azonos hitelösszegnél, azonos kamatperiódus mellett is sok ezer forintos különbség van a hitelek között aszerint, hogy melyik banknál vesszük fel. Egy szó mint száz, nincs értelme a változó kamatozástól félnünk, miközben ezreket szórunk ki az ablakon havonta csak azzal, hogy rosszul választunk bankot.

De akkor mi értelme annak, hogy a bankok rögzített kamatozással kínálják a személyi hiteleket? Minden bizonnyal csak marketingszempontból van jelentősége: úgy látszik, könnyebben eladható egy drága hitel a mai magyar hitelfelvevőnek, ha fix, mint egy olcsó változó kamatozású. Akkor is, ha a személyi hitelek esetén ennek aligha van jelentősége. Ne dőlj be tehát, amikor a bankod azzal reklámozza a személyi hitelét, hogy annak kamatperiódusa a teljes futamidőre fix, hiszen egy kivétellel ma ez minden bank termékére igaz. Válassz olcsó hitelt, nézz szét a Pénzcentrum kalkulátorában!