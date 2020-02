Csúnya lehúzás a bankokban: a magyarok gatyája rá megy, nyugaton filléres dolog

Ezek voltak 2020. 8. hetének legfontosabb, legérdekesebb, na meg legolvasottabb cikkei a Pénzcentrumon. A teljes írás elolvasásához kattints a címekre vagy képes ajánlókra.

Megszólalt az esztergomi Suzuki-gyár: így hat rájuk az autóipari válság

Folyamatos lassulás jellemzi a globális autóipart, sok helyen nem pótolják a kieső munkaerőt, sőt, konkrét leépítésekről is lehet hallani. Kíváncsiak voltunk mindez miképp befolyásolja a közvetett módon több mint 10 ezer főt foglalkoztató Magyar Suzuki Zrt.-t. Dr. Fejesné Gyurján Ildikó, a cég a HR-ért, a pénzügyekért és az informatikáért felelős operatív igazgatója válaszolt a Pénzcentrum kérdéseire, melyekből kiderül, érinti-e őket a lassulás, milyen irányba zajlanak a fejlesztések, de kitértünk természetesen a Vitara dízel modelljeit érintő kérdéses nitrogén-oxid-kibocsátásra is.

Jól fizető otthoni munka mindenkinek? Nehogy bevedd, simán lehúznak

Sokaknak ismerős lehet a szituáció: adott egy régi ismerős, akiről jó ideje nem hallottunk, de hirtelen feltűnik a színen és kedvesen egy találkozóra invitál, hogy egy kávé mellett tájékoztasson egy "kitűnő üzleti ajánlatról", vagy pont olyan embereket keressen az újonnan épülő munkahelyi csapatába, mint te vagy. Ennél kevés egyértelműbb jele van annak, ha valamiféle MLM-rendszerű vállalatba akarják beszervezni az embert, de vannak más, nem ennyire nyilvánvaló dolgok is, amikre nem árt figyelni, mondjuk egy álláshirdetésnél. Ebben a cikkben összeszedtünk hét jelent, amelyek alapján kiszűrheted a piramis-szisztémás ajánlatokat.

Magyar autókat is érint a világméretű visszahívás: ezek a kocsik gyulladhatnak ki

Magyarországi Mercedeseket is érint a Daimler legújabb visszahívása: egyes E-osztályos és CLS-modellek akár ki is gyulladhatnak egy hiba miatt, amit most tárt fel a német közlekedési hatóság. Világszerte majdnem 300 ezer autót érint a visszahívás. A magyarországi Mercedes-Benz a Pénzcentrum kérdésére azt írta, két lépcsőben értesítik az érintett ügyfeleket a visszahívásról,

Filléres kedvenceiktől búcsúzhatnak a magyarok: itt a teljes terméklista

Egyelőre nem derültek ki részletek a kormányzat környezetvédelmi akciótervéről, Orbán Viktor csak annak pontjait ismertette évértékelőjében. Ám egy tavaly elfogadott EU-s szabályban megtalálhatjuk, hogy milyen termékeket tilthatnak be Magyarországon.

Magyar családok tízezrei úszhatják meg az áramszámlát: élesedett az akcióterv

Orbán Viktor február 16-án jelentette be a kormány klímavédelmi akciótervét, melynek egyik fontos eleme, hogy Magyarország meghatszorozza a naperőművek kapacitását a következő 10 évben. Ez pedig egyáltalán nem tűnik megvalósíthatatlan célnak, ugyanis az utóbbi évek statisztikái alapján Magyarország az európai napelemes keménymag egyik oszlopos tagja lett. Ráadásul az ország adottságai is tökéletesek ahhoz, hogy jószerivel végeláthatatlanul sok lehetőséget ki tudjunk aknázni a fotovoltaikus megoldások kapcsán.

Angliába költöznél? Ezeknek a magyaroknak már semmi esélyük!

Egy kint élő magyar szerint a szerdán bejelentett, ausztrál mintára létrehozott pontozási rendszer bevezetése gyakorlatilag meg fogja szüntetni a bevándorlást Angliába. A megszerezhető 130 pont több mint felét kell teljesítenie annak, aki kint szeretne élni és dolgozni hosszú távon. De lehetséges ez egyáltalán?

Ebben a szakmában minden magyar nagyot kaszálhat: rengeteg embert keresnek

Magyarországon 10-ből 6 vállalatnál okoz gondot a megfelelő IKT-szakemberek felvétele. Pedig a gazdaságban óriási a hányuk, és nem is kis pénzeket lehet keresni már kezdőként is. Hazánk ezzel az eredménnyel az EU középmezőnyében áll, a környező országok vállalati közül egyedül Szlovákiban könnyebb a toborzás.

Élesedik az akcióterv: ekkortól lehet bűncselekmény a szemetelés

Nyáron lép életbe a klímavédelmi akcióterv első pontja, megkezdik az illegális hulladéklerakók felszámolását, és nagyobb erővel lépnek fel a szabálysértők ellen. Erre egy külön hatóságot is létrehoz a kormány, illetve vélhetően szigorodnak a vonatkozó törvények is - az illegális szemétlerakás akár bűncselekmény is lehet a jövőben.

