Csak úgy öntik ki a pénzt feleslegesen a magyarok az ablakon hitelfelvételkor

Nem állt meg a hitelezés lendülete, még ahhoz képest sem, hogy némileg emelkedtek az átlagos kamatok a fogyasztási hiteleknél. Persze az élelmesek továbbra is nagyon olcsón juthatnak hitelhez.

Tavaly áprilishoz képest fogyasztási hitelekből 31 százalékkal, míg lakáshitelekből 21 százalékkal többet vettek fel a háztartások idén: előbbiből közel 49 milliárd, utóbbiból majdnem 83 milliárd fogyott csak ebben a hónapban - elemzi a Magyar Nemzeti Bank adatait a Bank360 legfrissebb kamatfigyelőjében.

Lakáshiteleknél ráadásul folytatódott az olcsósodás: márciushoz képest tovább csökkent az átlagos hitelköltség 4,97 százalékról 4,9 százalékra, azaz aki áprilisban vette fel lakáshitelét, kevesebbet fizethet vissza. Nem ez volt a helyzet a fogyasztási hiteleknél, ahol némileg emelkedett az átlagmutató 13,55 százalékra a márciusi 13,27 százalékról.

Az átlagnál is olcsóbban

A Bank360 ismét áttekintette a bankok kínálatát, amely során kiderült: az átlagnál jóval kedvezőbb kamatok mellett is vehetünk fel hitelt, amennyiben teljesítjük a bank feltételeit, amelyek elsősorban a jövedelemre vonatkoznak. Nettó 250 000 forintos havi fizetés felett például már 8 százalékos THM alatt is kaphatunk 3 millió forint személyi kölcsönt a Sberbanktól, ráadásul megfelelő törlesztés mellett a bank jóváír egy havi törlesztőrészletet is. A törlesztőrészlet 5 éves futamidő alatt kevesebb mint havi 60 000 forint. Más pénzintézeteknél is találhatunk hasonló kondícióval kölcsönöket, így mindössze pár száz forintos az eltérés a havi törlesztőkben.

A jelzáloghiteleknél 20 éves futamidőre kerestek 15 millió forintos hitelt, és a biztonságosabb, 5 éves kamatperiódussal felvehető termékeket vizsgálták. A kalkulációkból kiderül, az induló THM alig több most, mint 4 százalék nettó 250 000 forintos fizetés felett, így a törlesztőrészlet az első 5 évben fixen 91 000 forint alatt marad a négy legkedvezőbb ajánlatot adó bank esetében.

Az akciók most sem maradnak el

Májusban és június elején is változtak a bankok kondíciói - hívja fel a figyelmet a hitelaggregátor. Jelzáloghiteleknél az alábbi jelentősebb változások történtek: A K&H Bank 10 éves kamatperiódusú fogyasztóbarát hitelénél a maximális futamidő 20 helyett már 30 év. Nagyobbat emelt a kamatokon a Budapest Bank: 5 éves kamatperiódusnál 6,24 százalékról 6,49-re, 10 éves kamatperiódusnál 7,1 százalékról 7,35 százalékra emelkedett a kamat, míg fogyasztóbarát hitelnél 5 évesnél 5,17-ről 5,42 százalékra, 10 évesnél 4,58-ról 6,19 százalékra, 10 millió forint feletti igénylésnél pedig 3,99-ről 4,24-re, illetve 4,58-ról 4,83-ra emelkedett a kamat.

Az Erste Bank 10 éves kamatperiódusú hitelénél 5-10 millió forint közötti hitelösszegnél nőtt a jövedelemhez kötött kamatkedvezmény, ami 0,4 százalékponttal kedvezőbb kamatot jelent. 40 000 forintot kaphatunk vissza a Raiffeisen Banktól, ha új ügyfelek vagyunk és a lakáshiteligénylés során a bank weboldalán regisztrálunk, megadjuk adatainkat és a pénzintézet munkatársai is fel tudják velünk venni a kapcsolatot telefonon. A jóváíráshoz Raiffeisen-bankszámlát is szükséges nyitni.

A személyi kölcsön igénylése előtt álló ügyfelek sem unatkozhattak mostanában. Az OTP Bank meghosszabbította akcióját: kamatkedvezményt adnak online igénylés esetén. A Takarék Csoport májusban megszabadult a változó kamatozású személyi kölcsönétől, felfüggesztette annak értékesítését, így már itt is csak fix kamatozással vehetünk fel szabad felhasználású hitelt.

Nagy átalakulás volt a Sberbanknál: a pénzintézet megszüntette a megfelelő/nem megfelelő hitelmúlt figyelését, viszont 3 millió forint alatti személyi kölcsön igénylésénél elvárt a minimum 100 000 forintos jövedelem, ez korábban alacsonyabb is lehetett. 2 millió forintos hitelösszegtől nem Sberbankos ügyfeleknek kötelező a munkáltatói igazolás, ha viszont 3 millió forint alatt marad az igényelt hitel összege, kiváltható 6 havi bankszámlakivonattal. Az elvárt munkaviszony egyébként egységesen minimum 3 hónap lett, kivéve külföldi munkaviszony esetén, ahol továbbra is legalább 12 hónap az elvárt időtartam.

A korábbiakhoz képest mostantól a Sberbank is a JTM erejéig ad hitelkiváltás esetén szabadon felhasználható részt a hitelkiváltásra szánt részen felül, korábban ez az arány 33 százalék volt. Ha így igénylünk adósságrendező hitelt, akkor viszont folyósítási jutalékot is kell fizetnünk, amely az igényelt összeg 1 százaléka. Csak hitelkiváltás esetén nincs ilyen díj. Ha pedig vállalunk jövedelemátutalást a banknál, de ez nem történik meg, a hitelösszegtől függően kell monitoring díjat fizetnünk, amely 5 és 20 000 forint közötti összeg lehet.

Kedvezőbb lett a Raiffeisen Bank személyi kölcsöne azok számára, akik nem akarják vagy nem tudják teljesíteni a kamatkedvezményhez szükséges jövedelmi és utalási feltételeket. A standard kamat 17,95 százalékról 15,95 százalékra módosult. Ismét új ügyfeleknek kedveskedik a bank: 4 százalékpont kedvezmény vehető igénybe, ha nincs a banknál számlánk és hitelünk. 8 százalékpont a kedvezmény, ha az igazolható jövedelmünk 250 000 forint felett van és a kölcsön összege eléri vagy meghaladja az 1 millió forintot.

A Cetelem Banknál megszűnt az egy százalékos előtörlesztési díj az adósságrendező hitelnél. 7 százalékos kölcsön elnevezésű termékkel rukkolt elő május elején a Provident. Az új, 12 hetes futamidejű kölcsön szintén heti törlesztésű, és legfeljebb 200 000 Ft gyorskölcsönt igényelhetünk így, 7 százalékos THM mellett. Ezzel egy időben a hitelintézet kivezette a 42 hetes futamidejű hitelét, így a Provident által nyújtott minimum kölcsönösszeg 30 000 forintról 40 000 forintra emelkedett.

Mindent átírhat a babaváró?

Továbbra is kérdés, hogy miként alakítja majd át a piacot, mekkora kiszorító erővel bír a hamarosan igényelhető babaváró hitel. A 10 millió forint szabad felhasználású kölcsönként induló konstrukció gyermekvállalással akár vissza nem térítendő támogatássá is alakítható, azaz a gyermekkel tervező házasoknak érdemesebb ezzel a termékkel számolniuk a piaci kamatozású személyi kölcsönök és lakáshitelek helyett a szakportál kalkulációi szerint. Ahogy arról a portál már korábban beszámolt, szinte minden banknál elérhető lesz július elsejével a babaváró és a pénzintézetek egybehangzó véleménye, hogy már az első napokban jelentős lesz az érdeklődés az új hitel iránt.