Brutálisat megy a babaváró hitel: százmilliárdoknál tart a kihelyezés

Nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedő hitelnövekedést hozott Magyarországon a 2019-es év, a lakosság nominálisan még soha nem vett fel ennyi hitelt, és érdemi szigorítás a bankok szerint nem is várható egyelőre a hitelfelvételekben - közölte a jegybank a Hitelezési folyamatok kiadványának mai bemutatóján. A babaváró hitelt felvevők 54 százaléka jövedelme szerint a felső 20 százalékba tartozik. Figyelmeztető jel az MNB szerint, hogy több bank is a fogyasztási hitelportfólió minőségének a romlására számít.

A babaváró hitellel együtt 17 százalékkal, anélkül 9 százalékkal bővült a lakossági hitelállomány tavaly. Utóbbi a régió trendjének felel meg, a babaváró hitellel együtt viszont közel kétszerese a magyar hiteldinamika a régióénak. A penetráció a háztartási szegmensben (hitel/GDP) mindössze 14 százalék, jelentősen elmarad az eurózóna 49 százalékától és a visegrádi országokétól is - áll a Portfolio tudósításában.

2300 milliárd forintnyi lakossági hitelszerződést kötöttek tavaly a bankok, soha ilyen magas nem volt még a nominális kihelyezés.

Az MNB szerint az új kibocsátásban egyelőre nem érzékelhető a babaváró hitelek érdemi kiszorítási hatása, a 470 milliárd forintnyi babaváró hitel mellett a személyi kölcsönök 23 százalékkal, a lakáshitelek 7 százalékkal növekedtek. A bankok várakozásai szerint a fogyasztási hitelállomány minősége romlani fog 2020 első felében, amit az MNB figyelmeztető jelzésként értékel.

Az elmúlt negyedévekben inkább növekedtek, mint csökkentek a kamatfelárak a lakáshitelek esetében, az alacsony hozamkörnyezet miatt azonban összességében csökkentek tavaly a kamatok. A negyedik negyedév hozott fordulatot, a bankok ennek folytatódására számítanak (csökkenni fognak a felárak). A lakáshitelek közel negyede futamidő végéig fixált az új kihelyezésekben, további 45 százalékot tesznek ki a 10 éves kamatperiódusúak, a minősített fogyasztóbarát lakáshitelek aránya több mint 70 százalékos.

A februári számok is megvannak a babaváró hitelről:

566 milliárd forintnál és 59 ezer szerződésnél jár a babaváró hitel,

csökkent a havi kihelyezés, a következő hónapokban havi 40-50 milliárd forintra számítanak a bankok. A szerződések több mint harmada törlesztési moratóriumban van, hiszen már úton van a baba.

A babaváró hitelt felvevők 54 százaléka a felső két jövedelmi decilisbe tartozik, a babavárókra nem jellezmő a hitelhalmozás, és a jövedelmi kifeszítettségük sem jelentős az MNB számai szerint. Az adósok alig 10 százaléka van 40 százalék feletti jövedelemarányos törlesztőrészlet (JTM) felett.