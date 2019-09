Brutális akciórakétákat lőttek ki a bankok szeptemberben: ezzel muszáj élni

Megnéztük, hogy mekkora akciókat kínálnak a bankok most szeptemberben a személyi hitelekre, ha vállaljuk, hogy a bank ügyfelévé válunk. Beigazolódott, hogy egyáltalán nem mindegy, melyik hitelt választjuk. Van pénzintézet, aki egyformán olcsón kínálja a hitelt akkor is, ha bankot váltunk, akkor is, ha nem. Ezzel szemben a legtöbb bank jelentős, akár 10 százalékpontot is meghaladó kedvezményt kínál, ha a jövedelmünket a hitelfelvétel után hozzájuk utaljuk. Ezeket mutatjuk most be bankonként (a konkrét ajánlatokat kalkulátorunkból szemléztük).

Magyarországon relatíve sok bank van, amelyek lefedik a teljes hazai ügyfélkört. A magyarok általában ritkán váltanak bankot, többek között ennek is köszönhető, hogy a magyar bankok árazása európai viszonylatban is magas. Pedig kedvezmény nagyon sokféle van: ezek közül egyik a személyi hitelek kamataiban jelentkezik. Ha például a személyi hitelfelvételkor vállaljuk, hogy az adott bank ügyfelévé válunk, akkor jelentős kedvezményekhez juthatunk. Hogy érdemes-e ezekkel élni? Ezt mutatjuk be a cikkünkben.

Nézzük meg előbb az átlagosnak tekinthető egymilliós hitelösszeget, hiszen az sem mindegy, hogy mennyi pénzt veszünk fel a banktól. A futamidő legyen 5 év. Az alábbi ajánlatokat a Pénzcentrum személyi kölcsön kalkulátorából szemléztük:

A Raiffeisen 8,97 százalékkal kínálja a kölcsönét, ha nem leszünk a bank ügyfelei. Ők nem adnak kamatkedvezményt a bankváltáshoz: ha folyószámlát nyitunk náluk, és hozzájuk utaltatjuk a bérünket, akkor is 8,97 százalékos a THM. Nem úgy a CIB, aki 8,17 százalékos THM-et kínál bankváltáskor, míg ha ezt nem vállaljuk, akkor a CIB ajánlata már be sem fért a kalkulátorunk szerinti legjobb 6-ba.

A Cetelem szintén nem ad kamatkedvezményt, a THM náluk egységesen 15,05 százalék, akárcsak a K&H, ahol bár van némi kamatkedvezmény, de ez csak pár száz forintot jelent a törlesztőben. Az MKB közel 6 százalékos kedvezményt ad bankváltáshoz, a Budapest Bank pedig 4,9 százalékot.

A kis összegű ajánlatoknál is hasonló a helyzet. Kalkulátorunkban 500 ezer forintot néztünk meg 4 éves futamidővel. Ezt találtuk:

A CIB hasonlóképp 8,17 százalékos THM-et kínál ilyen összegnél is, ha nem váltunk bankot, akkor már sokkal kedvezőtlenebb a konstrukció - a TOP 6-be itt sem fért be. A Raiffeisen 13,58 százalékos THM-e magas, de ha nem váltunk bankot, ilyen kis összegnél még mindig ez tűnik az egyik legkedvezőbbnek. Az MKB bankváltáltás esetén ezútal kb. 4,5 százalékos kedvezményt nyújt. Érdemes megnézni, hogy a jövedelemátutalás nélküli ajánlatoknál a TOP6-ba az OTP fért be 20,73 százalékos THM-mel, míg a bankváltásos példáknál az Erste ajánlata "csak" 16,7 százalékos THM-et ígér. Szembetűnő a különbség.

Persze vannak olyan esetek, amikor sok pénzre van az embernek szüksége. Tipikusan ilyen a lakásfelújítás vagy az autóvásárlás. Nézzük meg most kalkulátorunkban, hogy 3 millió forintra milyen banki ajánlatokat találunk.

Nem meglepő, hogy hasonló dolgot tapasztalhatunk itt is: a Raiffeisen nem kínál kamatkedvezményt bankváltáshoz. Az Erste szintén egységesen alacsonynak tekinthető, 11,98 százalékos THM-met kínál, és a Cetelem hitele is egyaránt 12,71 százalékkal vehető fel bankváltáskor és anélkül is. A Budapest Bank jelentős kedvezményt kínál a bankváltáshoz: személyi hitele ekkor 10,5 százalékos THM-mel vihető. A jövedelemátutalás nélküli ajánlatok között viszont a kalkulátorunk szerinti legjobb 6-ba sem fért be, ahol az OTP zárja a sort 16,06 százalékos THM-mel vihető termékével.