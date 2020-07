Bolondnak is megéri, mégsem bíznak a magyarok ezekben az olcsó kölcsönökben

Rendkívül alacsony volt májusban a lakáshitel felvételi kedv: a járvány hatása akkorra gyűrűzött be. Hiába alacsonyak a kamatok, és vannak sosem látott olcsó lakáshitel ajánlatok a bankoknál, és stagnálnak a lakásárak - a lakosság nem vág most bele a hitelfelvételbe. Mire várnak?

Márciusban még nem látszódott a koronavírus hatása a bankok statisztikáin, azonban úgy fest, az áprilisi visszaesés májusban is tovább gyűrűzött. Tavasz elején még a lakáshitelek és a babaváró hitelek felvétele is meredeken emelkedett, viszont az MNB friss adatai szerint májusra drasztikus visszaesés következett be a járvány hatására: ennél kevesebb lakáshitelt utoljára 2018 márciusában vett fel a lakosság.

Hiába tapasztalható ismét a járvány okozta sokk után élénkülés az ingatlanpiacon: az új szerződéses összegeket havi bontásban áttekintve látható, hogy a lakáskölcsön-felvételnek nagyon nem kedvezett a korlátozások időszaka. 2020 márciusában nagyon magas volt a kölcsönfelvételi kedv, és az összegek: 85,43 milliárdot vett fel a lakosság - ehhez képest áprilisban már csak 71,88-at és májusban pedig 61,92 milliárdot.

Ez 27,5 százalékos visszaesést jelent márciusról májusra. Ennél csak a személyi hitelek estek jobban vissza, viszont ott már megkezdődött a visszazárkózás. A babaváró kölcsönök is legalább megtartották az áprilisi szintet májusban, a lakáskölcsönök zuhanása viszont nem állt meg.

Amíg áprilisról májusra a személyi hitelek a rekordalacsony 12,99 milliárd forintról tudtak jelentősen növekedni már májusban 18,68 milliárdra (43,8 százalékos növekedés), addig az újonnan felvett babaváró hitelek mindössze 46,54-re nőttek a 46,01 milliárd forintról. Ehhez képest lakáskölcsön 13,9 százalékkal esett vissza az áprilisi szintről májusra.

Ha pedig azt vizsgáljuk, egy évvel korábban mennyi kölcsönt vett fel a lakosság, a személyi hitel 66,5 százalékkal, a lakáshitelek 28,1 százalékkal estek vissza - bár akkor még a babaváró hitelt nem lehetett igénybe venni, ami tavaly júliustól átrajzolta a hitelfelvételi grafikonokat.

Aki most tervezett lakást venni, annak még segíthet is a járvány miatt kialakult piaci helyzet, ugyanis a lakásárak ha mostanra nem is csökkennek már, legalább megtorpantak, és a vevők alkupozíciója is sokat javult. Ehhez jön, hogy nagyon kedvezőek jelenleg a lakáshitel kamatok, amelyek sok együttes hatásnak köszönhetők. Egyrészt 2019 májusa óta folyamatos csökkenés mutatkozik, 1-1 megingással, stagnálással, ami többek között azért is lehet, mert a piacra belépett a babaváró hitel, amely jó alternatívája egyes lakáskölcsönöknek.

Az MNB adatai alapján az átlagos lakáshitel kamatok mindössze 0,01 százalékponttal csökkentek márciusról áprilisra, tehát gyakorlatilag stagnáltak, de a kamatlábak így is rekord alacsonyak. Májusban 0,1 százalékpontot emelkedtek a bankok átlagos kamatai. A bankok kölcsönajánlataiban általában figyelhető meg némi szigorítás a járvány és a védekezés érdekében hozott intézkedések hatására. Az emelkedés azonban nem jelenti azt, hogy ne lennének még kedvezőbb ajánlatok a lakáshitel piacon, mint egy hónapja:

Tizenkét millió forintot például 2,91 százalékos THM-mel is igényelhetünk, 12 hónapos kamatperiódussal a CIB-nél, és azt láthatjuk, hogy ezt az ajánlatot, illetve a Raiffeisen ajánlatát kivéve a többi bank mind kedvezőbb konstrukcióval állt elő egy hónap alatt. Június óta csak tized százalékpontos változások voltak a THM-ekben, viszont ez elég arra, hogy akár 100 ezreket is megtakarítson a hitelfelvevő, ha a teljes visszafizetendő összeget nézzük:

Tehát aki most venne lakást, kedvezőbb hitelekkel és stagnáló lakásárakon, jó alkupozícióból teheti ezt meg. Mindenesetre érdemes jól körülnézni a hitelpiacon, ha valaki kölcsönfelvételre vállalkozik, nem csak besétálni a saját bankjába és kérni egy ajánlatot. Látható például, hogy mekkora különbség van a CIB és az OTP ajánlata között, milliókat is jelenthet a végén - főként minél nagyobb kölcsönösszegre van szükségünk - ha nem vagyunk hajlandók más banknál számlát nyitni, hanem ragaszkodunk a saját bankunkhoz.

Címlapkép: Getty Images