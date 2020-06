Biztosítások és a hitelmoratórium: szükséges fizetnünk vagy sem?

A hiteltörlesztési moratórium jelentős segítséget jelent a pénzügyi nehézségekkel küzdő háztartásoknak. Az MNB kezdeményezésére bevezetett intézkedésnek köszönhetően a családok az év végéig mentesülhetnek havi banki törlesztőrészleteik fizetése alól. De mi a helyzet a biztosításokkal? Főleg, ha hiteleinkhez kapcsolódnak? A havi törlesztő részletekre más feltételek vonatkoznak? Mutatjuk a részleteket!

Biztosításra is vonatkozik a moratórium?

A rendelkezés szerint fizetési moratórium azon hitelszerződésekre, kölcsönszerződésekre és pénzügyi lízingszerződésekre vonatkozik, amelyek keretében 2020. március 18. napján 24 óráig folyósítottak a bankok. Az érintett szerződésekből eredő tőkefizetési, kamatfizetési, és díjfizetési kötelezettségeink teljesítésére is átmenetileg fizetési haladékot kaphatunk.

A moratórium tehát csak a hitelszerződésből közvetlenül eredő tartozásainkat érinti, semmilyen más törlesztést nem tudunk halasztani. Így a biztosításaink díjait is fizetnünk kell, legyen szó akár lakásbiztosításról, akár a kötelező biztosításról vagy cascóról.



Mi a helyzet a hitelfedezeti biztosítással?

Jellemzően nagyobb összegű hiteleinket (például személyi kölcsön vagy lakáshitel) is szükséges biztosítanunk, hiszen a banknak szüksége van garanciára arra vonatkozóan, hogy ha fizetésünk átmenetileg ellehetetlenül, a törlesztés akkor sem szakadjon meg.

Erre szolgál a hitelfedezeti biztosítás, amelyet a hitel mellé fizetünk a futamidő végéig. Ha a kölcsön futamideje alatt például elveszítenénk a munkánkat vagy a keresőképességünket, akkor a biztosító vállalja át részben vagy egészben a kölcsönösszeg havi terheinek teljesítését.

A biztosítás feltételeiről külön szerződés keretében állapodunk meg. Ezt jellemzően a hitelt nyújtó bank és a biztosító köti meg egymással, hitelfelvevőként pedig egy csatlakozási nyilatkozatot írunk alá, mellyel annak a csoportnak leszünk a tagja, akik az adott banknál hitelfedezeti biztosítást kötöttek. A biztosítási díjat pedig a hitel törlesztőrészletével egyidejűleg fizetjük meg. Egyénileg is van lehetőségünk biztosítást kötni, ez esetben közvetlenül a biztosítóval szerződünk és a költségeit külön egyenlítjük ki.

A Magyar Nemzeti Bank állásfoglalása szerint mivel a moratórium a hitelhez kapcsolódó szerződésekre nem vonatkozik, így a hitelfedezeti biztosítások díját a hitelmoratórium alatt is tovább kell fizetni, máskülönben a biztosító felmondhatja a szerződést.



Érdemes tovább fizetni

Felmerülhet a kérdés, hogy ha a moratórium időszaka alatt nem fizetjük törlesztő részleteinket, indokolt-e a biztosítást továbbra is fenntartanunk. Mindenképp, hiszen a biztosítási szolgáltatás a teljes tőketartozásunkra vonatkozik, ami pedig fennáll, függetlenül attól, hogy tovább törlesztjük-e a hitelünket vagy pedig élünk fizetési halasztással. Káresemények pedig a moratórium időszaka alatt is bekövetkezhetnek, amelyek rövid és hosszabb távon is akadályozhatják fizetési képességünket.

Kivételt képez, ha a biztosítók külön tájékoztatást adnak arról, hogy egyedi feltételek vonatkoznak a törlesztésre a moratórium időszaka alatt. Minden esetben érdeklődjünk pénzintézetünknél a további részletekről és lehetőségekről!

