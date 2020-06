Biztonságban a bankfiókban - tanácsok személyes ügyintézéshez (x)

A koronavírus-járvány ideje alatti korlátozások a bankfiókok működési rendjét is befolyásolták. A pénzügyeink biztonságára viszont mindig számíthatunk. De vajon az enyhítések után ismét ugyanúgy bankolhatunk, mint régen? Nézzük, hogy mire érdemes figyelni a személyes ügyintézéskor és hogyan ajánlott most bankszámláinkat kezelni.



Koronavírus: helytállnak a bankok

A vírusveszély ideje alatt az Magyar Nemzeti Bank mindvégig elvárta, hogy a pénzügyi intézmények lehetőséget biztosítsanak a személyes ügyfélfogadásra is. A legtöbb bank rövidített nyitva tartást vezetett be, a szokásostól eltérő ügyintézési rendekről pedig folyamatos tájékoztatást nyújtottak. A bankszektor sikeresen oldotta meg az elmúlt időszak rendkívüli kihívásait, az ügyfelek és a dolgozók biztonsága érdekében bevezetett óvintézkedésekkel, telefonos és széleskörű digitális megoldásokkal tették lehetővé a zavartalan bankolást.



Ügyintézés a bankfiókokban

A járványhelyzet kedvező alakulásával a pénzintézetek működési rendje is javarészt visszatért a korábbiakhoz, nyitva tartanak a bankfiókok. A legtöbb helyen plexi fal választja el az ügyfeleket a tanácsadóktól, így a személyes ügyintézés sem jár fizikai kontaktussal. Ugyanakkor továbbra is érdemes körültekintőnek lennünk ottlétünkkor.

• Várakozás során és tanácsadás közben lehetőség szerint viseljünk arcvédő maszkot és tartsunk legalább másfél méteres távolságot!

• Használjuk az ügyféltérben kihelyezett érintésmentes fertőtlenítő-adagoló készülékeket!

• Továbbra is tartsuk be, hogy betegség esetén, vagy ha az elmúlt 14 napban külföldön jártunk, ne menjünk közösségbe és ne látogassunk bankfiókunkat sem!

Az egyes bankfiókok aktuális nyitva tartásáról az adott intézmény honlapján és telefonos ügyfélszolgálatán, illetve az MNB fiók és ATM-kereső alkalmazása segítségével tájékozódhatunk.



Online megoldásokkal a legkényelmesebb

Az MNB változatlanul szorgalmazza, hogy az ügyfelek minél nagyobb arányban vegyék igénybe a személyes ügyintézés helyett az egyszerű, kényelmes, gyors elektronikus csatornákat. Az internetbanki, mobilbanki szolgáltatások további nagy előnye, hogy jelentős részük nemcsak hétköznap, de hétvégén és ünnepnap is, éjjel-nappal folyamatosan elérhető. A digitális eszközökön a banki szolgáltatások legtöbbjéhez hozzáférhetünk, többek között utalásokat indíthatunk, nyomon követhetjük számlatörténetünket, hitelinformációkhoz juthatunk, sőt több banknál számlát is nyithatunk és hitelt is igényelhetünk online.



Verseny a jobb ügyfélélményért

A koronavírus-járvány szülte pénzpiaci megoldások a jövőben sem tűnnek el nyomtalanul. Ügyfélként javunkra váló helyzetet teremt, hiszen a bankok jóval erősebb versenyt folytatnak elégedettségünk elnyeréséért. Egyre inkább ügyfélbarát és színvonalas szolgáltatások közül választhatunk a bankfiókokban és az online térben egyaránt. Gyors és kényelmes ügyintézéssel, szakszerű tanácsadással a bankunk továbbra is megbízható partnerünk pénzügyeink kezelésében.



