Betett az MNB a családoknak: diszkriminálják a bankok a szegényeket?

A két évvel ezelőtt bevezetett adósságfék szabályok kezdetben nem zavarták jelentős mértékben a hitelfelvételt, azonban mostanra megnőtt a magyarok hiteléhsége és egyre jobban érződik a szabályok visszatartó ereje. Van olyan pénzintézet, ahol már az igényelt hitelek 5 százalékát is vissza kell utasítani emiatt. Könnyen lehet, hogy ezeket az ügyfeleket az adósságspiráltól menti meg a szabály, de a későbbiekben akár jelentős visszatartó erőként jelenhet meg a JTM-szabály a személyi kölcsönök igénylésekor.

2015-ben vezette be a Magyar Nemzeti Bank (MNB) az adósságfék szabályokat:

Míg a HFM jelzáloghitelekre vonatkozó részét már korábban törvényben határozták meg, a JTM viszont egy új szabály, amit azóta be kell tartania az adósnak. Kíváncsiak voltunk tehát, hogyan működik a rendszer és milyen hatása van a hitelekre. Ebben a cikkünkben a személyi kölcsönökre gyakorolt hatást néztük meg.

Mi az a JTM szabály?



A Jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató szerint a törlesztőrészleteink havi összege nem haladhatja meg a havi, rendszeres, igazolható jövedelmünk felét, ha a jövedelmünk kevesebb, mint havi 400 ezer forint. Ha viszont 400 ezer feletti a jövedelmünk, akkor a törlesztőrészletünk a jövedelmünk 60 százaléka lehet.



A JTM-szabálynak van egy makrogazdasági vonzata is, mégpedig, hogy a felmutatott jövedelemnek hivatalosan igazolhatónak kell lennie, vagyis csak adózott jövedelem jöhet szóba. Emiatt az adóelkerülők nem tudnak hitelhez jutni (vagy legalábbis sokkal nehezebben), ami rákényszerítheti őket arra, hogy a be nem vallott jövedelmüket is hivatalossá tegyék annak érdekében, hogy hitelt tudjanak felvenni.