Akkor is megéri a babaváró, ha nem kell: így tényleg ingyenmilliókat kapsz

Kevesebb, mint egy hónap, és érkezik a babaváró hitel. A kamatmentes összeg leginkább azoknak jelenthet megoldást, akik gyerekvállalásban gondolkodnak, és hitelt vennének fel. De mivel kvázi ingyenpénzről van szó, annak a gyerekben gondolkodó párnak is érdemes élnie vele, akiknek valójában nincs is szüksége pénzre. Miért? Mert így 5 év alatt akár 2,7 millió forintot is szerezhetnek a hitelen felül, amit nem kell visszafizetni. Hogyan? Mutatjuk.

A babaváró támogatást minden 41 év alatti fiatal igényelheti 2019. július 1. és 2022. december 31 között. Ha megszületik a gyerek 3 éven belül, akkor a törlesztést 3 évre felfüggesztik, és ezzel végérvényesen kamatmentessé válik a támogatás. Ha nem, akkor büntetőkamattal együtt kell azt visszafizetni, ami - jelen kondíciók mellett - szintén kedvezőbb lehet egy átlagos személyi kölcsönnél, mindenesetre mi nem ajánljuk, hogy valaki így spekuláljon. Ha a gyermek nem születik meg, akkor a kamattámogatást egy összegben, szinte azonnal kell visszafizetni - az alábbi példánk során nem ezzel, hanem egy gyerek születésével kalkulálunk.

Ha két gyerek is születik, akkor már a fennálló tőketartozás 30 százalékát el is engedik, a harmadik gyerek után pedig a teljes fennálló tőketartozást. Aki 3 gyerekben gondolkodik, annak szinte kötelező élnie vele, de igaz ez azokra is, akik legalább egy gyermeket vállalnának, és egyben hitelfelvételen is gondolkodnak. De mi van azokkal, akik akarnak gyereket, de egyébként nem tervezték felvenni a babavárót?

A válasz az, hogy szinte nekik is bűnnel felérő hiba lenne kihagyni a támogatást.

Hogy miért? Nagyon egyszerű. Tegyük fel, hogy a pár gyerekvállaláson gondolkodik, de egyébként saját lakásukban élnek, van autójuk, nem szeretnének eladósodni. Ha nem veszik fel a babavárót, nagyon nagy hibát vétenek. Ha ugyanis felveszik azt, akkor egy összegben megkapják a 10 millió forintot. Ha ennek teljes összegét az új Magyar Állampapír Plusz vásárlására fordítják, akkor 5 év után 2,7 millió forintos kamatnyereséget könyvelnek el, hiszen 12,7 millió forintot fizet nekik vissza az államadósság-kezelő.

A hitelük kamatköltsége ezzel szemben 0 forint, tehát egy gyerek esetén is pontosan 10 millió forintot fizetnek vissza, azaz az ingyen kapott 10 millió forint megforgatására 5 év után 2,7 millió forintot kapnak ajándékba az államtól - amit soha nem kell visszafizetni. Hogy mit kell ehhez tenni? Semmit (a gyerekvállaláson kívül, természetesen). Az állampapír megvásárlása után csak hátra kell dőlni, és várni, hogy leteljen az 5 év.

A törlesztést természetesen fizetni kell - célszerű ebben az esetben 20 évre felvenni a 10 milliót, ekkor a havi törlesztő 10 millió forint esetén 41,667 forint lesz - ezt mindaddig fizetni kell, amíg meg nem érkezik a gyerek. Ez azonban nem elfolyó összeg, hanem gyakorlatilag egy megtakarításként funkcionál.

Csakhogy a hagyományos megtakarításokkal szemben ez a megoldás kiemelkedő hozamot biztosít, és gyakorlatilag kockázatmentes. Sőt, a többi megtakarítással ellentétben tőke- és forrásigénytől mentes.

Az első gyerek megérkezése után aztán már nincs teendő, mert 3 évig a törlesztést felfüggesztik. A három év letelte után persze tovább kell fizetni a törlesztést, de mivel 5 év után az állampapír visszajár, így a megkapott 12,7 millió forintból nevetve végtörleszthetjük a babahitelt. Ráadásul így nem csak a fennmaradó 2,7 millió marad nálunk, hanem a törlesztésre korábban fordított havi befizetések összege is - így az egyáltalán nem elfolyó összeg.

Akárhogy is számolunk, a művelet tiszta eredménye 2,7 millió forint 5 év alatt, amihez a pár minden erőfeszítés nélkül jutott hozzá.

Nem csak 10 millió forinttal lehet bejátszani ugyanezt, ha például 5 millió forinttal csináljuk meg, akkor a havi törlesztőnk kb. 20 ezer forint lesz, a tiszta eredmény (azaz a pénz, amit nyerünk) 1 millió 366 ezer forint. A probléma akkor lehet, ha valakinek a havi törlesztő kifizetése gondot okoz - ekkor azonban a hitelösszeg további csökkentésével - és 20 éves futamidővel - mérsékelni lehet a havi törlesztőt, persze így a tisztán nyert összeg is kevesebb lesz. A 20 éves futamidő senkit ne tévesszen meg, a babavárót az állampapír kifutása után végtörlesztjük.

Hitelből tilos befektetetni!

Természetesen mindez csak azért működőképes, mert a babaváró hitel kamatmentes - egy egyszerű személyi hitel esetén például nettó veszteségünk keletkezne egy ilyen ügylettel, hiszen még a legolcsóbb hitel kamata is magasabb, mint a Magyar Állampapír Plusz kamata. Például a CIB Bank hitelének 8,71 százalékos a THM-e, a Raiffeisenének 8,97 százalék, a K&H-nál 8,86. Ezek mindegyike magasabb, mint a Magyar Állampapír Plusz átlagos évi 4,95 százalékos fix kamata, így aztán teljesen értelmetlen állampapír céljából hitelt felvenni.

Ugyanez igaz a tőzsdei befektetésekre is: kezdőként nehéz kétszámjegyű hozamot összehozni, abban sem bízhatunk, hogy a vakszerencse fiai/lányaiként belevásárolunk valamilyen épp kiugró szuperrészvénybe. A hitelből történő befektetásnek ugyanakkor lehet értelme, mégpedig akkor, ha azt produktív beruházásokba fektetjük. Így például egy tandíjra fordított diákhitellel önmagunkba fektetünk, amivel később akár magasabb képzettségünk miatt magasabb jövedelemhez is juthatunk - de említhettünk volna egyéb, materiális eseteket is. A fenti példa speciális, minden más esetben a Pénzcentrum nem javasolja, hogy eladósodjunk akkor, ha erre nincs alapos okunk.

