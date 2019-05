A magyaroknak természetes, a németeknek nincs rá pénze: mi folyik itt?

Magyarországon mindig is nagy jelentőséget tulajdonítottak a saját tulajdonú ingatlannak, ez a jelenlegi ingatlanpiaci körülmények között is tartja magát. Az Európai Unió tagállamai között Magyarországon az 5. legmagasabb a saját ingatlanban élők aránya, és ez így volt már 2010-ben is. Tavaly a hazai lakosság 86 százaléka élt saját tulajdonában lévő otthonában, igaz, 15 százalék még banki hitelét törlesztette.

Európában, Romániában a legmagasabb a tulajdonosi arány, itt bérelt ingatlanok csak nagyon kis számban fordulnak elő. Magyarországot megelőzi a sorban továbbá Horvátország, Szlovákia és Litvánia, míg hazánk mögött Lengyelország áll, ahol 2010 és 2017 között nőtt a tulajdonosi arány - derül ki a Duna House elemzéséből. A lista másik végén a jellemzően régóta drágább nyugat-európai országok állnak, mint Dánia, Franciaország, az Egyesült-Királyság és Svédország. Ezekben az országokban a lakosság 30-40 százaléka bérelt ingatlanban éli mindennapjait, a lista élén lévő Németországban és Ausztriában pedig a lakosság közel fele nem tulajdonol saját ingatlant.

Magyarországon szinte mindenki saját lakásra vágyik, így viszonylag lassan alakul ki a Nyugat-Európában megszokott bérleti piac és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatói, intézményi rendszer. Ausztriában és Németországban gyakran találkozhatunk olyan társasházakkal, amelyben minden lakás bérlakásként funkcionál, míg hazánkban alig-alig akad ilyen komplexum. Az ingatlanárak emelkedésének következtében a következő években várhatóan tovább fog csökkeni a saját tulajdonú ingatlanokban élők aránya hazánkban, és így fontos szerep hárul majd a bérleti piacra. Az ingatlanközvetítői tapasztalatok alapján ennek köszönhetően folyamatosan javul a bérleti kultúra.

- nyilatkozta Benedikt Károly, a Duna House elemzési vezetője. Magyarországon az elmúlt 10 évben nagyon lassú csökkenés tapasztalható a saját ingatlanban élők arányában. Azok aránya, akik hitellel váltak tulajdonossá 2010-ben és 2011-ben volt a legmagasabb (közel 25 százalék), ám ez mára mérséklődött, tavaly 15 százalékot tettek ki a lakhatási státusz szerinti megoszlásból. Az elmúlt évtizedben jellemzően 4-5 százalék volt a (piaci) bérlők aránya, a szociális alapon bérlőké pedig 7-9 százalék között változott, derült ki az MNB friss Lakáspiaci jelentéséből.