A magyarok fele nem bír el egyedül a bankjával: kapitális hibát vétenek?

10-ből 5 magyar közvetítőkön keresztül vesz fel jelzáloghitelt, a személyi hiteleknél más a helyzet - ott ez az arány elenyésző. De van-e értelme egyáltalán a hitelközvetítő intézményének, és mennyit kaszálnak az alkuszok az ügyfeleken? Ezt mutatjuk be, hitelfelvételhez pedig a Pénzcentrum kalkulátorát ajánljuk!

Minden második jelzáloghitelt közvetítőkön keresztül helyeznek ki a bankok, ez egészen tetemes arány - látjuk a Magyar Nemzeti Bank adataiból. Bár 2016-ról 2018-ra jelentősen nőtt a kihelyezett hitelösszeg, a hitelközvetítők részesedési aránya alig változott: 2016-ról 2018-ra 54,8 százalékról 52,2 százalékra. A 100 ezer megkötött szerződésből így 52 500-at közvetítőkön keresztül kötöttek, a csak bankfiókban megkötött szerződések száma 48 ezer.

2016-ban egyébként a 63 800-as szerződészámból 35 ezret kötöttek közvetítőkön keresztül, 28 800-at pedig csak bankfiókban. A szerződéses összegeknél hasonló arányt láthatunk: a 2018-as 846 milliárd forintból 403 milliárdot kötöttek közvetítőkön keresztül, 443 milliárdot pedig bankfiókban.

Ez azt mutatja, hogy a magasabb hitelösszeget igénylők inkább közvetlenül a banktól igénylik a hitelt.

Azaz feltételezhetően a magasabb jövedelmű, drágább ingatlant vásárlók tudatosabbak abból a szempontból, hogy nem iktatnak közbe még egy szereplőt, hanem maguk választják ki a legjobb konstrukciót. Rosszabb eset, ha a közvetítőkhöz nem fordulók azért mennek egyenesen a bankhoz, mert a számlavezető pénzintézetüktől veszik fel a hitelt, így pedig elesnek annak a lehetőségétől, hogy olcsóbb hitelterméket találjanak.

Egészen más tendenciát látunk a személyi hiteleknél. A jelzáloghitelekkel szemben a személyi hitelek jelentős részét közvetlenül a banktól veszik fel. A személyi kölcsönöknél 2018-ban 19,5 milliárd forintnyi összegben vettek fel a magyar közvetítőkön keresztül, ez jelentős növekedés a 2017-es 7,8 milliárddal szemben, valójában sehol nincs a 2018-as kb. 630 milliárdos összkihelyezéshez képest. Érdekes, hogy 2017-ben még a hitelkártyákból is többet "adtak el" a közvetítők, mint személyi hitelből. A jutalékbevétel 2018-ban a személyi kölcsönöknél az 1 milliárd forintot sem érte el.

Megkérdeztük a bankokat is, hogy náluk milyen arányt tesz ki a személyi kölcsönök körében a közvetítők általi kihelyezés. A Takarék például jelentősen magas arányról számolt be: náluk ez 30 százalékos. A bank elmondása szerint az arány folyamatosan nő. A CIB is azt írja, hogy náluk a piaci átlagot jóval meghaladja a közvetítőkön keresztül történő kihelyezés. A K&H-nál ezzel szemben elhanyagolható az arány, ez 1 százalék alatti. Az online indított igénylések esetén azonban már 20 százalékos ez az arány.

Az MKB-nál a személyi hitelszerződéseket 10 százalékban kötik meg a közvetítők, az OTP-nél ez a volumen 5 százalékos. A Budapest Bank és a Cetelem az arányokat nem árulta el, azt azonban megjegyezték, hogy ez a szám folyamatosan nő.

Mi értelme van ennek?

A jelzáloghitelek igénylése jóval bonyolultabb, mint a személyi hiteleké, így a közvetítőnek itt lehet nagyobb hozzáadott értéke. A személyi hitelek igénylése gyors és egyszerű, ráadásul a kis összegű igényléseknél a kamatkülönbözetek sem olyan jelentősek, vélhetően ezért dönt kevés ügyfél a hitelközvetítők bevonása mellett. Ez egyfelől örvendetes, mert ezzel növekszik az ügyfelek tudatossága, másfelől lehet problémás is, ha az ügyfél a közvetítő tanácsa nélkül egy drága hitelt választ.

Összességében elmondható, hogy a hitelközvetítőnek lehet haszna, ha valóban szakszerű tanácsot ad, valójában a személyi hiteleknél teljesen felesleges az igénybevétele. Több kalkulátor áll ma rendelkezésre - például a miénk is -, ahol egy kattintással látjuk az összes bank ajánlatát, ehhez nincs szükség közvetítőre. Bár a közvetítők díjai ma maximáltak, amennyiben a tanácsadás nem a legolcsóbb kamat figyelembevételével történik, akár a hiteligénylő kárára is válhat - ezeket a díjakat ugyanis a bank fizeti nekik. Különösen igaz ez akkor, ha valójában nem is lenne feltétlenül szüksége az ügyfélnek a hitelre, de a közvetítő hathatós tevékenysége révén dönt a kölcsön mellett. Mi ugyan nem ismerünk erre precedenst, mindenkit a felelős hitelfelvételre biztatunk!