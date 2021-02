A legolcsóbb és a legdrágább bankszámlák 2021-ben (x)

Megdöbbentő, de egy lakossági bankszámla költsége két év alatt azonos használat mellett lehet 0 forint, de akár meghaladhatja a 260 ezer forintot is. Hogy mivel faraghatjuk le a költségeinket? Egyrészt okos bankolással, másrészt azzal, ha az igényeinknek megfelelő számlát választjuk.

A Bankmonitor bankszámla kalkulátor szerint azonos bankszámla-használat mellett éves szinten több mint 100 ezer forint is lehet a különbség két bankszámla teljes költsége között, míg két év alatt már 260 ezer forint felett van a differencia. Azért érdemes két évet nézni, mert az ember nem szívesen vált évente bankszámlát, hiszen ez az egyszerűsített bankváltás ellenére is macerás tud lenni, viszont két évente mindenképp érdemes ellenőriznünk, hogy valóban a megfelelő csomagra fizetünk-e elő.



Aki szeretne olcsón bankolni, annak pár dolgot érdemes megfogadnia. Az egyik ilyen az ingyenes készpénzfelvétel lehetőségének kihasználása, ami nem is annyira egyértelmű, mint azt sokan gondolják. Hiába jár ugyanis minden számlához havi kétszeri ingyenes készpénzfelvétel összesen maximum 150 ezer forint értékben, ennek feltétele, hogy az adott számlához megigényeljük a lehetőséget. Aki pedig nem igényli meg, az egyszerűen lemond róla. Mivel mindenki csak egy számlájánál használhatja ki az ingyenességet, előfordulhat, hogy nem is arról a számlánkról veszünk le többnyire készpénzt, amire él a lehetőség. Ezt mindenképp érdemes ellenőrizni, és ha szükséges, a másik számlára megigényelni a díjmentes készpénzfelvételt.



Sokat spórolhatunk a mobiltelefonra érkező biztonsági SMS-értesítések elhagyásával is, hiszen ha például minden vásárlásról, netbanki belépésről és egyéb tranzakcióról üzenetet kérünk, akkor ez havi szinten több ezer forintos költséget jelenthet. Ráadásul még csak le sem kell mondanunk a biztonságról, hiszen mobilbanki alkalmazásban push üzeneteket kaphatunk mindenről, ráadásul díjmentesen.



A megdöbbentő azonban az, hogy hiába a fenti okos megoldások, így is több százezer forintos költséget jelenthet egy bankszámla. A bankszámla kalkulátor alapján az általunk megadott paraméterekkel a legolcsóbb 5 számla két év alatt kevesebb, mint 6 ezer forint költséget jelent, míg az 5 legdrágább mindegyikére 100 ezer forint felett kell költeni. (200 ezer Ft nettó jövedelem érkeztetése, havi 2 db netbanki utalás összesen 20 ezer forint értékben, 2 db csoportos beszedési megbízás összesen 15 ezer forint értékben, havi 30 db bankkártyás vásárlás összesen 75 ezer forint értékben, SMS-értesítések és postai számlakivonat nélkül).



Nem feltétlenül egyszerű a helyzet akkor sem, ha már tudjuk, az aktuális bankszámlánknál találhatnánk kedvezőbbet. Bár az egyszerűsített bankváltás intézménye működik, előfordulhat, hogy a kedvező lakáshitel, személyi kölcsön vagy éppen autóhitel kamat érdekében azt vállaltuk, hogy az adott banknál vezetjük a számlánkat és oda utaltatjuk a fizetésünket. Éppen ezért a Bankmonitor.hu szakértői szerint érdemes ilyenkor a “járulékos" bankszámla-költségeket is figyelembe venni, mert előfordulhat, összességében drágább lesz az elsőre olcsóbbnak tűnő megoldás.



Bankmonitor TIPP: a Bankmonitor bankszámla kalkulátorában megadhatod egyéni bankolási szokásaidat (például az elmúlt néhány hónap számlakivonatai alapján), a program pedig azonnal megmutatja, hogy mennyit kellene ez alapján fizetned az egyes bankoknál.

