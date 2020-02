A legkedvezőbb vállalati bankszámlákat keresed? A legjobb helyen jársz (x)

Februárban is bőven akadtak kedvező vállalati bankszámlák. Nem csak az induló vállalkozásoknak érdemes körülnézi a nyitás előtt, a már működők is találhatnak a meglévőnél olcsóbb ajánlatokat.



Az, hogy melyik bankszámla lesz vállalkozásunknak a legmegfelelőbb, sok tényezőtől függ, de talán mindközül a legfontosabb, hogy milyenek a vállalkozás számlahasználati szokásai. Hiszen lehet egy bankszámla számlavezetési díja nagyon olcsó, ha az utalásokért sokat kell fizetnünk, mi pedig havonta akár tucatszám is utalunk például partnereknek, adóhatóságnak, fizetjük a céges autó lízingjét, casco biztosítást és a közüzemi számlákat, akkor értelemszerűen olyan banki ajánlatra lesz szükségünk, ahol a banki átutalások kedvezőbbek.



Ugyanígy, ha sok készpénzre van szüksége a vállalkozásnak és sokat járunk ATM-hez, akkor az lesz a szempont, hogy a készpénzfelvétel legyen kedvezőbb. Szintén a fontosabb szempontok közé tartozik, hogy mekkora az üzlet éves nettó árbevétele vagy az, hogy új vagy régóta működő vállalkozásról van szó. De megannyi más tényező is alakíthatja az eredményeket, mint például a forgalmunk devizaneme, hitelfelvétel vagy az ügyintézés módja.



A Bank360.hu vállalkozói bankszámla kalkulátorának segítségével vizsgálta meg, hogy milyen számlavezetési lehetőségekkel számolhatnak a vállalkozások februárban. A kalkulátort azért is érdemes használni, mert teljesen egyedi módon állíthatjuk be a vállalkozásunk tranzaktálási szokásainak megfelelően a keresést, így kapva a legpontosabb díjösszehasonlítást, amely alapján már gyerekjáték kiválasztani a legkedvezőbb konstrukciót. Nézzük, mit ajánlanak a bankok ez alapján a különböző vállalkozásoknak:



Induló kisvállalkozás - 8 000 000 forintos éves árbevétel alatt



A legtöbb bank kínál olyan számlakonstrukciót, amit csak a nagyon fiatal, vagy éppen akkor indult vállalkozások vehetnek igénybe. Tipikusan ezekhez a csomagokhoz tartozó kitétel például, hogy a vállalkozás még kevesebb mint egy éve legyen bejegyzett vagy éppen ne haladjon meg bizonyos összegű árbevételt. Ezek a számlák jellemzően sokkal kedvezőbb árazásúak kezdetben, de ahogy például a diákszámlák is csak bizonyos korosztálynak szólnak, úgy ezeket a csomagokat sem tarthatjuk meg, ha a vállalkozás már egy érettebb szakaszba lépett.



A Bank360.hu kalkulációi szerint egy ilyen kezdő válallkozás, amely éves árbevétele nem haladja meg a 8 millió forintot, akár évi 27 972 forintért is bankolhat az első évben az Erste Bank Jólinduló számlacsomagjával, 36 960 forintért a Raiffeisen Bank Vállalkozói Aktív 1 számlájával, vagy 44 100 forintért a Budapest Bank Gyümölcsöző számlacsomagjával. Mindhárom számlacsomag mellé jár vállalati bankkártya, az Ersténél egy elektronikus Visa, a másik két számlacsomaghoz pedig dombornyomott Mastercard.



Érdemes azonban résen lenni, mert a második évtől jelentősen nőnek a költségek, hiszen nem biztos, hogy a vállalkozás jogosult marad a számlára. A második évtől mindhárom számlacsomag néhány száz forintos eltéréssel nagyjából 50 000 forintos éves költséggel használható tovább, tehát érdemes körülnézni az első év lejárta után, hogy milyen kedvezőbb lehetőségek vannak.



Meglévő kisvállalkozások - 50 000 000 forintos éves árbevételtől



Egy ekkora üzletnél már gyakoribbak az átutalások, a jócskán megnövekedett pénzforgalom és esetleg már több munkatársnak is szüksége van céges bankkártyára az ügyek intézéséhez. A kalkulációhoz összesen 36 utalást vettünk alapul havonta, 16 bankon belül, 12 kívül, 8 pedig hatósági átutalás, összesen 2,8 millió forint értékben. Négy csoportos beszedési megbízással és 3 állandó bankon kívüli átutalással is számoltunk 380 000 forintért, és havi négy készpénzfelvétellel, 400 000 forint értékben.



Érdemes ilyen esetben már a második éves díj alapján összehasonlítani az ajánlatokat, hiszen ezek mutatnak reálisabb képet arról, hogyan is alakul hosszú távon a bankolás költsége. Ez alapján a Raiffeisen Bank Vállalkozói Aktív 3 számla viszi a prímet februárban 184 939 forintos éves díjjal, majd az Erste Bank Smart számlacsomag 224 686 forinttal, ezt pedig a Budapest Bank már ismert Gyümölcsöző csomagja követi 242 489 forinttal. Jól látszik, hogy bár ugyanaz a számlahasználat, a díjakban mégis jelentős, akár 50 000 forintot is meghaladó különbségek lehetnek a legjobbak között.



A kedvezőbb díjakhoz persze tartoznak feltételek: például van, ahol havi 5 millió forintos bejövő forgalmat kell elérnünk az ingyenes számlavezetéshez, máshol viszont időszakosan kedvezményes az átutalás díja.



Meglévő középvállalkozások - 100 000 000 forintos éves árbevételtől



Nagy eltérések a feltételekben nem lesznek az 50 milliós árbevételnél látottakhoz képest. A kalkulációk összesen havi 6,4 millió forint értékű 38, bankon belüli, kívüli és hatósági átutaláson, 1 csoportos beszedési megbízáson 100 000 forint értékben és 6 darab 300 000 forintos állandó átutaláson alapulnak, ATM-műveletek nélkül.



Ezeket figyelembe véve a CIB Bank Partner Médium csomagja a befutó a második éves díjak alapján: 354 877 forintot kell fizetnünk évente. Kicsivel költségesebb a Raiffeisen Bank Vállalkozó Aktív 3 számlája 361 699 forintért, míg egy fokkal nagyobb ugrás a Budapest Bank Határtalan számlacsomagja 406 236 forintért.



Érdemes személyre szabott kalkulációt végezni



A fenti adatok persze irányadók csak, hiszen ahogy láthattuk, nagyon eltérő az árazás attól függően, hogy milyen vállalkozásunk van és mennyit tranzaktálunk, milyen csatolt szolgáltatásokat veszünk még igénybe. Sok múlik azon is, hogy a vállalkozásunk mennyire kezeli inkább online, digitálisan a pénzügyeit, hiszen a különböző netbankos és mobilos alkalmazások ugyanúgy elérhetők vállalati ügyfeleknek, mint a lakosságiaknak.



Érdemes tehát egyedi összehasonlítást készíteni a Bank360.hu vállalkozói bankszámla-kalkulátorával, ha pedig további információra van szükségünk, a pénzügyi szakértő segítségét kérni a döntéshez.

(x)

Címlapkép: Getty Images