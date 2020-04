A lakóközösségek is épülnek az OTP Társasházi Pályázatával (x)

Az állagmegóvási, biztonsági és energiahatékonysági beruházások mellett több társasházban a lakók közösségét is megerősítette az OTP Business Társasházi Pályázata, hiszen összefogtak a kivitelezésben. A hitelintézet ebben az évben is meghirdette kezdeményezését, amellyel összesen 15 millió forinttal támogat országszerte 20 lakóközösséget.

Az egyik budapesti társasházban egy akadálymentesített lombházat építtettek, Szigethalmon pedig egy játszóteret alakíttattak ki gyermekeiknek a lakók, az OTP Business tavalyi Társasházi Pályázatának támogatásából. "Sok kisgyerekes család számára nagy könnyebbség, hogy nem kell autóba ülni vagy hosszan sétálni, hogy a gyerekek játszhassanak. Sőt, így a szülők is többet tudnak beszélgetni, és erősebbé válik a közösségünk" - fogalmazott Straub Katalin a szigethalmi társasház lakója. Az összefogást az is erősítette, hogy a munkálatok egy részét közösségi munkában valósították meg, tehát a lakók is részt vettek a kerti kiülők telepítésében, a környezet felújításában.

A komoly érdeklődés nyomán idén megújította Társasházi Pályázatát az OTP Business. Ebben az évben már 20 lakóközösség összesen 15 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyerhet. A pályázatok az erre létrehozott honlapon, egy egyszerűen kitölthető adatlap beküldésével, két kategóriában nyújthatók be 2020. május 17-éig. Az "Otthon a közösségben" elnevezésű kategória a társasházak üzemeltetésének hatékonyabbá vagy akár környezettudatosabbá tételét, illetve a közös helységek fejlesztését célozza, tehát például online leolvasható mérőórák felszerelése, szelektív hulladékgyűjtők kialakítása, esetleg biciklitárolók, vagy pihenő- és játszóhelyek kiépítése tartozik ide. Az "Otthon a jövőben" kategóriába a lakók biztonságát és védelmét célzó beruházások, illetve az energiahatékonysági felújítások tartoznak, így a lépcsőházak és lépcsők balesetmentesítése, az épületek akadálymentesítése, digitális kaputelefon rendszer kialakítása, vagy akár energiatakarékos (LED) lámpák telepítése.



(x)

Címlapkép: Getty Images