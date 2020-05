A környezetbarát NKM E-számla mindenkinek segítség (x)

Az NKM számos áram- és földgázszolgáltatással kapcsolatos otthoni ügyintézési lehetőséget, környezetbarát szolgáltatást és rugalmas fizetési megoldást kínál több mint 4,5 millió ügyfele számára. Az egyik legnépszerűbb környezetbarát, digitális megoldás az elektronikus számla, amellyel az ügyfelek teljesen elfelejthetik a környezetet terhelő papírszámlákat. A modern, hiteles, elektronikus számlázási mód igénylése csupán pár kattintás. Az elektronikus számlát az ügyfelek a nap 24 órájában bármikor megtekinthetik, és akár évekre visszamenőleg visszakereshetik. Az NKM ügyfelei tavaly év végére 1 millió e-számla regisztrációt kezdeményeztek, ami hatalmas mérföldkő volt a társaság életében, hiszen ez azt mutatja, hogy ügyfelek jelentős része ezen a téren is hozzájárul a környezetterhelés csökkentéséhez. Azóta a bűvös egymilliós szám közel 150 ezerrel nőtt, és folyamatosan növekszik.

Az NKM E-számla befizetése kényelmes és gyors: a megadott számlaszámra történő banki utalással, csoportos beszedési megbízással vagy az értesítő levélben található linken keresztül, az NKM oldalán és mobil applikációkban azonnali bankkártyás fizetéssel is kiegyenlíthető. Az NKM a szektorban és az energia szolgáltatói piacon új, innovatív fizetési megoldást kínál ügyfelei számára, ugyanis mostantól e-mail címre is kezdeményezhetik a banki átutalást. Ez azt jelenti, hogy nem csak bankszámlaszámra, de az újonnan bevezetett másodlagos azonosítókra, vagyis a gazszamla@nemzetikozmuvek.hu és villanyszamla@nemzetikozmuvek.hu e-mail címekre is indíthatják az ügyfelek az utalást.

Az NKM weboldalán áttekinthetően szerepel, hogy melyek azok az adatok, amit az igényléskor meg kell adni.

Annak érdekében, hogy minél több ügyfélhez eljusson ennek a zöld számlázási megoldásnak a lehetősége, az NKM időről időre figyelemfelhívó kampányokat indít. 2020. április 2-án is indult egy kampány, amellyel az ügyfelek az egészségügy megnövekedett terheinek enyhítéséhez is hozzájárulnak. A promóció július 2-ig tart.

A kampány ideje alatt az NKM E-számlára váltó ügyfelek minden új e-számla-regisztráció után garantált 500 Ft számlajóváírást kapnak, illetve felajánlásuk révén további 500 Ft-tal támogatják a hazai ellátóközpontnak minősített Szent László Kórház (DPC-OHII) alapítványát. Az ügyfelek dönthetnek úgy is, hogy a garantált 500 Ft jóváírásukat is felajánlják a kórháznak, így az minden gáz- vagy villanyszámla elektronikusra váltásakor 1000 forintot kap. Ezen ügyfelek számára az NKM ezt a nemes gesztust azzal honorálja, hogy automatikusan részt vesznek a kampány nyereményjátékában, amelyben 5000 Ft értékű NetPincér vásárlási utalványokat sorsol ki a társaság.

NKM E-számlát az alábbi oldalon lehet igényelni:

https://kattanjazeszamlara.hu



