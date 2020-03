A kínaiak lassan már berúgják a motort: éledezhet végre a világgazdaság?

Ismét billegnek a rakpartok rakodódarui Ázsia nagyobb kikötőiben, mivel befutottak az első új szállítmányok a koronavírus miatt hetekre leállított, de a napokban ismét beindított kínai gyárakból. Ahogy Kína gazdasága lassan felébred a kijárási tilalom okozta tetszhalálból, piaci elemzők szeirnt szerint láthatóan kezd visszatérni az élet az ázsiai gyárak, kikötők és logisztikai központok kiterjedt hálózatába is.

Egy, a trendek szempontjából iránymutatónak számító szállítmányozó cég hajói ismét raktérkapacitásuk 70%-os kihasználtságával közlekednek az Ázsián belüli útvonalakon, ami megfelel a historikus átlagnak, és jócskán meghaladja a február elején mért 50 százalékos értéket. A régión belül már csak a Kína−Dél-Korea viszonylatnak kell teljesen magához térnie, miközben az ASEAN-országok gazdasága, melyeket csak kis mértékben érintett Kína februári leállása, a többinél gyorsabban talpra tudtak állni - vélik a Fidelity International piaci elemzői.

A szárazföld belsejében is a kikötőkéhez hasonló élénk tevékenység tapasztalható. A kínai futárszolgálatok csomagelosztó központjai ismét 90 százalélkot meghaladó kapacitással dolgoznak, hogy felszámolják az utazási korlátozások és a karantén által előidézett februári munkaerőhiány alatt kialakult torlódást - írják a közleményben.

Az ellátási láncok számos iparágban szintén újra beindultak. Ágazati elemzőink a vegyiparban dolgozó vállalatvezetőktől azt tudták meg, hogy a talpra állás a vártnál sokkal gyorsabban végbement, és a gyártás mára csaknem normál tempóban zajlik. Az okostelefon- és félvezetőgyártók március végére várják, hogy a termelés a február közepén mért 70 száazlék alattiról visszatér a szokásos szint 90 százalékára.

A technológiai berendezések gyártása kiemelkedően teljesít

Egymással szoros kapcsolatban álló beszállítói hálózata révén a technológiai berendezések gyártása különösen biztató képet mutat, aminek hátterében a kínai kereslet gyors felfutása áll. Az okostelefonok eladása a februári mélypont után márciusban ismét elérte az egy évvel ezelőtti szintet. Az elmúlt hetekben lebonyolított tenderek számából ítélve az 5G-technológiához kapcsolódó beruházások szintje is töretlen maradt: a China Mobile például 232 000 darab 5G-s bázisállomás telepítését és a lefedettség 28 kínai régióra való kiterjesztését tervezi. A kormány erősen támaszkodik a telekom-vállalatokra, mert az 5G bevezetésére és elterjesztésére afféle ösztönző hatásként tekint, amely nagyot lendíthetne a kisebb, helyi részegység-gyártókon is.

Dél-Koreában és Tajvanon a technológiai ellátási láncban szerepet vállaló cégeket csak minimális mértékben érintette a koronavírus által okozott válság. A létesítmények még a holdújév alatt is folyamatosan működtek, és a Kína kontinentális részén és Tajvanon is gyártóegységeket fenntartó vállalatok a tajvani üzemeiket 100% fölötti kapacitással működtették, hogy ellensúlyozzák az anyaországbeli gyárleállásokat.

Az utazási korlátozások kezelése és a függőség okozta kockázatok

Ahogy az országok egyre-másra zárják le határaikat az utazók előtt, újrarajzolódnak az ellátási láncok. Jó példa erre a Fülöp-szigetek, ahol a kormány teljesen leállította a Samsung egyik back-end memóriachip-csomagoló létesítményének helyet adó legnagyobb sziget, Luzon teljes ki- és beutazó forgalmát. A Samsung most vagy átszervezi a műveletet Koreába és Kínába, vagy csökkentenie kell a gyártókapacitását. Egyes techcégek, amelyeknek Európában vagy az USA-ban gyártóegységei üzemelnek, a gyárbezárások és a kijárási tilalom által támasztott logisztikai nehézségek miatt most további megbízásokra számítanak.

A Nyugat által szoros figyelemmel kísért egyik terület az egészségügy, mivel sok gyógyszer és kórházi felszerelés Ázsiában készül, de a Fidelity úgy véli, az ezzel kapcsolatos aggodalmak túlzottak. India éppen visszafogja néhány gyógyszer exportját, de csak olyanokét, amelyekből az országban az utóbbi időben hiány mutatkozott. Az Indiában előállított (majd Nyugatra exportált) generikus gyógyszerek gyártása során felhasznált hatóanyagok 40 százaléka Kínából származik. E hatóanyagok gyártása lassan visszatér a szokásos szintre - becslés szerint jelenleg a gyárak a kapacitásuk 70-80 százalékával dolgoznak.

Kína az egészségügyi felszerelések, például maszkok és védőfelszerelések egyik legfontosabb exportőre. Az USA-ban és Európában egyre többen szólítják fel a belföldi gyártókat, hogy fokozzák a termelésüket, hogy ezzel csökkentsék a kínai beszállítóktól való függőséget. Ennek eddig nem sok kézzel fogható eredményét látni, mert az érintettek logikusabbnak tartják az importkészleteket növelni, mint a teljes ellátási láncot visszaköltöztetni a nyugati országokba. Ezek az eszközök viszonylag alacsony műszaki színvonalat képviselnek, előállításuk viszont munkaerő igényes - ezért is helyezték át anno az előállításukat Kínába.

A globális kereslet kiemelt fontossága

Bár Ázsia ellátási láncai és szállítási kapacitásai kezdenek újból csatarendbe állni, a fő akadályt most a járvány által a globális keresletre gyakorolt kedvezőtlen hatás jelenti.

A fémgyártással és bányászattal foglalkozó vállalatok, melyek az elmúlt napokban az ázsiai kereslet meredek élénkülését tapasztalták, most a világ többi részén - főleg Európában - hirtelen a kereslet zuhanásával kénytelenek szembenézni. Ez a helyzet lassan kínálati problémává is átalakul, mivel a járvány közvetlenebb hatásai egyes ellátási láncokra is egyre nagyobb nyomást kezdenek gyakorolni - eddig már nagy rézipari projekt is bejelentette, hogy lebonyolításukra kedvezőtlen hatással van a kialakult helyzet.

A vegyipari termékek iránti kereslet szintén kihívásokkal küzd Kínában - ennek hátterében az autóértékesítés megtorpanása áll. Ami a technológiai ipart illeti - az 5G bevezetésén kívül - a külföldi kereslet csökkenése a következő pár hétben fokozatosan egyre érezhetőbbé válik majd. Ugyanakkor kedvező "mellékhatásokat" is tapasztalhatunk, például a távmunkához szükséges berendezések és adatközpontok iránt kereslet növekedését, valamint a Kína és USA közötti kereskedelmi feszültség csökkenését.

"A nagyfokú volatilitás és bizonytalanság egy darabig vélhetően jellemző marad még, ahogy a járvány egyre jobban elterjed és elmélyül a világban, viszont a Kínából kiinduló ellátási láncok és kereskedelmi hálózatok ellenálló képessége némi bizakodásra is okot ad" - tette hozzá Al-Hilal István, a Fidelity International közép-kelet európai igazgatója.

Címlapkép: Getty Images