A kamatmentes 10 millión túl: tízezreket is kaszálhat, aki jól választ babavárós bankot (x)

Nagyon nagy versenyben vannak a fiatal házasokért a bankok, amelyek mindent megtesznek azért, hogy tőlük vegyék fel az akár 10 millió forintos babaváró hitelt. Aki kicsit is élelmes, akár 110 000 forintot is spórolhat a kölcsönön.



Alig egy hónapja igényelhetik a 10 millió forintos babaváró támogatást a fiatal családok, de már most több ezer igénylést kell elbírálniuk a bankoknak. Az akár kamatmentessé, vagy vissza nem térítendő támogatássá alakítható kölcsön népszerűségét érthető módon a bankok is szeretnék a saját hasznukra fordítani és új ügyfeleket szerezni. Ennek pedig a leghatékonyabb módja valamilyen akció vagy kedvezmény.

Éppen ezért szinte minden, babaváróval induló pénzintézet kínál valamilyen kedvezményt, ha tőlük vesszük fel a kölcsönt. A Bank360 utánajárt, hogy pontosan melyek ezek a kedvezmények és hogyan használhatjuk ki a leginkább.



Erste Bank - akár 60 000 Ft

Az Erste Bank 10 000 forintos jóváírást biztosít szeptember 30-ig igényelt és október 31-ig folyósított babaváró hiteleknél, ha

az adós és adóstárs, tehát a férj és a feleség még nem rendelkezik az Erste Banknál vezetett bankszámlával, nyitnak mindketten Erste EgySzámla folyószámlát, amelyre a jövedelmüket is érkeztetik.

akkor is jár a kedvezmény, ha legalább 7 000 forintos, csoportos beszedéssel fizetett tagdíjjal csatlakozunk az Erste Önkéntes Nyugdíjpénztárhoz.

20 000 forintot ír jóvá a bank, ha

3,5 millió forint feletti hitelösszegű babaváró hitelt igénylünk és vállaljuk, hogy jövedelmünk a banknál vezetett meglévő vagy új folyószámlánkra érkezik. Ebben az esetben a bank azt is vállalja, hogy EgySzámla díjcsomag esetén 2 évig eltekint a számlavezetés díjától, amelyet “ügyfélkapcsolati" díjnak neveznek.

Babaváró hitel igénylésével párhuzamosan UNION-Pezsgő rendszeres díjas befektetési egységhez kötött nyugdíjbiztosítás vagy UNION-Nyitány rendszeres díjas befektetési egységhez kötött életbiztosítás megkötése esetén is ekkora kedvezményt kapunk, és szintén további feltétel a jövedelem érkeztetése egy Erstés bankszámlára.



A kedvezmények összevonhatók, így aki több Erste-termékre is szerződik a babavárón túl, akár 60 000 forintot és két évig tartó díjmentességet is bezsebelhet a banktól.

50 000 forinttal csábít a K&H Bank

A K&H is komoly összeget ír jóvá, ha augusztus végéig hiánytalanul leadjuk az igénylésünket és nyitunk mellé egy bankszámlát. 50 000 forint üti a markunkat ebben az esetben.

A Sberbanknál is 50 000 forinttal jutalmazzák a választást

Ha a folyósítás után három hónapon belül legalább két naptári hónapban havonta 100 000 forint jóváírás történik a számlán (akár több részletben is), a hitelösszeg 0,5 százalékát kapjuk vissza a banktól, azaz elengedik az első évben fizetendő kezességvállalási díjat. 10 millió forintos hitelösszeg esetében ez 50 000 forintot jelent. Természetesen a kedvezmény igénybevételéhez a Sberbankos folyószámla nyitása is feltétel.

Budapest Bank: 30 000 forint lehet a miénk

A Budapest Bank képlete is egyszerű: igényeljük a hitelt, nyissunk a banknál bankszámlát, érkezzen rá a számlanyitást követő két hónapban legalább minimálbérnek megfelelő jóváírás és tegyünk nyilatkozatot az ingyenes készpénzfelvételről a banknál. Ha ezek teljesülnek, hitelösszegtől függően akár 30 000 forint jóváírást is kaphatunk.



Gránit Bank: átvállalják a kezességvállalási díjat

A Gránit Bank az első 3 hónap kezességvállalási díját vállalja át, és ehhez nincs szükség feltételek teljesítésére, csak a banknál kell igényelni. Ez 12 500 forintot jelent. További előny, hogy csak itt tudjuk igényelni a hitelt akár online is.



A Raiffeisen Bank is átvállal a díjakból

A Raiffeisen Bank is a kezességvállalási díjból enged, mégpedig a következőképpen:

havonta fizetendő kezességvállalási díj 50 százalékát írja jóvá, ha az adós a törlesztőrészletet időben kifizeti, és legalább 400 000 forint legfeljebb két részletben jóváírásra kerül a tárgyhónapot megelőző három hónapból legalább kettőben a Raiffeisennél vezetett bankszámlán.

A Raiffeisen a havonta fizetendő kezességvállalási díj 20 százalékát írja jóvá, ha az adós a törlesztőrészletet időben kifizeti, és legalább a mindenkori minimálbér összege legfeljebb két részletben jóváírásra kerül a tárgyhónapot megelőző három hónapból legalább kettőben a Raiffeisennél vezetett bankszámlán.

Az elvárt havi jóváírási kötelezettséget a bank a folyósítást követő negyedik hónaptól kezdi el számolni és a jóváírás készpénz befizetéssel és saját számlák közötti tranzakciókkal nem teljesíthető.

A jóváírási kedvezmény a babaváró hitel futamidejének első 5 évében vehető igénybe. Ha minden feltétel teljesül az igénylő részéről, akkor az első esetben a bank 5 év alatt összesen körülbelül 45 000 forintot ír jóvá, a második esetben pedig akár 110 000 forint is lehet ez az összeg.

Nem mindegy, honnan vesszük fel

Jelentős eltérések vannak tehát a bankok akciói között. De nem csak itt jelentkeznek a különbségek, hanem - ahogy a minden hitel esetében - a bírálatnál is. Éppen ezért érdemes előre tájékozódni és a Bank360 online kalkulátorával megnézni, hogy a jövedelmünk megfelelő mértékű lehet-e ahhoz, hogy sikerrel megkezdjük az igénylést.

