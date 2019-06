6 égető tévhit a babaváró hitellel kapcsolatban: itt a cáfolat

Naponta több tucat kérdés érkezik a szakértőkhoz a hamarosan igényelhető babaváró hitellel kapcsolatban. Éppen ezért a Bank360, a hozzájuk érkezett több mint 1600 megkeresés alapján összegyűjtötte a válaszokat a leggyakoribb tévhitekre.

1. A kezességvállalási díjat a törlesztés szüneteltetése alatt is kell fizetni

Mivel ez nem volt egyértelmű, ezért a portál állásfoglalásért fordult az Emberi Erőforrások Minisztériumához, ahol megerősítették: az éves 0,5 százalékos kezességvállalási díjat a törlesztőrészlet részeként kell fizetni, így azt sem kell a törlesztés szüneteltetése alatt fizetnünk.

2. Nem igényelhetünk babaváró hitelt, ha tervezzük felvenni, vagy már fel is vettük a CSOK-ot

Ez szerencsére nem így van. A babaváró hitel akkor is igényelhető, ha a CSOK-ot már felvettük vagy tervezzük felvenni, a kettő nem zárja ki egymást. Az egyetlen akadályozó tényező az igénylés feltételein túl a jövedelemarányos törlesztés mutató lehet, azaz, ha az egyik hitel törlesztőrészlete mellett a jövedelmünk már nem terhelhető tovább a másik kölcsön törlesztésével.

3. Elég 180 napos vagy 2 éves TB jogviszony a babaváró hitel igényléséhez

Sajnos nem ez a helyzet: a CSOK-hoz képest szigorúbb feltételeknek kell megfelelni. A házaspár egyik tagjának rendelkeznie kell legalább három év folyamatos TB jogviszonnyal, ami származhat munkaviszonyból vagy felsőoktatási nappali tagozatos jogviszonyból. Legfeljebb 30 nap megszakítás lehet a jogviszonyok között, míg felsőoktatási jogviszony után 6 hónapon belül kell ismét biztosítottá válnunk.

4. Kamatmentes lesz a babaváró hitel, ha a baba megszületése után igényeljük

Nem. Ahhoz, hogy a felvételt követő öt év után is kamatmentes maradjon a hitel, a babának az igénylés után kell megszületnie. Fontos: nem elég, ha a gyermek 2019. július 1. után születik, a születés előtt a hiteligénylést is be kell adni ahhoz, hogy érvényes legyen a kamatmentesség.

5. “Meg kell ígérni" három gyermeket a hiteligényléshez

Nem befolyásolja a hiteligénylést, hogy hány gyermekünk van és mennyit tervezünk, azaz akár gyermek nélkül is felvehetjük a kölcsönt. Nem kell erről nyilatkozni úgy, mint a CSOK-nál. Mindez akkor lesz fontos, ha szeretnénk kihasználni a kamatmentességet vagy később a tőketartozás elengedését. Ahhoz ugyanis, hogy kamatmentes maradjon a kölcsön, 5 éven belül születnie kell egy gyermeknek, a tartozás 30%-ának elengedésére pedig egy második, a teljes adósság elengedésére pedig a harmadik gyermek születése után van lehetőség.

6. Úgy is felvehetjük a hitelt, ha a baba születése után terveztük az esküvőt

A törvény értelmében a babaváró hitelt csak házaspárok vehetik fel, tehát az igénylést is házaspárok adhatják le. Ebből következik, hogy a kamatmentesség és a tőketartozás elengedése sem lehetséges, ha a gyermek házasságon kívül születik például élettársi kapcsolatban. Ugyanakkor nem vizsgálják, hogy mikor és hogyan kötöttünk házasságot. Ha ez külföldön történt, akkor honosításra van szükség a hiteligénylés előtt.