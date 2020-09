5 érv, amiért megéri használni a pénzügyi kalkulátorokat (x)

Az életünket végigkísérik a pénzügyi döntések: bankszámlanyitás, hitelfelvétel, egy biztosítás megkötése és megtakarítás - az anyagi helyzetünket ezek mind befolyásolják és alakítják, ezért nem mindegy, hogy mikor melyik pénzügyi eszközt választjuk. A döntés sohasem egyszerű, hiszen a piac számos lehetőséget kínál - de nem is lehetetlen megtalálni a számunkra ideális ajánlatot. A lehetőségeket ma már online hitelkalkulátorokkal hasonlíthatjuk össze - ezeknek az előnyeit a Bank360.hu pénzügyi szakportál foglalja össze.



Pénzügyi döntéseink előtt természetes, hogy szeretnénk minél több információt összegyűjteni: ezt megtehetjük egy bankfiókban személyesen, de utánaolvashatunk mi magunk is a feltételeknek. Ha teljes képet szeretnénk kapni a kínálatról, ezt minden bankban meg kell tenni, viszont ez a folyamat akár hetekbe is telhet. Ennél sokkal egyszerűbb, ha az összehasonlítást egy pénzügyi kalkulátorral végezzük el, akár otthonról. A Bank360.hu szakértői a kalkulátorok legfontosabb előnyeit foglalták össze az alábbi öt pontban.

1. Ingyenes és bárhonnan elérhető



Kezdjük a legfontosabbal: az online hitelkalkulátorok használata minden esetben ingyenes, ezenkívül a bankok részéről sem kell többletköltséggel számolni, ha egy hitelkalkulátoron keresztül vesszük fel velük a kapcsolatot. Emellett kalkulálni internet hozzáféréssel gyakorlatilag bárhonnan lehet, akár otthon vagy utazás közben is összehasonlíthatjuk a lehetőségeinket.



2. Lépjünk túl a személyi kölcsönön: sokkal szélesebb a termékkínálat



A hitelkalkulátor-oldalakon ma már számos termékkel kapcsolatban találhatunk információt. Természetesen megtalálható a magyarok kedvenc hitele, a szabad felhasználású személyi kölcsön, amire jelenleg speciális feltételek vonatkoznak a koronavírus-járvány miatt bevezetett THM-plafon miatt. Ez azt jelenti, hogy év végéig legfeljebb 5,75 százalékos THM-mel igényelhetünk kölcsönt, januártól viszont magasabb kamatra számíthatunk. A Bank360.hu kalkulátora ezt a különbséget megmutatja, vagyis meg tudjuk nézni, hogy mekkora a különbség a THM és a havi törlesztőrészlet között a THM-plafon alatt és után.



A kalkulátoroknál a slágertermékek közé tartozik a lakáshitel és a 2019. július óta elérhető babaváró hitel is. Utóbbinál a kalkulációnál nemcsak az aktuális feltételeket érdemes figyelembe venni, hanem azt is, hogy milyen kondíciókkal folytatódik a törlesztés, ha egy, kettő vagy három gyermeke születik az igénylő párnak. Emellett azt is megmutatja egy részletes élethelyzet kalkulátor, hogy gyermek nélkül mire számíthatunk a támogatás visszafizetésénél.



Egy pénzügyi kalkulátor azonban nemcsak a “klasszikus" hitelek összehasonlításában nyújthat segítő kezet, hanem más területeken is. A lakosság számára kifejezetten hasznos lehet a bankszámla kalkulátor, hiszen a bankkártyánkat nap mint nap használjuk. Ennek ellenére a díjak összehasonlítására kevesebben fordítanak figyelmet, pedig a számlacsomagok éves költségei között akár több tízezer forintos eltérések is lehetnek, tehát érdemes időről időre végignézni az ajánlatokat. Ugyanígy érdemes kalkulálni a hitelkártya kalkulátorral is, amely a költségek mellett a visszatérítések mértékét is megmutatja, lebontva vásárlási kategóriákra.



A lakossági termékek mellett a vállalatok számára is egyre több lehetőség van az összehasonlításra. A vállalati bankszámla kalkulátorral számukra is átláthatóvá vált a kínálat a piacon. Ugyanez vonatkozik a koronavírus-járvány miatt bevezetett vállalati kölcsönökre is, az NHP Hajrá és a Széchenyi Kártya Program legújabb hiteleire - a Bank360.hu oldalán ugyanis már ezeknek a termékeknek a feltételeit is összehasonlíthatjuk kalkulátor segítségével, ami jelentősen lerövidíti azt az időt, amit a feltételek olvasásával töltenénk.



3. Egyszerűen kezelhető és átlátható



A bankoknak a pénzügyi termékekkel kapcsolatban számos információt kell közzétenni, amelyeket az úgynevezett hirdetményekben lehet elolvasni. Ezek a folyamatosan frissülő dokumentumok általában hosszúak, apró betűvel vannak szedve, ráadásul a struktúrájuk bankonként és termékenként is eltérő lehet. Egy online kalkulátor ezzel szemben átlátható formában mutatja meg a fontos információkat, így a termékek összehasonlítása sokkal gyorsabbá és egyszerűbbé válik.



4. Objektív összehasonlításra van lehetőség



Egy pénzügyi kalkulátor ideális esetben kizárólag objektív szempontokat vesz figyelembe a rangsorolásnál. A hitelkalkulátorok esetében ez lehet a teljes hiteldíjmutató (THM), a havi törlesztőrészlet, vagy a teljes visszafizetendő összeg is, a bankszámlacsomagok összehasonlításánál pedig az első és második éves költségek alapján érdemes összevetni az ajánlatokat.



5. Személyre szabható a keresés



A kalkulátor oldalak egyik nagy előnye, hogy mindössze néhány adat megadása után személyre szabott találati listát kapunk. Ezek általában a hitelösszeg, futamidő és a nettó jövedelem, de akár olyan termékspecikfikus jellemzőket is megadhatunk, mint amilyen a jelzáloghiteleknél a kamatperiódus, vagy egy bankszámlánál az utalások száma. E szerint a kalkulációknál érdemes a lehető legtöbb mezőt kitölteni, így a kalkulátor azokat az ajánlatokat tudja listázni, amelyek a megadott adatok alapján szóba jöhetnek.



A kalkulátorok segítenek, de nem érdemes elsietni a döntéseket



“A kalkulátorok jelentősen felgyorsíthatják egy pénzügyi termék kiválasztását, ennek ellenére nem érdemes elsietni a döntést, különösen ha egy nagyobb hitelösszeg igényléséről van szó" - hívta fel a figyelmet Vrazsovits Rita, a Bank360.hu szakértője. Érdemes több kalkulációt elvégezni, valamint több szempontot figyelembe véve összehasonlítani a lehetőségeket, így a szerződéskötésnél biztosak lehetünk benne, hogy jó döntést hoztunk.

