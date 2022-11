Így igazodj ki a banki folyamatok között: egy apróbb hiba is több ezer forintodba kerülhet!

Annak, hogy a bankon keresztül intézzük a pénzügyeinket óriási előnyei vannak, azonban sok ember számára ezek bonyolult folyamatok. Minden egyes tranzakcióval interakcióba lépünk a bankunkkal, legyen szó csekkek befizetéséről, vagy egy egyszerű pénzfelvételről. Azzal pedig, ha megértjük ezeket a folyamatokat nem csak időt, de pénzt is spórolhatunk.

Ma már szinte mindenki számára természetes, hogy bankszámlát vezet, és így intézni a pénzügyeit. Azonban sok ember számára ezek a folyamatok a mai napig bonyolultnak tűnhetnek, hiszen nehéz kiigazodni a banki világban. Még a legkisebb banki tranzakció esetében interakcióba lépünk a bankunkkal, viszont sokan nem értik pontosan, hogy ilyenkor mi is történik valójában, milyen adatokat dolgoz fel a pénzintézmény.

Holott ezekkel jó tisztában lenni, hiszen, ha értjük a folyamatot rengeteg időt tudunk spórolni, nem mellesleg pedig sok pénzt is, hiszen ezzel sokkal tudatosabban vezetjük a pénzügyeinket. Éppen ezért most a bankbazaar.com segítségével összegyűjtöttünk öt hasznos tippet arról, hogy hogyan is kerülhetjük el a banki hibákat és spórolhatunk ezzel pénzt és úszhatjuk meg a fejfájást, amit egy rossz lépés okozhat.

Automatizáljuk az állandó fizetéseinket

Azokat a kiadásainkat, amik minden hónapban esedékesek, mint például a számlák befizetése érdemes automatizálni. Ezzel ugyanis megakadályozhatjuk, hogy megfeledkezzünk róluk és ezért késedelmi díjat kelljen fizetnünk, ráadásul sok szolgáltató kedvezményt is biztosít. Ezzel pedig nem csak pénzt spórolhatunk, de időt is, hiszen nem kell a postára mennünk és a papírokkal bajlódnunk.

Mielőtt azonban automatizáljuk a fizetésünket figyeljük meg, hogy melyik kiadás körülbelül mikorra esik és tartsuk szemmel a havi költésünket. Így ugyanis könnyebben nyomon tudjuk követni a kiadásainkat és elkerülhetjük, hogy egy csekk esetében, amit a hónap végéig kell befizetni már ne legyen elegendő pénz a kártyánkon.

Nézzünk körül a piacon

Csábító lehet, hogy ugyanabban a bankban nyissunk takarékszámlát, ahol a folyószámlánkat is vezetjük, hiszen sokszor találkozhatunk másutt első ránézésre kedvezőbbnek tűnő ajánlattal. Azonban, miután ma már nincs különbség a bankon belüli és más bankok közti utalásban érdemes lehet megnézni más ajánlatokat is, hogy a legkedvezőbb konstrukciót választhassuk.

A folyószámlánk kiválasztásakor vegyük figyelembe a díjakat és azokat a szolgáltatásokat, amelyekre nap mint nap szükség van, mint a pénzfelvétel, vagy az online számlavezetés.A takarékszámlák esetében viszont már azt érdemes nézni, hogy melyik csomagban van a legmagasabb kamatláb, amelyet kaphatunk, mennyi időre kell lekötnünk a pénzünket, illetve érdemes megnézni, hogy tudjuk-e rendszerezni a céljaink alapján a megtakarításunkat. Ezzel ugyanis elérhetjük, hogy ha elromlik a mosógépünk, akkor ne a lakásfelújítási alaphoz kelljen hozzányúlnunk, vagy a nyaralásra szánt pénzből elvennünk.

Ne ugráljunk a bankok között

Előfordulhat, hogy a bank csökkenti a kamatlábat, azonban nem feltétlenül éri meg egy új bankhoz átvinni ebben az esetben a pénzünk. Ha ugyanis hamarabb vesszük ki a pénzünk a takarékszámláról, mint az a szerződésben benne van, akkor akár még pénzt is bukhatunk. Az a kevesebb mint egy százalékos különbség pedig nem fog meglátszani a tartalékunkon.

Éppen ezért érdemes olyan bankot választanunk, ami megfelel az igényeinknek és az életstílusunknak.

Ha pedig megtaláltuk, akkor pedig ragaszkodjunk a választásunkhoz. A kamatlábak ugyanis idővel növekedni fognak újra, így a váltással valószínűleg csak veszíthetünk hosszútávon.

Olvassuk el az apróbetűs részt

Szerződés kötéskor mindig olvassuk el tüzetesen a szerződést és ha valamit nem értünk, akkor merjünk rákérdezni. Tartsuk szemmel a különböző szolgáltatások díjait, amiken rengeteget tudunk spórolni. Sok bank ugyanis extra költséget számol fel az sms értesítésekért, illetve a papíralapú számlákért, de érdemes megnézni, hogy mennyi a számlavezetési és az éves díj, mert ezen is rengeteget lehet spórolni.

Annak sem érdemes bedőlni első ránázásre, hogy sok bank ingyenes számlavezetéssel próbálja magához édesgetni az új ügyfeleket, akármilyen kedvezőnek is tűnhet első ránézésre.

A hirdetésekben előre vett számlavezetési díj ugyanis sokszor csak egy a rengeteg díjtétel közül, sőt a legtöbbször még csak nem is a legmagasabb: a készpénzfelvétel, az átutalások és a különböző kényelmi szolgáltatások is többezres tételt jelenthetnek havonta, sőt sokszor az alap bankkártyát sem kapjuk meg ingyen.

Emiatt pedig pláne érdemes a lehető legtöbb ajánlatot átböngészni tüzetesen, hiszen előfordulhat, hogy sok olyan szolgáltatás van a csomagban, ami nekünk nem szükséges.

A legtöbb esetben az online felületen, vagy az applikáción keresztül minden pénzügyünket ingyenesen szemmel tudjuk tartani és sok változtatást is megtudunk rajtuk keresztül csinálni, így például az SMS értesítésről, vagy a postai levélről érdemes lemondani. Mindezek mellett pedig figyeljünk oda arra is, hogy honnan, mikor és mennyi készpénzt veszünk föl.

A nagy ATM trükk

Magyarországon már 2014 óta minden fizetési számlával rendelkező banki ügyfél élhet a lehetőséggel, hogy havonta legfeljebb 150 ezer forint értékben díjmentesen vagyen fel bármelyik ATM-ből pénzt. Ez apavetően egy praktikus kedvezmény, a pénzhez azonban maximum két tranzakcióval juthatunk hozzá díjmentesen. Ha pedig túllépjük a keretet, akkor - ahogyan azt már korábbi cikkünkben is kiemeltük - már néhány százezer forintért is komoly díjakat fizethetünk. Sokszor azonban nincs más lehetőségünk, minthogy készpénzzel fizessünk és nem tudhatjuk előre, hogy mikor kerülünk ebbe a helyzetbe.

Éppen ezért érdemes már a bankszámla kiválasztásánál olyan konstrukciót keresni, ahol a klasszikus kedvezményről lemondva egy másik, nagyobb összeghatárú ingyenes konstrukcióhoz juthatunk.

Így pedig már az sem egyértelmű, hogy az állam által biztosított ingyenes lehetőséget a leginkább érdemes kérnünk, banki szokásainktól függően ugyanis jobb ajánlatot is találhatunk annál.

Válasszunk megfelelő jelszót

Nagyon fontos, hogy az online számlánkat is megfelelő védelemmel lássuk el. Ez azt jelenti, hogy érdemes erős jelszót választani, vagy akár az applikációk esetében újlenyomattal védeni a rendszerünket. Állítsunk be más jelszót, mint a többi, hétköznapi fiókunkhoz, illetve ne egy egyszerű évszám legyen a pinkódunk. Ezzel megvédhetjük a legérzékenyebb adatainkat. Arra is figyeljünk oda, hogy mit osztunk meg a közösségi felületeken, akár egy privát beszélgetésben, ne könnyítsük meg a hackerek dolgát, ha feltörnék a fiókunkat.