Kevesen számolnak vele: így szállhat el pillanatok alatt a babaváró kamata

A Babaváró Hitelben rejlő lehetőségek már közismertek, abba viszont sokan bele se gondolnak, milyen következményei lehetnek annak, ha nem tudják teljesíteni az elvárt feltételeket. Hogyan lehet a 0%-os hitelből egy pillanat alatt 7,21% kamatozású? A Duna House szakértői ismertetik a gyermekvállalást ösztönző kölcsön kockázatait is, hogy az ügyfelek kellő megfontolással vághassanak bele a hitelfelvételbe.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján tavaly 67.301 házasságkötés történt Magyarországon, ami 2019-hez viszonyítva 3,1%-os növekedést mutat. Az egybekelés népszerűségén nagyot lendíthetett a két évvel ezelőtt bevezetett Babaváró Hitel, illetve a CSOK is. Habár az Eurostat 2020-as jelentéséből az derült ki, hogy az európai országokhoz viszonyítva alacsony a válások aránya hazánkban, azért így is 14.979 pár döntött amellett, hogy inkább külön folytatják életüket. Az is bizakodásra adhat okot, hogy ez az adat 25%-kal kisebb az egy évvel korábbihoz képest.

A Babaváró támogatás az arra jogosult, családalapítás vagy újabb gyermekvállalás előtt álló házasoknak kihagyhatatlan lehetőség, kedvezőtlen esetben azonban a kamatmentes álom dupla akkora törlesztővel is végződhet, ha az igénylő párnak végül nem születik gyermeke vagy elválnak útjai

– árulta el Fülöp Krisztián, a Duna House Pénzügyek vezetője.

A gyermekvállalás sikertelensége miatti kockázatokról konkrét adatok ugyan még nincsenek, hiszen a határidőként megszabott 5 év még nem járt le, de az elmúlt két évben sajnos jó pár igénylőnél volt már példa válás miatt a támogatás megszüntetésére. Ha pedig már megfogalmazódott ez a döntés a felekben, nem kell megvárniuk a házasság felbontását. Érdemes inkább minél előbb bejelenteni a válási szándékot, és visszafizetni a kölcsönt, mielőtt a kamatokkal tovább kumulálódna az összeg.

Milyen esetekben és mekkora összegű büntetéses kamattal kell számolni válás esetén?

Amennyiben született gyermeke a párnak, a támogatást nem kell törleszteniük, viszont a továbbiakban piaci, 7,21%-os kamatozású lesz a kamattámogatás. Ez a büntetéses kamat így is megfelel egy jó személyi kölcsön hiteldíjának, ezért a Duna House Pénzügyek szakértői szerint érdemesebb megtartani a konstrukciót és fizetni a részleteket, mert a következő, ingatlanfedezet nélküli hitelt már csak magasabb kamatozással tudnák felvenni a felek.

Ha a házasság ideje alatt nem született gyermek, akkor az igénybe vett kamattámogatást 120 napon belül, egy összegben kell visszafizetniük a feleknek, a hitel pedig szintén piaci kamatozásúvá válik. Ugyanez a helyzet áll fent akkor is, ha a pár együtt marad, de a feltételként megszabott első 5 évben nem érkezik meg az utód a családba.

Abban az esetben pedig, ha a válást követően az egyik fél újraházasodik, az előző frigyből nem volt gyermeke, és megfelelnek új párjával az igénylés feltételeinek, akkor a családalapításra rendelkezésre álló 5 év újra kezdődik, a Babaváró kedvezményei pedig igénybe vehetők. Fontos azonban megjegyezni, hogy a támogatás összegét nem lehet újra megigényelni, a kedvezményes konstrukció a már felvett – és adott esetben már el is költött – összeg törlesztésére marad érvényben, – jó esetben – a korábbi partnerrel együttműködésben.

Fülöp Krisztián kiemelte azt is, milyen egyéb feltételekre tanácsos figyelnie a párnak, már akkor is, ha még csak tervezik a Babaváró igénylését:

A munkahely megléte sarokköve a pozitív banki bírálatnak. Egyrészt azért, mert megfelelő mértékű jövedelem nélkül nem lesznek hitelképesek az igénylők. De, ami még ennél is fontosabb, hogy ha munkahelyváltás előtt állnak, akkor ne teljen el 30 napnál több a régiből való kilépés és az újnál való kezdés között. Elvárás ugyanis, hogy legalább a házaspár egyik tagjának legyen 3 év folyamatos társadalombiztosítási jogviszonya, maximum 30 napos megszakítással.

Mivel a jelenlegi információk alapján a Babaváró támogatás 2022 év végéig elérhető, ha mindkét fél épp olyan szerencsétlenül vált munkát vagy lesz munkanélküli, hogy ez a feltétel nem teljesül, az OEP igazolás beszerzésére már biztosan nem lesz lehetőségük, így kiesnek a támogatottak köréből.

A gyermek születése után 60 nap áll rendelkezésre a szülőknek, hogy anyakönyvi kivonattal, lakcím- és adókártyával igazolva azt bejelentsék. Ha ebből a határidőből kicsúsznak, akkor a jogszabály értelmében a már megszületett gyermeket nem veszik figyelembe a hiteltörlesztés feltételeinek módosításakor.

A várandósság 12. hetétől minden magzat gyermeknek minősül, így teljesül az elvárt feltétel, még akkor is, ha a baba sajnálatos módon halva született.

Abban az esetben, ha a gyermektelen házaspár igazolni tudja, hogy emberi reprodukciós eljárásban vettek részt a törvényi előírás szerinti számban, úgy kamattámogatással végigvihetik a hitel.