A Dóm téren felállított, mintegy 50 méter magas óriáskerékről már most madártávlatból lehet megnézni a várost, a nosztalgia körhintára azonban november 2-ig várni kell.
Ritka temetkezési szokásokat őriznek Magyarország különleges sírkertjei: 6+1 csodahely, amit egyszer látni kell
Halottak napján sokan útra kelünk, hogy meglátogassuk szeretteink sírját, de miért ne fedezhetnénk fel közben egy-egy különleges temetőt is? Az ősz amúgy is egészen más hangulatot ad ezeknek a helyeknek, ahol néha egészen meglepő dolgokra bukkanhatunk. Tudtátok például, hogy van, ahol csónak alakú fejfák jelölik a sírokat, máshol szív formájú sírkövek őrzik a múltat, és olyan temető is akad, ahol a fák veszik át a hagyományos síremlékek helyét? Magyarországon számos izgalmas, különleges történetű sírkert bújik meg, mutatunk is néhányat, amelyek mellett nem érdemes csak úgy elmenni!
1. Sökfás temetők az Őrségben: különleges sírjelek őrzik a régi temetkezési szokást
Még nyáron jártunk az Őrségben, ahol a régi temetők egy mára szinte feledésbe merült temetkezési hagyomány emlékét őrzik. Az egyszerű, fából faragott sökfák az őrségi reformátusok jellegzetes sírjelei voltak. Míg a katolikusoknál keresztet, az evangélikusoknál többek között fedeles keresztet használtak, addig a református halottak sírjára sökfát állítottak. A többnyire tölgyfából, ritkábban bükkből készült, 100–160 centiméter magas fejfák díszítése visszafogott volt: legtöbbször csak az elhunyt nevét és életkorát vésték rájuk, esetenként egy csillag vagy néhány rovátka is került rájuk. Felső részüket gyakran süvegszerűre formálták – innen eredhet a sökfa elnevezés is. A sökfákról szóló legkorábbi említés a 20. század elejéről származik.
Az időjárás és a korhadás miatt egyre kevesebb maradt fenn ezekből a sírjelekből. Kercaszomor, Bajánsenye, Velemér és Őriszentpéter temetőiben még ma is találkozhatunk velük. A hagyomány a mai országhatáron túlra is átnyúlik: a szlovéniai Szerdahelyen (Središčében) szintén dokumentáltak sökfákat.
2. Balatonudvari szív alakú sírkövei: romantikus legenda övezi a különleges temetőt
A Balaton északi partján, a 71-es főút mentén található balatonudvari temetőben több mint ötven, szív alakúra faragott mészkő síremlék őrzi a múlt emlékét. A műemléki védelem alatt álló temetőt az 1770–1780-as években nyitották meg a református és katolikus hívek számára, a különleges sírkövek pedig főként 1800 és 1850 között készültek. Hogy miért választották ezt a szokatlan formát, arra máig nincs biztos magyarázat, a helyiek azonban több romantikus legendát is őriznek.
Az egyik legismertebb történet szerint egy helyi halász lánya egy hirtelen balatoni viharban a tóba fulladt, szerelme, egy kőműveslegény pedig szív alakú sírkövet faragott az emlékére. A forma annyira megtetszett a falubelieknek, hogy később mások is ilyen síremléket állíttattak. Eötvös Károly egy másik mondát jegyzett fel: eszerint egy helyi ezermester találta ki a szív alakú sírköveket, mert úgy gondolta, ez a forma az élők és a holtak szívéhez egyaránt illik.
A temetőben az 1990-es felmérés idején 64 szív alakú sírkövet számoltak össze, többségük felirata azonban már nehezen olvasható. A különleges síremlékek megőrzésére 2025-ben 11 követ restauráltak, de a továbbiak állagmegóvása is fontos feladat.
3. Szatmárcsekei csónakos fejfás temető: máig rejtély, mit jelképeznek a különleges sírjelek
Szatmárcsekén, a Tisza közelében találjuk Magyarország egyik legkülönlegesebb temetőjét, ahol több mint ezer, tölgyfából faragott, csónakra emlékeztető fejfa sorakozik. A református temetőt 1776-ban nyitották meg, a sírjelek pedig stilizált emberfejet vagy csónakban fekvő alakot formáznak. Eredetük máig nem tisztázott: egyesek ősi, csónakos temetkezési hagyományokkal hozzák összefüggésbe őket, mások szerint a Tisza áradásai miatt alakult ki ez a különleges forma. Egyik magyarázatot sem sikerült azonban egyértelműen bizonyítani.
A temető legmagasabb pontján áll Kölcsey Ferenc síremléke. A Himnusz költőjét 1838. augusztus 25-én temették el a családi kriptába, ahol öccse, Kölcsey Ádám is nyugodott. A ma látható, hat oszlopból álló, neoklasszicista síremléket Gerendai Antal tervezte, és a költő halálának századik évfordulóján, 1938-ban helyezték végső nyughelyére földi maradványait. A temetőt 1973-ban műemléki védelem alá helyezték, ma pedig nemcsak különleges népi sírjelei, hanem irodalomtörténeti jelentősége miatt is fontos emlékhely.
4. Zsidó zarándokhelyek Tokaj-Hegyalján: híres csodarabbi sírja őrzi a múltat
Tokaj-Hegyalja egykor jelentős haszid zsidó közösségeinek emlékét ma is őrzik a régi temetők. Olaszliszkán található Friedmann Cvi Herschele (1808–1874), a híres csodarabbi sírja, aki a 19. században a magyarországi haszidizmus egyik meghatározó alakja volt. Tanítója, Teitelbaum Mózes rabbi nyomdokain haladva Olaszliszkát a haszid zsidóság fontos központjává tette, sírja pedig ma is távoli országokból érkező zarándokokat vonz. A temető sírsátrában, azaz oheljében felesége és veje, Friedlander Hajim rabbi sírja is megtalálható.
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A közeli Bodrogkeresztúron, a Dereszla-dombon álló zsidó temető szintén fontos zarándokhely. Itt nyugszik Steiner Sájele, vagyis Reb Steiner Saje (1851–1925), akit csodarabbi néven is ismernek. Az olaszliszkai rabbi tanítványaként került Bodrogkeresztúrra, ahol messze földről keresték fel tanácsért és áldásért. Sírja fölött sírsátor, ohel áll, amelyhez a zarándokok ma is kérőcédulákat, úgynevezett kvitliket visznek. A temetőben több más rabbi sírja is megtalálható, a településen pedig a rabbi egykori lakóházából kialakított emlékház is várja az érdeklődőket.
5. Telkibánya gombfás temetője: a sírjelekből az elhunytak életkorára is következtethetünk
A Zemplénben, Telkibányán, a középkori református vártemplom körül található temető különleges, fából faragott sírjeleket őriz. Az úgynevezett gombfák nemcsak az elhunytak emlékét őrzik, hanem formájukkal a korukról és családi állapotukról is árulkodnak. A fejfák felső részének kialakítása alapján megkülönböztették például a házas férfiak, a férjes asszonyok, a legények és a nagylányok sírjeleit. A kisgyermekek fejfái is eltérő formát kaptak: a fiúké megnyújtott gömbben, a lányoké tulipános végződésben különbözött.
A fejfákon a vízszintes bevágások az évtizedeket, a függőleges rovások az éveket jelölték, így felirat nélkül is következtetni lehetett az elhunyt életkorára. A temető a hagyomány szerint a reformáció óta őrzi ezt a sírjelállítási szokást. A gombfák között rozettaszerű díszítések és vésett szomorúfűz-motívumok is előfordulnak. A különleges sírjelek a hagyományos népi temetkezési kultúra ritka emlékei, amelyekből az időjárás és a modern síremlékek terjedése miatt egyre kevesebb maradt fenn.
6+1. Agostyáni emlékerdő: itt a fák őrzik az elhunytak emlékét
Tata közelében, Agostyánban található Magyarország első temetkezési célú kegyeleti erdeje, amelyet 2015-ben avattak fel. A természetközeli temetkezési helyen az elhunytak hamvait biológiailag lebomló urnában, egy előre kiválasztott fa gyökérzónájában helyezik el, a fa törzsén pedig időtálló tábla őrzi a nevüket.
A 25 hektáros erdő 2014-ben kapott örökerdő-minősítést, így a területet nem tarvágással, hanem a természetes erdei környezet megőrzésével kezelik. Egyes fái több száz évesek, a sírhelyek használati jogát pedig akár 99 évre is meg lehet váltani.
Egyre több magyar család dönt úgy, hogy elhunyt hozzátartozója hamvait nem helyezi azonnal temetőben végső nyugalomra, hanem hazaviszi az urnát.
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