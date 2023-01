Itt a tuti recept, hogy könnyedén menjen az életmódváltás 2023-ban: ez mindig legyen otthon

Amilyen nagy lendülettel fogadjuk meg év végén, hogy januártól mindent másképp csinálunk, olyan gyorsan gyengül el az akaratunk, amikor belevágunk. Ez sokakat késztet arra, hogy már az elején feladják nagyszabású terveiket. Vannak, akik különböző eszközök vásárlásával próbálják motiválni magukat. Ezt tapasztalja minden év elején a MediaMarkt is, ezért most egy életmódtanácsadó és személyi edző, Gazdag Tünde segítségével olyan tippeket ad, melyek megkönnyíthetik az életmódváltást.

“A legfontosabb a fokozatosság elve: ne akarjunk olyasmit magunkra erőszakolni, ami nagyon messze van az eddigi szokásainktól, mert a túl nagy változások, pláne korlátozások borítékolhatóan a januári életmódváltó lendület végéhez vezethetnek” – kezdi egy kulcsfontosságú tanáccsal a szakember. “Az alábbi tippek mindennapokba történő beillesztésével már sokat tudunk tenni azért, hogy 2023-ban tényleg sikeres legyen az életmódváltás.

1. Fogyasszunk több vizet!

Az életmódváltás 0. lépése, hogy rendezzük a folyadékfogyasztási szokásainkat. Ha valakinek gondja van a vízfogyasztással, annak praktikus beszereznie egy vízszűrő kancsót, és célként kitűzni tartalmának elfogyasztását estig. A cukros üdítőkről való leszokást megkönnyítheti a gyümölcscentrifugával készített, frissen préselt levek napi rutinba beillesztése is, legyen szó akár zöldség-, akár gyümölcslevekről.

2. Fogyasszunk több teljes értékű élelmiszert!

Növeljük az étrendünkben a zöldségek és sovány fehérje források (pl. halak) mennyiségét, ugyanis ezek jelentik a testsúlycsökkentési céljaink elérésének kulcsát. Kiváló kezdő tipp a napi zöldség fogyasztás növelésére, ha beszerzünk egy pároló edényt, amiben az ételek nem veszítik el az ízüket és vitamin tartalmukat. Van olyan készülék, aminek különböző szintjein más-más élelmiszert párolhatunk, így egyszerre készíthetjük el a rizst, a zöldségeket, vagy akár a halat is.

3. Mérsékeljük a cukorbevitelt!

Törekedjünk arra, hogy minél kevesebb cukrot fogyasszunk, illetve arányaiban csökkentsük a napi étkezésünkben a mennyiségüket. Kezdő lépésként váltsunk ki egy-egy desszertet vagy nassolást egészségesebb, cukormentesebb verzióval: pl. egy turmixgépben ízletes gyümölcsturmixokat készíthetünk, amik könnyebbé teszik az átállást a cukros édességekről, és fenntarthatóbbá is teszik a diétánkat.

4. Próbáljunk meg többször főzni és új, reform főzési módszereket kipróbálni!

Ha valaki jobb formába szeretne kerülni, egészségesebb szeretne lenni, az első lépések bizony a konyhába vezetnek. Hatalmas lépés elsőre, ha megreformáljuk a bő olajos főzéseinket és beszerzünk egy például egy air fryert, amiben zsírszegényen, mégis ízesen tudunk változatos ételeket készíteni. Vagy, ha olyan szerencsések vagyunk, hogy a sütőnk rendelkezik gőz funkcióval, használjuk bátran! Használatával egyenletesen és gyorsabban sül át a zöldség és omlós, zamatos lesz a hús is.

5. Mozogjunk többet!

Érdemes olyan mozgásformát választani az életmódváltáskor, amit hosszú távon is tarthatónak érzünk. Nem kell azonnal olimpiai edzésprogramra gondolni, eleinte az is elegendő, ha növeljük a napi séta mennyiségünket 10 000 lépésig. Ebben a célban praktikus társunk lehet egy okosóra, ami nem csak a napi aktivitásunkat figyeli, illetve figyelmeztet, ha túl régóta inaktívak vagyunk például ülőmunka miatt, de még az alvási ciklusunkat is nyomon tudja követni.

6. Aludjuk magunkat fittre!

Az alvási ciklus nem csak életmódváltás esetén kritikus, de a hosszútávú egészségmegőrzési céljainkban is. Fontos, hogy estére már ne együk tele magunkat, a legutolsó könnyebb, fehérje- és rost dús étkezést pedig érdemes a lefekvést megelőző 2 órával megejteni. Ne legyen túl meleg a szobában, érdemes éjszakára maximum 20, de inkább 18 fokra állítani a termosztátot. Ajánlott lefekvés előtt alaposan kiszellőztetni, valamint kerülni a kék- és villogó fényeket. Az esti ellazulással küszködőknek praktikus lehet beszerezni egy aroma diffúzort, ami a különféle stresszoldó olajokat a levegőbe diszpergálva segítheti a könnyebb elalvást és a mélyebb alvást.

+ 1 tipp: Legyen talonban egy-egy finom recept a nehéz pillanatokra!

Bármikor eljöhet az a pillanat, amikor úgy érezzük, hogy szükségünk van egy kis kitérőre, vagy akár egy csaló napra. Ilyen esetekre jó, ha készülünk egy-két finom recepttel, amelyek elérik a “csalás” ingerküszöbét, de közben nem teszik tönkre az addig elért eredményeinket. Ilyen lehet akár az alábbi szuper finom túrós muffin.

Túrós-gyümölcsös muffin

40 g zabkorpa

1 kk sütőpor

125 g zsírszegény túró

1 egész tojás

1 felvert tojásfehérje

1 kk vanília aroma (opcionális)

1-2 ek édesítő (pl stevia, eritrit: ízlés szerint)

fél bio citrom reszelt héja

1-2 ek natúr joghurt (ha nem elég „folyós”, ezzel lehet lazítani a tésztát)

1 marék bogyós gyümölcs (akár fagyasztott, de fagyasztott esetében először olvasszuk ki a gyümölcsöt, és itassuk fel a levét, hogy ne áztassa el a muffint)

A száraz hozzávalókat egy nagy tálban összekeverjük, majd hozzáadjuk egyenként a nedveseket is. Szilikonos muffin formába kanalazzuk, a muffin formákat az air fryer kosarába, vagy a sütőbe helyezzük, és 180 fokon 12 percig sütjük, vagy amíg a teteje szép barnára pirul.

Fontos, hogy nincs olyan, hogy valaki hibátlanul csinálja az életmódváltást, mind mások vagyunk, más körülményekkel, más habitussal. A lényeg, hogy törekedjünk a lehető legtöbb tipp betartására, és ne legyünk csalódottak, és legfőképpen ne adjuk fel, ha nem jön össze mindegyik minden nap. A fenti tippek az egészséget támogató életmód alappillérei, melyeken minden nap lehet dolgozni: a cél az legyen, hogy minden nap picit jobbak és tudatosabbak legyünk. Sikeres, új évet, és tartós életmódváltást kívánok Mindenkinek!

- zárja sorait Gazdag Tünde.