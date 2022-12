Csúnya RSV-járvány jöhet Magyarországon: kiadták a figylmeztetést, ezek a kór tünetei

Az RTL Híradónak nyilatkozó szakértők szerint idén erősebb lehet az RSV, vagyis az óriássejtes légúti vírus Magyarországon is.

Erősebb lesz idén az RSV, vagyis az óriássejtes légúti vírus Magyarországon az RTL Híradónak nyilatkozó szakértők szerint. Nem csak nálunk nagy a baj, hiszen Nyugat-Európában is egyre nő a betegek száma, Németországban már alig jut hely a gyerekeknek a kórházakban. A Házi Gyermekorvosok Egyesülete szerint nálunk is sok betegre kell számítani. A Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászai Klinikáján eddig egy gyerek került lélegeztetőgépre, ő is meggyógyult.

A vírus komoly gondokat okoz Angliában, de Németországban is, ahol a gyerekosztályokon uralkodó helyzetet az egészségügyi miniszter aggasztónak nevezte. Az egyik kórház vezető orvosa azt mondta, minden évben előfordul az RSV vírus, de nem emlékszik az ideihez hasonló hullámra. Sok klinikán már nem tudnak több gyereket fogadni.

Az elmúlt évek távolságtartása és maszkhordása miatt idén Magyarországon is erősebb járványra számít a Házi Gyermekorvosok Egyesülete. Havasi Katalin, a szervezet elnöke kiemelte, számukra is ijesztő az idei helyzet.

Látva a németországi helyzetet, illetve Franciaországban is az emelkedő esetszámokat, arra számíthatunk, hogy ez hozzánk is ide fog érni, és várható, hogy nálunk is nőni fog az esetszám. Az RSV, vagyis óriássejtes légúti vírus általában az egyszerű nátha tüneteivel, hőemelkedéssel, étvágytalansággal, orrfolyással jár együtt. Szapora légzés, zihálás, csillapíthatatlan köhögési rohamok esetén viszont azonnal orvoshoz kell vinni a kisgyereket

- tette hozzá. Szabó Attila, a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinikájának igazgatója azt mondta, készülnek az erősebb szezonra, hogy el tudják látni a betegeket, eddig azonban nem fordult hozzájuk kiemelkedően sok RSV-fertőzött. Mint mondta, csak a gyerekek kis százaléka, és főleg a nagyon kicsik kerülhetnek lélegeztetőgépre.

Jelen pillanatban, vagyis ebben a szezonban a gyerekklinikán egy ilyen gyereket kezeltünk, aki egyébként aztán gyógyultan távozott

- emelte ki. Hozzátette, az 1-2 éves kor alatti gyerekekre a legveszélyesebb a fertőzés, ezért őket úgynevezett passzív immunizációval is védik. Ilyenkor ellenanyagot adnak be nekik, de ez csak rövid védettséget nyújt. A rektorhelyettes kisgyerekek közelében maszkhordást javasol. A Népegészségügyi Központ adatai szerint idén október óta 8 betegnél azonosították az RSV vírust.