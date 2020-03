Zárul a kör: lengyelországban is megjelent a koronavírus

Lengyelországban is megjelent a koronavírus: az érintett Németországban járt, ott kaphatta el a kórt. Közben kiderült, hogy busszal érkeztek Budapestre azok az egyetemisták, akiknél később a csehek mutatták ki a fertőzést.

Lengyelországban is megjelent az új típusú koronavírus - közölte szerdán a kormány. A SARS-CoV-2 vírus okozta első fertőzést egy korábban Németországban járó embernél mutatták ki. Az illető jól érzi magát, a nyugat-lengyelországi Zielona Góra város kórházában kezelik - közölte Lukasz Szumowski lengyel egészségügyi miniszter.

Házi karanténba helyezték a beteggel korábban érintkező embereket, köztük a családtagokat - mondta Szumowski. Tájékoztatása szerint az ilyen helyzetben szükséges minden eljárást betartottak. A beteg telefonon értesítette tüneteiről az orvost, ezt követően speciális mentőautóval szállították kórházba.

Tovább csökkent az új fertőzöttek száma Kínában

Tovább csökkent az új típusú koronavírus új fertőzötteinek napi száma Kínában, miközben Dél-Koreában több mint négyszer annyi új beteget diagnosztizáltak egy nap alatt, mint a járvány kiindulópontján. Kedd éjfélig 119 új pácienst regisztráltak Kína szárazföldi területén, vagyis az új esetek száma tovább mérséklődött a kedden közölt 125-ről, amely ráadásul a legalacsonyabb napi adat volt azóta, hogy a kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság januárban elkezdte azokat közzétenni.

Szintén kedd éjfélig újabb 38 halálozásról számoltak be, ezzel a fertőzés következtében elhunytak száma 2981-re nőtt a szárazföldi Kínában. A Kínában eddig diagnosztizált 80 270 fertőzött közül csaknem 50 ezren már meggyógyultak. A még kezelés alatt álló, több mint 27 ezer páciens közül 6416 állapota súlyos. Országszerte további 520 embert tartanak orvosi megfigyelés alatt a vírusfertőzés gyanúja miatt.

Az új fertőzöttek közül 114-et diagnosztizáltak a közép-kínai Vuhan városában, ahol a vírus tavaly decemberben elsőként terjedni kezdett.

Miközben a járvány Kínában napról napra mérséklődik, a dél-koreai egészségügyi hatóságok szerdán újabb 516 esetről számoltak be. A fertőzöttek száma ezzel Dél-Koreában 5328-ra emelkedett, ami Kínán kívül a legmagasabb adat. A betegség eddig 32 ember életét követelte Dél-Koreában. Mun Dzse In elnök a betegség terjedése miatt lemondta a március közepére tervezett útját az Egyesült Arab Emírségekbe, Egyiptomba és Törökországba - közölte a dél-koreai államfő hivatala.

Így jutottak Pestre a fertőzött nők

Eközben kiderült, hogy az észak-olaszországi Milánóban tanuló amerikai és ecuadori egyetemista, akiknél Prágában kimutatták a koronavírust, busszal érkezett Bécsből Budapestre, ahol airbnb segítségével szereztek szállást, tudta meg a Blikk. Az érintett busztársaság is megerősítette az információt. Az egyetemisták továbbutaztak Csehországba.

Buszos utazásokról ír a cseh ct24 is, ahol arra is kitérnek, hogy a cseh hatóságok gyorsan feltérképezték a lányok útját, mert neten és telefonon keresztül intézték a foglalásikat, így azokat könnyű volt felkutatni. Azt is pontosan feltérképezték, kivel kerültek kapcsolatba a diáklányok, így nagyjából húsz cseh állampolgárt helyeztek karanténba.

A magyar tisztifőorvos Müller Cecília, keddi sajtótájékoztatóján elmondta, hogy kedden több párhuzamos értesítést is kaptak a két diáklányról. "A szakembereknek pontosan fel kell deríteniük azt az útvonalat, ahol ez a diáklány tartózkodhatott. A járványügyi szakemberek folyamatosan tájékozódnak a cseh kollégáktól, ez az információgyűjtés határozza majd meg azt, hogy milyen járványügyi intézkedéseket kell foganatosítaniuk" - mondta.

Címlapkép: Getty Images