Zacher bemondta: ekkor tetőzhet a harmadik hullám Magyarországon

Annyi az új beteg, mintha minden nap tömegbaleset történne. Zacher Gábor szerint egyre súlyosabb a helyzet a kórházakban, elmondta, szerinte a hármadik hullám a jövő héten tetőzik.

"Olyan sok a beteg, mintha minden nap egy tömegbaleset történne" - így mondta a Metropolnak Zacher Gábor toxikológus, aki most a mentősöknek is besegít, és a hatvani kórházban is dolgozik.

Mint mondta, a sürgősségi osztályokon korábban is találkoztak légzési elégtelenekkel vagy súlyos betegekkel, de "máskor csak ritkán történik olyan eset, amelyben egyszerre száz ember sérül meg" - mondta. A kórházak terhelését az is mutatja, hogy mentősként már most járt olyan kórházban, ahol "már az utolsó ágyakat sikerült elcsípnünk". Zacher maga a harmadik hullám tetőzését a jövő hétre, névnapjára, március 24-re jósolja.