WHO: tudományos áttörés történt a koronavírusos fertőzés kezelésében

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) "tudományos áttörésként" értékelte kedden a dexamethasone nevű gyógyszerről szóló brit bejelentést, miszerint az jelentősen csökkenti a súlyos állapotban lévő koronavírus-betegek halálozási kockázatát, több amerikai orvos azonban szkeptikus a bejelentéssel kapcsolatban.

Az olcsó és alacsony szteroidalapú dexamethasone már több mint hatvan éve létezik, világszerte széles körben hozzáférhető gyulladáscsökkentő. A klinikai próbák tanúsága szerint a lélegeztetésre szoruló koronavírus-betegek körében 35 százalékkal, az oxigénkezelésben részesülő, de lélegeztetőgépes kezelést nem igénylő páciensek esetében 20 százalékkal csökkenti a halálozás kockázatát - közölte kedden a nagy-britanniai klinikai tesztelést irányító Peter Horby professzor.

Ez a világ eddigi legnagyobb ilyen jellegű országos klinikai próbáján derült ki. A múlt hétfőn véget ért, három hónapig tartó tesztben 175 brit kórház és 11 500 beteg vett részt. A brit szakemberek azt ígérték, hogy hamarosan ismertetik a klinikai próba részleteit. Boris Johnson brit miniszterelnök erre reagálva kijelentette, hogy a gyógyszerrel elért eredmény "igazi ok az ünneplésre".

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója közleményben üdvözölte a jó hírt és mindazokat Nagy-Britanniában, akik hozzájárultak ehhez a "tudományos áttöréshez". Kathryn Hibbert, az amerikai Harvard Egyetem massachusettsi általános kórháza intenzív osztályának igazgatója azonban így nyilatkozott: "Megégettük már magunkat, és nemcsak a koronavírus világjárvány alatt, hanem előtte is azzal, hogy érdekes eredményekről számoltak be nekünk, de amikor részletesen megnézhettük az adatokat, az már nem volt olyan meggyőző." A részletekből jobban tudnak majd ítélni, kiderül, hogy mely betegen mekkora dózisban segített leginkább a gyógyszer. Reménykedő, de egyelőre ő nem változtat eddigi gyakorlatán - tette hozzá.

Thomas McGinn, New York legnagyobb egészségügyi ellátórendszerének, a Northwell Health-nek a főorvos-helyettese azt mondta a Reuters hírügynökségnek nyilatkozva: a szteroidok képesek lerontani az immunrendszert, ezért az orvosoknak óvatosan kell dönteniük alkalmazásukról minden egyes beteg esetében. Ő is várja a részleteket, más orvosok véleményét, és azt, hogy a kísérletet valamelyik komoly orvosi lapban publikálják.

