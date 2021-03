WHO a kínai vakcinákról: idősek, krónikus beteg részéről még nincs elég adat

A Sinopharm és a Sinovac kínai gyógyszergyárak benyújtották a Covid-19 elleni védőoltásuk hatásosságáról tanúskodó adatokat, amelyek megfelelhetnek az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által követelt kritériumoknak, de további adatokra van még szükség - közölte szerdán a WHO tanácsadó testületének elnöke.

A WHO Stratégiai Tanácsadó Szakértő Csoportja (SAGE) reményét fejezte ki, hogy április végére elkészülnek a két védőoltással kapcsolatos ajánlások - jelentette be sajtótájékoztatóján Alejandro Cravioto. A testület március 22. és 25. közötti ülésén vizsgálta a kínai vakcinákat. A vakcina gyártóinak előzetesen kérniük kell a szérumok felvételét a szakosított egészségügyi ENSZ-szervezet sürgősségi alkalmazásra javasolt védőoltásainak a listájára.

A tanácskozáson tárgyalt főbb kérdéseket összefoglaló jelentés szerint a szakértők jelezték: a WHO jóváhagyását kérelmező két kínai vakcina "bebizonyította a biztonságosságát és a Covid-19-cel szembeni jó hatásosságát tüneteket mutató betegek esetében".

További adatokra van azonban szükség az idős és más betegségektől szenvedő emberekkel kapcsolatban

- mutatott rá ugyanakkor a SAGE. A testület szerint a bevezetésük után a két vakcina hatásosságával és biztonságosságával kapcsolatban kutatásokat kell folytatni, hogy felmérjék a lakosságnak e két rétegére gyakorolt hatásaikat.

Tovább vizsgálják az AstraZenecát is



Folytatja az AstraZeneca vakcinája biztonságosságának monitorozását is a WHO, de a brit-svéd gyógyszergyár és az Oxfordi Egyetem által a Covid-19 ellen kifejlesztett védőoltás előny-kockázat profilja "hangsúlyosan a használata mellett szól" - közölte az ENSZ-szervezet.

Alejandro Cravioto a sajtótájékoztatóján azt is kijelentette, hogy a testület biztonságosnak tartja a vakcina használatát, mivel számos felhasználó ország jelzőrendszereket állított fel, és nem érkeztek jelentések problémákról.

Márciusban több európai ország is leállította rövid időre az AstraZeneca-vakcina alkalmazását, amíg a gyógyszerfelügyeleti hatóságok megvizsgálták az oltás beadása után keletkezett, igen ritka vérrögképződéses eseteket. Több ország pedig úgy döntött, hogy csak bizonyos korosztályokban alkalmazza a vakcinát. Németország kedden jelentette be, hogy csak a 60 év felettieknél használja.

A WHO által a vakcina sürgősségi felhasználásra történő jóváhagyása lehetővé teszi az országoknak a saját engedélyeztetési eljárásaik, az import és alkalmazás felgyorsítását. 2020. december 31-én a WHO elsőként a Pfizer/BioNTech vakcináját hagyta jóvá sürgősségi felhasználásra, majd február 15-en a Dél-Koreában és Indiában gyártott AstraZeneca/Oxford-oltást, végül március 12-én a Johnson and Johnson amerikai gyógyszergyár egyadagos vakcináját.

Címlapkép: Getty Images