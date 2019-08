Vörös kódot hirdetett az ÁNTSZ: hetekig eltarthat magyarok százezreinek szenvedése

Idén kitolódott a parlagfűszezon, és még hetekig szórhatja a pollent a gyomnövény. Az ÁNTSZ rendszere már kiadta a legmagasabb, III. fokú riasztást.

Idén a gyomnövény terjedése a szokásosnál is intenzívebb, olyannyira, hogy a pollenkoncentráció a parlagfűvel erősen fertőzött területek közvetlen környezetében helyenként extrém magas is lehet, vagyis a III. fokú riasztást is elérheti. Közben már 50-60 éves friss betegek is vannak, akiknek korábban nem volt panaszuk - ismertette Nékám Kristóf allergológus az ATV-ben.

Szerinte "nem a büntetés oldja meg ezt a kérdést", az országban ugyanis szinte már mindenhol van parlagfű. Ehelyett Nékám Kristóf kijelentette: valamiféle "rendszert kellene felépíteni", mert a büntetést - be kell fizetni, vagy sem - nem veszik annyira komolyan az emberek.



Érvényben a vörös kód. Fotó: efop180.antsz.hu Érvényben a vörös kód. Fotó: efop180.antsz.hu

A kérdésre, hogy komolyan vesszük-e itthon a nyomnövény által kiváltott allergiát, a szakember megerősítette, hogy

megmaradt az a fajta érzés régebbről, hogy az allergia egy úri huncutság, ma pedig már néha az egeket veri a parlagfűnek egy napra eső pollenszáma.

A Dél-Alföldön a legnagyobb a pollenterhelés, Nékám Kristóf szerint ez azért lehetséges, mert ott van a legmelegebb, és ott többféle kultúra is megél, amelynek a meleg és száraz idő nem az ellensége, miközben a mezőgazdasági kultúrák érzékenyebbek.

Az allergológus maga is szenved a parlagfű negatív hatásaitól, ezért mindenkinek azt ajánlja, hogy menjen el az orvoshoz, mert

elképesztő dolgokat lehet olvasni az interneten, hogy mivel is lehetne gyógyítani az allergiát.

A szakember szerint az utóbbi években hosszabb lett a parlagfű szezon, ami ebben az évben egy kicsit kitolódott, és ha az időjárás nem változik, akkor még heteken át fogja szórni a pollent.