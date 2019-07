Volt tévébemondó rabolt bankot Üllőn és Bugyin: nem sokáig tudott bújkálni

Volt tévés rabolt bankot Üllőn és Bugyin. A kommandósok végül Ócsán fogták el a 34 éves férfit, aki régebben egy műsor arca volt az egyik vidéki tévében.

Egy vidéki tévében korábban esti hírműsort vezetett az a férfi, aki korábban Üllőn és Bugyin is bankot rabolt. A Blikk írta meg, hogy ki is valójában a rabló: egy volt munkatársa szerint külsősként is ő volt a műsor arca, de nagyjából egy év után távozott a csatornától.

Az ex-műsorvezető a két bankfiókban fegyverrel, vagy annak utánzatával kényszerítette a dolgozókat a pénz átadására. Végül a köztiszteletben áló szülei házánál fogták el a kommandósok.

A helyiek nem értik, mi vihette rá a bankrablásra. Egy ismerős a lapnak azt mondta a férfival korábban soha nem volt probléma, a szülei mindent megadtak neki. Bár sokan látták a TEK és a rendőrség munkatársait a család háza előtt, ám a hivatalos tájékoztatás szerint nem ott, hanem Ócsán sikerült elkapniuk az ózdi férfit.

A rablásoknál a 34 éves férfi egyetlen lövést sem adott le. Fegyveres rablás megalapozott gyanúja vették őrizetbe. Ellene az eljárást a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Rablási Alosztálya folytatja.