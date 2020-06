Veszélyre figyelmeztet Zacher Gábor: ebből még nagy baj lehet

Rengetegen oldják a bezártság és a járvány okozta szorongást alkohollal. Először egy-két pohárral indul, de könnyen át lehet esni a ló túlsó oldalára. Egy 12 országban végzett kutatásból kiderült, hogy egyre többen választották az alkoholt stresszoldásként a korlátozások ideje alatt: akik pedig már addig is gyakran ittak, azok egyre korábbi napszakban bontották az első üveget. Korábban Zacher Gábor is figyelmeztetett, hogy a bezártság alatt pont meg lehet tenni az alkoholfüggőség vezető "első, második, harmadik lépéseket".

Egy 12 ország 40 ezer válaszadóját vizsgáló kutatásból kiderült, hogy a járvány alatt egyre többen nyúlnak az alkoholhoz, sokan pedig már elvetik a sulykot. A briteknél például a megkérdezett italozók 47 százaléka mondta azt, hogy egyre korábbi napszakban bontja fel az első üveget, a görögöknél csak 23 százalékos ez az arány. A legtöbben ezt a bezártság okozta szorongással, feszültségoldással magyarázták. Nagy-Britanniában március 23-án vezették be a korlátozó intézkedéseket, a válaszadók több mint fele pedig arról számolt be, hogy ezt követően gyakrabban fogyasztott alkoholt. A Daily Mail emlékeztet, hogy bár a kocsmák a szigetországban is bezártak, de a boltokban, szupermarketekben óráiási igény mutatkozott a különféle alkoholos italokra.

A 40 ezer válaszadók negyede mondta azt, hogy a járvány alatt kevesebbet ivott, viszont ugyanennyien jelentették ki, hogy februárhoz képest gyakrabban megittak egyedül egy üveg sört, vagy bort. Összességében a válaszadók 11 százaléka mondta azt, hogy az elmúlt két hónapban minden nap ivott legalább egyet.

A vizsgált országok közül a briteknél romlott leginkább a pia-helyzet, míg legkevésbé a görögök mellett a svájciakat és a németeket viselte meg ebben a tekintetben a járvány.

A felmérés eredményéből kiderül, hogy rövid idő alatt az emberek szellemileg és fizikailag is rosszabbul lettek

- értékelte az eredményeket a kutatás ötletgazdája Adam Winstock professzor, aki többek között pszichiáter. A szakértő ismertette, hogy a kutatásban résztvevők 42 százaléka jelentette ki, hogy a következő egy hónapban azért már kevesebbet tervez inni, mint a járvány első heteiben.

Akivel eddig egy kicsit elszaladt a ló, próbálja ki, hogy pár napig nem iszik - nem kell teljes józanságot fogadni, csak egy-két napot -, egyből érezni fogja majd a különbséget.

Emellett kiderült, hogy a 12 országban végzett felmérést kitöltők mintegy 36 százaléka jelentette ki, hogy a karantén alatt kevesebb alkoholt fogyasztott, mint amennyit általában szokott. Kétharmaduk szerint ezzel jelentős összeg maradt a zsebükben, emellett a legtöbben egészségesebbnek is érzik magukat, amióta nem fogyasztanak alkoholt olyan gyakran.

Könnyű belecsúszni

Magyarországon amúgy is hatalmas probléma az alkoholfogyasztás, a járvány pedig csak tetézte a bajt: ennek kapcsán Zacher Gábor toxikológus is megszólalt korábban az RTL reggeli műsorában, szerinte

a bezártság alatt pont meg lehet tenni az alkoholfüggőség vezető "első, második, harmadik lépéseket".

Mint elmondta, a bezártsággal járó feszültség miatt nyúlhatunk gyakrabban az üveghez, az alkohol ugyanis jó feszültségoldó, ugyanakkor könnyen előfordulhat, hogy napi egy-két pohár bor után a következő lépés egy egész üveg elfogyasztása.

Gyönyörű szépen bele lehet ebbe csúszni, egyrészt az ember megnyugtatja magát, hogy ez nekem kell, mégiscsak milyen feszültségekkel teli világban élünk. Tulajdonképpen pedig jól is esik neki

- jegyezte meg Zacher. Emellett szerinte Magyarországon nagyjából 800 ezer ember van, "akire az alkoholista címkét rá lehet biggyeszteni". Esetükben több probléma is felmerült: az, hogy van-e anyagi tartalékuk arra, hogy naponta vegyenek alkoholt.