Veszélyes bizonytalanság: sok a beteg, de ez most influenza, vagy koronavírus?

Megérkeztek a legfrissebb, 45-46. heti influenza adatok a Nemzeti Népegészségügyi Központtól, amelyek szerint 2020. november 2-8. között az országban 9 800, november 9-15. között pedig 9 700 fő fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel. Ez a szám október 26. - november 6. között még 8 100 fő volt - mivel az adatközölt időszakok között van átfedés az emelkedés mértéke jelentősebb lehet. Mindkét héten legnagyobb arányban fiatal felnőttek (15-34 évesek) fordultak orvoshoz.

Az NNK korábbi közlése szerint a COVID-19 világjárvány nagy kihívást jelent az influenza sentinel surveillance működtetésében a világ számos országában, köztük hazánkban is. Az okok között kiemelhető egyrészt a légúti tünetekkel járó új koronavírus okozta megbetegedések és az influenzaszerű tüneteket mutató fertőzések elkülönítésének nehézsége, másrészt az egészségügyi alapellátás működésének olyan változásai, amelyek jelentősen megnehezítik a korábbi években megszokott adatgyűjtést.

A 44. heti influenza adatok.

A 2020/2021. évi influenza szezonban 1 309 háziorvosi és házi gyermekorvosi praxishoz tartozók megbetegedési adatai alapján történik az influenzaszerű megbetegedések előfordulásának monitorozása - viszont egyelőre úgy tűnik, hogy a tavalyi szezonhoz képest jóval több betegről érkezik jelentés, azonban még sem idén, sem tavaly ilyenkor nem találtak laboratóriumi vizsgálattal igazoltan influenzás esetét ezekben a hetekben.

2020. 45. hetében orvoshoz fordult betegek kormegoszlása az alábbiak szerint alakult: a betegek 13,6 százaléka 0-14 éves gyermek, 40,2 százaléka 15-34 éves fiatal felnőtt volt, 34,7 százalékuk a 35-59 évesek, 11,5 százalékuk pedig a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott. A 46. hétre nőtt a gyermekek és 60 éven felüliek aránya: a betegek 17,3 százaléka volt 0-14 éves gyermek, 35,4 százaléka 15-34 éves fiatal felnőtt, 34,4 százalék a 35-59 éves, és 12,9 százalék a 60 éven felüli.

2019. 45. hetében még 3 550 fő, a 46. héten 3 760 fő fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel, idén 2020. november 2-8. között az országban 9 800, november 9-15. között pedig 9 700 fő, szóval 2,5-szer többen. Már most meghaladtuk azt a betegszámot, amelyet tavaly csak az 50. héten értünk el. A grafikonon kimaradt időszak az ünnepek időszaka - így az iskolai szüneteké is, amikor csökkennek a megbetegedések, és január szokott új erőre kapni a fertőzés, februárban tetőzni:

Kérdéses, hogy a jelentett esetekből mennyi lehet valóban influenza, és mekkora a más vírussal fertőzött betegek aránya. A koronavírus-járvány jelenleg is tart, a tünetek nagyon hasonlóak az influenzához, ahogy az NNK is közölte: nehéz elkülöníteni a két megbetegedést. Így azt is nehéz megállapítani, valóban terjed-e már az influenza a koronavírus mellett, vagy ezeknek a jelentett eseteknek a nagy része valójában COVID-19-fertőzés.

Arra már korábban figyelmeztettek szakértők: a második hullám tetőzése és az influenza járvány kezdete idén egybe is eshet, amely komoly gondokat okozhat. Szlávik János, a Dél-Pesti Centrumkórház infektológus főorvosa arra is felhívta a figyelmet, hogy a két fertőzés együtt még sokkal súlyosabb lehet, mint önmagában a COVID-19.

Voltak olyan esetek, betegek, ahol az influenza és a koronavírus is jelen volt a szervezetben, ez pedig sokkal súlyosabb betegséget okozott, mint a két vírus külön-külön

- mondta még szeptemberben, és kiemelte, hogy mindenképpen törekedni kell arra, hogy legalább az egyik vírus ellen védekezzünk, ezért javasolta az influenza elleni védőoltást.

