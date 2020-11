Versenyt futnak az idővel a mentősök: ezt már nem sokáig lehet fenntartani

Nincs már idő minden egyes Covid-pozitív beteg után ózonos tisztításra küldeni a mentőkocsikat, ezért új protokollt állítottak fel a mentőszolgálatnál. Az orvosigazgató levele szerint már csak "komolyabb szervezéssel" tudják a megfelelő szintű mentőegységet időben elindítani.

A mentőszolgálat leterheltsége elérte azt a szintet, ahol már a kiemelt esetekhez is csak komoly szervezéssel tudnak időben autót küldeni - ez derül ki abból a hvg.hu birtokába került levélből, amelyet az Országos Mentőszolgálat orvosigazgatója, Pápai György küldött a mentőszolgálat munkatársainak. Azt írta: "Az utóbbi időben azt tapasztaltuk, hogy akár kiemelt mentési feladatainkhoz is előfordulhat, hogy komolyabb szervezés során tudjuk csak a megfelelő szintű mentőegységet időben elindítani, mivel ózonos fertőtlenítés utáni szellőztetésre várakozott a mentőegység."

Ez azt jelzi, hogy nagy a baj, mert a mentőszolgálat elsődleges prioritású esetei közé tartoznak az életet veszélyeztető esetek (pl. infarktus), de még a másodlagos prioritású riasztások is lehetnek nagyon fontosak (törések, sérülések, belgyógyászati esetek). Ha ezekhez nem érnének ki időben, az komoly következményekkel járna. Ezért az utasítás alapján már nem kell minden Covid-beteg szállítása után ózonos tisztításra, ún. mentesítésre vinni a mentést végző járműveket, mert arra már egyszerűen nincs idő.

Győrfi Pál a hírre úgy reagált: az Országos Mentőszolgálat működéséhez, folyamatos feladatellátáshoz minden személyi és tárgyi feltétel biztosított. Az OMSZ válasza szerint az ózonos fertőtlenítés sem az NNK, sem a WHO eljárásrendjében nem szerepel, eddig is csak kiegészítő módszerként használták, de a rendszeresített fertőtlenítőszerekkel végzett fertőtlenítés is elegendő önmagában. Egyéb helyzetekben pedig csak akkor engedélyezett az ózongenerátoros módszer, ha az aktuális mentési helyzet ezt lehetővé teszi.

Az nem derül ki, hogy akkor miért és hány esetben volt szükség "komolyabb szervezésre", hogy a kiemelt mentési feladatokhoz időben el tudják indítani a megfelelő szintű mentőegységet.