Végre kiderült: így vélekednek a magyarok a biztosítási tanácsadókról

Változásokat hozott a járványhelyzet a magyar biztosítási piacon: új termékek jelentek meg a koronavírus kapcsán, miközben korábban népszerű szolgáltatások váltak mellőzötté, és felértékelődött a tanácsadás szerepe. Egy friss felmérés éppen arra mutat rá, hogy bár az emberek közel 60 százaléka már rendszeresen intézi biztosítási ügyeit online, a személyes kapcsolatokat, a megbízható tanácsadókat továbbra is mindennél többre értékelik a jelenlegi helyzetben.

Egyre fontosabb, hogy a biztosító társaságok széleskörű és megbízható lehetőségeket nyújtsanak az ügyfeleknek az online ügyintézésre - derült ki a Generali legújabb kutatásából, melyet a 18-65 év közötti magyar lakosság körében készített nyáron. A megkérdezettek 59 százaléka nyilatkozott úgy, hogy internetes felületeket használ biztosítási ügyeinek kezelésére, köztük pedig a budapesti, magas iskolai végzettségű, 30-39 éves férfiak vannak a legtöbben. A stabil webes jelenlét és a legújabb technológiákat alkalmazó ügyfélszolgálat nélkül tehát egyre nehezebb boldogulni a piacon, ugyanakkor a felmérésből az is kiderült, hogy a lakosság 71 százaléka továbbra is igényli a személyes kapcsolatot a biztosítójával, és ebben nagy szerep jut a képzett, elérhető és megértő tanácsadóknak.

A biztosítási tanácsadó jó

A válaszokból az is kiderült, hogy a személyes tanácsadásra legnagyobb arányban az idősebb, 50-65 év közötti korosztály támaszkodik, de a fiatalabb korosztályok is igénylik a személyes tanácsadást, igaz ugyan, hogy kisebb arányban. Azok viszont, akik rendszeres kapcsolatban állnak biztosítási ügynökükkel, egyöntetűen pozitívan nyilatkoztak róluk: a megkérdezettek 91 százalékának kifejezetten jó tapasztalatai vannak a tanácsadókkal való együttműködés kapcsán, miközben csupán 4 százalékuk számolt be csalódottságról. Úgy tűnik tehát, hogy a biztosító társaságok nagy hangsúlyt fektetnek a megfelelő tanácsadói bázis megteremtésére, illetve a kollégák folyamatos képzésére.

"Számos változással szembesültünk az elmúlt hónapokban a biztosítási piacon, ugyanakkor az átmeneti stagnálás után növekedést tapasztaltunk, ami továbbra is azt mutatja, hogy igény van a biztosításokra, a tanácsadóink munkájára. Az életbiztosítások esetében 2020 második negyedévében, mind a piacon, mind pedig biztosítónknál növekedést tapasztaltunk a tavalyi év ugyanezen időszakához képest. A gépjármű- és lakásbiztosítások esetében is ugyanezt a pozitív tendenciát tapasztaltuk. Ezzel együtt a tanácsadói szerepkör is átalakult és sokrétűbb lett, hiszen miközben gőzerővel dolgozunk a fejlesztéseken és a digitalizáción, egyértelműen felértékelődött a személyes kapcsolattartás, a szakértelem és a hitelesség. Tanácsadóink arról számolnak be, hogy nőtt a telefonos vagy videós egyeztetések időtartama az elmúlt hónapokban, és az ügyfelek sok esetben nem konkrét kérdésekkel fordulnak hozzájuk, inkább a bizonytalanságukra keresnek gyógyírt" - mondja Márta Róbert, a Generali Biztosító értékesítési területért felelős igazgatósági tagja.

Megértő füleket és személyre szabott megoldásokat keresünk

A biztosító kutatása arra is rámutatott, hogy az emberek nem véletlenül választanak biztosítási tanácsadót, hiszen ha már megtörtént az első kapcsolatfelvétel, ragaszkodnak a verbális kommunikációhoz: 67 százalékuk a személyes találkozókat preferálja, 64 százalékuk telefonon szeret egyeztetni, míg az elektronikus levélváltást csupán felannyian részesítik előnyben.

A válaszadók szerint az ideális biztosítási tanácsadó mindig a megoldásra koncentrál (68 százalék), elsőszámú feladatának az ügyfél számára legmegfelelőbb konstrukció kiválasztását tekinti. A megkérdezettek 65 százaléka ugyanakkor szereti, ha tanácsadója könnyen elérhető, akire mindig lehet számítani, több mint felük pedig kifejezetten elvárja, hogy megértsék az érzéseit, félelmeit, személyes preferenciáit - köztük többségben voltak a hölgyek, a férfiak számára kevésbé bizonyultak fontosnak az emocionális tényezők.

Címlapkép: Getty Images