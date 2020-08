Válságos állapotban a legendás magyar zenész: egyszer már megmentették az életét

Rossz állapotban fekszik a kórházban Benkő László. Az Omega billentyse állítólag nem sokat észlel a külvilágból. Kóbor János szerint bárhogy is alakuljon, Benkő László nélkül nem lesz Omega.

Benkő László napok óta egy budapesti klinikán fekszik, a Bors információi szerint nincs túl jól állapotban egyre kevesebbet észlel a külvilágból. A 77 éves zenészt ugyanabban a kórházban kezelik, ahol korábban megmentették az életét. Kóbor János, az Omega énekese közös imára szólította fel a rajongókat, megerősítve a sajtóhíreket: billentyűsük állapota válságos.

A hétvégén napvilágot láttak a közösségi médiában olyan hírek, miszerint Benkő László elhunyt a kórházban, de ezt a zenekar és a családja is cáfolta.

Most sajnos elég gyenge, ám ez valahol várható volt, hiszen a rengeteg gyógyszer, amivel kezelik, nagyon megviselte a szervezetét. Bevérzett a gyomra, bevizesedett a tüdeje, most pedig a térdét is operálni kellett

- mondta a lapnak a zenész fia, Balázs, aki az elmúlt hetekben kórházról kórházra járt édesapjával.

Szegénykém nagyon rossz állapotban van, nemrégiben újra kórházba került, és azóta állandó felügyelet és kezelés alatt áll. Bevizesedett a tüdeje, válságos az állapota, az orvosok azonban mindent megtesznek az életben maradásáért

- nyilatkozta Kóbor János, aki napi szinten informálódik barátja és zenésztársa hogylétéről. Mint mondta, utoljára az Omega dobosa, Debreczeni Ferenc járt bent a kórházban, de nem nagyon tudott Benkő Lászlóval kommunikálni. Kóbor a zenekar jövőjéről annyit mondott:

Egy biztos, bárhogyan is alakuljon: Benkő László nélkül nincs, és nem is lesz Omega!

