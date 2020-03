Vajon az iskolabezárások megállítanák itthon a vírus terjedését? Itt a válasz!

Nem csak Olaszorszég, de már románia és Csehország is úgy döntött, a koronavírus további terjedésének elkerülése érdekében bezárja az iskolákat ideiglenesen. De vajon hatékony lehet ez a drasztikus lépés?

Nem csak Olaszországban, de immár Romániában és szerdától kezdve Csehországban is meghatározatlan időre felfüggesztik az oktatást az általános- és középiskolákban.

De vajon ezen intézkedések képesek arra, hogy megállítsák a koronavírus terjedését?

Egy friss tanulmány azt vizsgálja, mit érnek járvány idején az iskolabezárások, vagy éppen a tömegközlekedést korlátozó intézkedések. A Bocconi Egyetem kutatója Franciaország 27 évnyi járványügyi adatait elemezte, hogy megmérje a szokásos tanévközi iskolai szünetek és a közlekedési sztrájkok hatását háromféle vírus terjedésére - számol be az Index.

A tanulmány azt vizsgálja, hogy egy-egy átlagosan 1-2 hetes tanítási szünet, illetve átlagosan 12 napos vasúti sztrájk közben és után hogyan változott ezen vírusfertőzések gyakorisága. Az iskolai szünetek az influenzaszerű megbetegedések előfordulását a gyerekek között kb. egyharmadával csökkentik a szünetet követő hetekben.

A hatás meglehetősen tartós, még négy hét után is jelentkezik, amikor az iskola pedig már újrakezdődött. A felnőttek körében is csökkennek az influenzaszerű megbetegedések 20-25 százalékkal, hiszen kevésbé kapják el a gyerekektől. Az idősek körében a csökkenés kisebb és lassabb, de az iskolai szünet kezdeti utáni harmadik hétre náluk is eléri a 20 százalékot.

A szerző szerint a koronavírus esetében, mivel legalább egy nagyságrenddel halálosabb a szokásos influenzánál, már egyértelműen megéri ilyen drasztikus intézkedéseket hozni.

Címlapkép: Getty Images