Vádat emeltek a magyar zenész ellen: bármi is lesz az ítélet, elfogadja

Vádat emeltek Lovasi András ellen, aki még tavaly okozott közlekedési balesetet. A zenész elismeri felelősságét, vállalja a büntetést.

Vádat emelt az ügyészség Lovasi András, a Kispál és a Borz, valamint a Kiscsillag frontembere ellen, aki tavaly márciusban okozott balesetet Budapesten - írja a Blikk. A zenész terepjárójával a tilos jelzés ellenére behajtott a Dózsa György út és a Damjanich utca kereszteződésébe, ahol összeütközött egy rendőrautóval, amelynek egy harmadik autó is nekicsapódott. A az egyik rendőr súlyosan megsérült, eltört a kulcscsontja, több foga is kitört. Lovasi elismerte a felelősségét a balesetben, most pedig azt mondta, bármi is lesz az ítélet, elfogadja a büntetését.

Az ügyészség a lappal közölte: a Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség vádiratot nyújtott be közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt. A vádirat szerint a vádlott a több másodperce piros jelzés ellenére hajtott be a kereszteződésbe és okozott balesetet, amelyben két személy zúzódást és csonttörést szenvedett. Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság - tárgyalás mellőzésével, az ügyiratok alapján, büntetővégzésben - szabjon ki pénzbüntetést és határozott időre tiltsa el a vádlottat a közúti járművezetéstől.

Úgy tudni, Lovasi András szerette volna elkerülni, hogy bíróság elé kelljen állnia, korábban megkísérelt peren kívül megegyezni a baleset sérültjeivel, ám erre végül nem kapott lehetőséget.