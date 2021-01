Üzent az időseknek a járványszakember: ezt jól gondolják meg, az életük múlhat rajta

Március-áprilisban megkezdődhet a tömeges oltás Magyarországon, vakcina biztosan lesz - jelentette ki Ócsai Lajos. Ugyanakkor a járványügyi szakember szerint az alacsony oltási hajlandóság többek között annak is köszönhető, hogy a lakosság járványügyi és egészségügyi tudása nem nevezhető kielégítőnek, és ez nem csak a COVID-vakcina kapcsán érzékelhető. Kifejtette, a lakossággal direktebb módon kellene kommunikálni, a 60 év felettieknek pedig azt üzente: ha túl akarják élni a járványt, oltassák be magukat.

Még mindig hirdeti vakcina-előfoglalási szolgáltatását a Nemzetközi Oltóközpont nevű magánrendelő: fejenként 5 ezer forintért lehet feliratkozni a várólistára, a cég pedig, amint be tudja szerezni a koronavírus elleni védőoltást, elkezdi beadni azoknak, akik feliratkoznak. Egy tájékoztatót is beszúrtak az oldalra, hogy ők nem a hivatalos állami vakcinaregisztrációs felület:

egy magánrendelő vagyunk, magánszolgáltatást végzünk. A vakcina nálunk valószínűleg fizetős lesz. Amiben többet tudunk nyújtani az a minőség, a sebesség és nálunk várhatóan több oltóanyag közül lehet majd választani.

Azt gondolhatnánk, hogy így akár hamarabb is beoltathatjuk magunkat, mint ahogy az állami rendszerben "sorra kerülünk", ám Ócsai Lajos szerint két okból sem valószínű a közeljövőben, hogy egy magáncég is vakcinához juthat: egyrészt a kormányok felvásárolják a védőoltásokat, magánszolgáltatóknak jó ideig egyáltalán nem adnak a gyártók.

Másrészt a magyar állam ezt a vakcinát ingyenessé tette. Egy magánszolgáltató pedig ingyenesen védőoltást nem végez. Ebben a hirdetésben is benne van, hogy az 5 ezer forintos foglalás fejében milyen plusz szolgáltatást nyújtanak, ha oda jutnak, hogy oltani fogják az embereket. De biztosan nem kapják meg előbb a vakcinát, mint a magyar állam, azt megkerülve nem tud oltóanyagot beszerezni. Ha netán valahol külföldön a koronavírus-vakcina kereskedelmi forgalomba kerül - amit még jó időre előre kétlek -, akkor európai törzskönyvű vakcinát behozhat, de így viszont nem lesz ingyenes az oltás

- magyarázta a járványügyi szakember, aki korábban az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Járványügyi Főosztályának főosztályvezetője is volt. Hozzátette, már a hirdetés megjelenésekol furcsállta a szolgáltatást, ahogyan azt is, hogy egyes magánszolgáltatók az ingyenes influenza elleni védőoltásokra is előfoglalásokat vettek fel.

Amúgy is kevesen akarják oltatni magukat, úgyhogy nem hiszem, hogy a piacon egy olyan szuper igény megjelenne, ami náluk csapódik le. Esetleg most még lenne rá kereslet, de mire a vakcinák kereskedelmi forgalomba kerülnek, addigra mindenki sorra fog kerülni az állami rendszerben, aki egyáltalán oltakozni akar

- mondta Ócsai Lajos.

Ekkor indulhat a tömeges oltás Magyarországon

A járványügyi szakember szerint elég gyorsan elkezdhetnek tömegeket oltani hazánkban, ha jól megszervezik. Hiszen a Pfizer-féle vakcinából 4 millió adagot rendeltünk, ez 2 millió ember beoltására elég, és még más cégeknél is lekötött a kormány oltóanyagot.

Azt gondolom, hogy március-áprilisban Magyarországon már a nagy tömegek oltása elérhető lesz, ha meg van szervezve a háttéripar hozzá

- fejtette ki Ócsai Lajos, ki korábban aktív részese volta a H1N1 elleni vakcinázásnak, így tudja, mennyire nehéz megszervezni a tömeges oltást: "mi vért izzadva oltottunk be 3 millió embert 5 hét alatt. Akkor az oltóanyag-disztribúcióba beszállt a rendőrség is, minden háziorvos, és mindenki tudta a dolgát."

Fontosnak nevezte a lakosság "kommunikációs felkészítését" is, szerinte azért is kételkednek sokan a védőoltásban, mert keveset tudnak a menetrendről: "honnan fogják tudni, hogy mikor, hová mehetnek oltakozni, ha eljön az ideje például?"

Nem bízunk az oltásokban

Az alacsony oltakozási hajlandóság a szakember szerint annak is köszönhető, hogy a lakosság járványügyi és egészségügyi tudása nem nevezhető kielégítőnek.

És ez nem csak a COVID-vakcinánál figyelhető meg: nézzük meg azokat a védőoltásokat, amik nem kötelezőek, csak ajánlottak (például az influenza, vagy a meningitis elleni vakcina), ezeket sem túl nagy arányban adatják be az emberek Magyarországon.

Ócsai Lajos is oltóközpontot működtet, így közelről tapasztalja, mekkora méreteket ölt az oltásellenesség, és ennek milyen következményei lehetnek a jövőre nézve - nem csak egszségügyi szempontból.

Volt olyan esetem, hogy az oltásellenes szülő semmilyen védőoltást nem adatott be a gyerekének. Igen ám, de a gyerek felnőtt, Amerikába akart menni továbbtanulni, ott viszont a kötelező nélkül be sem engedik az országba. Végül a szülei tudta nélkül, saját pénzen, utólag adatta be magának a kötelező oltásokat - ennyin múlt, hogy végül ki tudott menni. 18 évesen kellett rádöbbennie, hogy mekkora marhák voltak a szülei, majdnem elvágták az életútját.

Direktebben kell kommunikálni

A szakember arról is beszélt, hogy sokan nem biztos, hogy megértik "a többszörösen becsomagolt kommunikációt" a vakcina kapcsán, ő a direktebb kommunikáció híve. A 60 éven felülieknek például azt mondta, lehet kockáztatni, bízni benne, hogy szerencséjük lesz, és nem betegszenek meg.

De ennek a reckírozásnak rendkívül magas ára lehet, ha nem akarnak belehalni a koronavírus-fertőzésbe, akkor a vakcina az egyetlen biztos út.

A fiataloknak is vállalnia kell a felelősséget azzal szemben, ami a világban történik:

Ha valaki a környezetében élő időseket meg akarja fertőzni, esetleg idő előtt el akarja temetni, akkor ne oltassa be magát, hiszen akiben a vírus szaporodik, az tovább is tudja adni. A fiatalok ugyan nem betegszenek meg olyan súlyosan tőle, de ezáltal terjesztőivé is válhatnak a fertőzésnek. Felelősek vagyunk embertársainkért, ebbe érdemes belegondolni...

- magyarázta Ócsai Lajos,

Címlapkép: Getty Images