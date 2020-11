Újra kell tesztelni az AstraZeneca vakcináját: egyelőre nem tartanak késéstől

Újra kell tesztelni az AstraZeneca vakcináját, mert a 90 százalékos hatékonyságú dózist nem szándékosan vizsgálták, egyszerűen egy gyártási hiba miatt nem kapta meg mindenki a teljes adagot.

Bár hatékonynak tűnik az oxfordi fejlesztésű koronavírus-vakcina, valószínűleg újabb klinikai vizsgálatokat fognak indítani - mondta a Bloombergnek Pascal Soriot, az AstraZeneca vezérigazgatója. A 444 által szemlézett cikk szerint az új vizsgálatnál várhatóan kevesebb tesztalany bevonására lesz szükség, vagyis gyorsabban eredményt hozhat, mint az eredeti tesztelés.

A cég hétfőn jelentette be, hogy az oltás a vizsgálat harmadik fázisában a tesztalanyok 70,4 százalékánál akadályozta meg a fertőződést. A fejlesztők azt közölték, hogy az oltóanyag a különböző korcsoportoknál, így az idősebbeknél is működött. A 70,4 százalékos védettség két különböző teszt összesítéséből jött össze: 90 százalékban volt hatékony az oltás azoknál, akiknek először csak fél adagot adtak be, majd másodszorra már egy egészet. Azoknál a tesztalanyoknál, akik már elsőre is a teljes dózist kapták, csak 62 százalék volt a vakcina hatékonysága.

Csütörtökön kiderült, hogy a 90 százalékos hatékonyságú dózist nem szándékosan vizsgálták, egyszerűen egy gyártási hiba miatt nem kapta meg mindenki a teljes adagot. Ez akár szerencsés véletlennek is tűnhet, de a lefelezett dózist kevesebben, 2800-an kapták meg, míg a kétszeri teljes adagot 8900-an. Ráadásul a 2800 tesztalany közül mindenki 55 évnél fiatalabb volt, így nincs információ, hogyan hat a vakcina ebben a formában az idősebbekre.

Ezt a 90 százalékos verziót tervezik most újratesztelni. Soriot elmondása szerint nem tart attól, hogy a hiba késleltetné a vakcina nagy-britanniai és európai engedélyeztetését.

Címlapkép: Getty Images