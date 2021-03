Újabb vakcinát engedélyezett a gyógyszerhatóság: ebből elég csak egy oltást beadni

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) javasolja az EU-nak, hogy hagyja jóvá a Johnson & Johnson Janssen nevű vakcináját a 18 éven felüli lakosság számára - jelentette be a testület csütörtökön. Mielőtt oltani kezdenének vele, a vakcinát az Európai Bizottságnak is jóvá kell hagynia, de ez vélhetően nem fog sok időt igénybe venni.

Az EMA szerint a vakcina megfelel a hatékonysági, biztonsági és minőségi követelményeknek. Mint írták, az Egyesült Államokban, Dél-Afrikában és Latin Amerikában 44 ezer ember részvételével folytak kutatások és a vakcinát megkapóknál 67 százalékkal csökkent tünetekkel járó fertőzések száma, azaz ekkora a vakcina hatékonysága - írja a hvg.hu.

A mellékhatásokról azt írták, hogy azok jellemzően enyhék vagy mérsékeltek voltak, és pár napon belül kivétel nélkül elmúltak. A leggyakoribb tünet az injekció beadásának helyén fellépő fájdalom volt, de néhány esetben fejfájást, fáradtságot, izomfájdalmat és émelygést is feljegyeztek.

Az oltóanyagot akár egy hűtőszekrényben is lehet hosszabb ideig tárolni, illetve elég belőle egy adag is, így gyorsíthatja a lakosság átoltását. A korábbi kutatások szerint egy oltás is elegendő arra, hogy komolyabb tünetek elkerülhetőek legyenek. Magyarország összesen 4,36 millió adagot kötött le a Johnson&Johnson vakcinájából, amiből az EU 200 millió darabot rendelt úgy, hogy még 200 millióra van opciója. A szállítások elvileg áprilisban indulhatnának, de korábbi hírek szerint ezek máris csúszhatnak.

