Újabb korlátozások a magyar iskolákban: ezúttal a tornatermekben jött a szigor

Egyre több iskolából szorulnak ki a sportegyesületek, mert a tornatermekbe csak az intézmények diákjai mehetnek be. Ameddig az időjárás engedi, szabadtéren edzenek, később megoldást jelenthetnek a sportcsarnokok, ezekbe viszont korlátozott a bejutási lehetőség.

A szekszárdi iskolák tornatermei is azok közé tartoznak, ahova a helyi sportegyesületek csapatai már csak korlátozásokkal juthatnak be. A városi klubokból csak azok mehetnek be egy-egy iskolába, akik oda járnak, a külsősök az edzéseken nem vehetnek részt. A csapatoknak marad a városi sportcsarnok.

Kicsit aggódva fogadom, hogy ami létszám, ami nem léphet be, az majd a sportcsarnokon csapódik le. Bízom abban, hogy nem lesz nagy létszám, ami nem okoz majd nagy problémát, vagy nem egy újabb szabályozást igényel majd, ezt nyilván a gyakorlat mutatja

- mondta az ATV-nek Faragó Zsolt, az Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke.

Ameddig az időjárás engedi, addig ezek az egyesületek szabadtéren tartják az edzéseiket, illetve a kézilabda egyesületek a városi csarnokba, illetve a saját csarnokukban edzenek

- ezt már az egyik balassagyarmati iskola intézményvezetője, Szabó Csaba mondta, majd hozzátette, hogy a tornatermeiket már csak az iskolába járó gyerekek használhatják. "A járványügyi helyzet kialakulásával itt a külső edzések lebonyolítása a törvényi szabályozás értelmében megszűnt, tehát a külső egyesületek, még az utánpótlás szakágak sem vehetik igénybe a csarnokainkat" - nyilatkozta Szabó Csaba.

