Újabb európai országban tűnt fel a koronavírus: leállítják a légiforgalmat

A járvány kitörése óta nem haltak meg ennyien egy nap alatt a koronavírus szövődményei miatt: már 213 áldozatot számlál a kór. Eközben Olaszországban is megjelent a vírus, két kínai turistánál azonosították - a kormány bejelentette, felfüggesztik az Olaszország és Kína közötti légiközlekedést. Korábban hét kinti magyar jelezte, hogy hozzák haza Kínából: ők szombaton érkeznek vissza Európába. Orbán Viktor bejelentette: felállították az operatív törzset. Hírösszefoglaló.



213-ra nőtt a tüdőgyulladást okozó új koronavírus áldozatainak száma és 9692-re a fertőzötteké péntekre virradóra Kínában - közölte a kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság legfrissebb összesítésében.

A járvány gócpontjának számító közép-kínai Hupej tartományban csütörtökön 42-vel 204-re nőtt a vírusos megbetegedésben elhunytak száma. A járvány kitörése óta ez volt az egy nap alatt regisztrált legtöbb haláleset. A hupeji egészségügyi bizottság tájékoztatása szerint a tartományban 1220 újabb fertőzöttet azonosítottak, így számuk 5806-ra emelkedett.

Kínán kívül a járványnak nem volt halálos áldozata, de húsznál több országban már száznál is több beteget tartanak nyilván. Legutóbb Olaszországban mutatták ki két kínai turistánál a megbetegedést.

Kína biztos abban, hogy képes győzelmet aratni a koronavírussal szembeni harcban - jelentette ki Hua Csunjing kínai külügyi szóvivő arra reagálva, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) nemzetközi közegészségügyi vészhelyzetté nyilvánította csütörtökön a tüdőgyulladás-járványt. Mint mondta, Peking együttműködik a WHO-val és más országokkal, hogy fenntartsák a globális és a regionális egészségügyi biztonságot.

Hazahozzák a magyarokat

Francia segítséggel hozhatják haza a Vuhanban rekedt magyarokat, az őket szállító repülőgép péntek hajnalban indulhat a kínai városba - jelentette be Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért felelős államtitkára. A Hupej tartományban tartózkodó nyolc magyar közül senkinél nem merült fel a betegség gyanúja, de heten szeretnék elhagyni Kínát. A magyarok szombaton érkezhetnek meg Marseille közelébe, ahonnan Magyarországra hozzák és a budapesti Szent László Kórházban a kéthetes lappangási időre megfigyelés alatt tartják őket.

Orbánék felállították az operatív törzset



Egy operatív törzs jött létre a koronavírussal kapcsolatban, hogy minden eshetőségre felkészüljön Magyarország - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a közrádióban. A kormányfő azt mondta, "az egész világ egy nagy falu" és ennek következménye, hogy ami az egyik végében történik az hamar átér a másik felére.

Minden járványt komolyan kell venni, nem szabad elbagatelizálni a dolgot. Baj nincs, de lehet

- mondta a kormányfő, aki szerint a kormánynak a legrosszabbra kell felkészülnie. Péntek reggel felállt egy operatív törzs Pintér Sándor belügyminiszter vezetésével. Amit a védekezés érdekében meg lehet tenni, azt megtettük - mondta Orbán Viktor, aki szerint a vírussal kapcsolatos rémhírterjesztés ellen is fel kell lépni.

Olaszország lezárta a légi utakat

Ahogy fentebb is írtuk, az olaszoknál is találtak két fertőzöttet, így Franciaország és Németország után Olaszország a harmadik európai ország, ahol hivatalosan is megerősítést nyert, hogy koronavírusos betegek vannak az országban. A két koronavírusos beteg két kínai turista, akik pár napja érkeztek Rómába. A kormányfő azt mondta, hogy visszakövetik, hogy merre járhatott a két beteg az elmúlt napokban, és elkülönítik őket, hogy ne terjedhessen a betegség.

Giuseppe Conte kormányfő szerint pánikra semmi ok, Roberto Speranza egészségügyi miniszter pedig azt mondta, az eset komoly, de teljesen a kormány ura a helyzetnek. Egyben azt is bejelentették, hogy a kormány felfüggeszti a Kína és Olaszország közötti légi közlekedést.

Az Air France is leáll

Az Air France is leállítja minden kínai járatát csütörtöktől február 9-ig az új típusú koronavírus okozta járvány terjedése miatt - jelentette be légitársaság. Az Air France ugyanakkor Sanghaj és Peking felé indít különjáratokat önkéntes legénységgel annak érdekében, hogy a Kínában dolgozó munkatársai és ügyfelei haza tudjanak térni.

A légitársaság szerdán már bejelentette, hogy péntektől napi egy járatra korlátozza a Sanghaj és Peking felé tartó járatainak a működését, miután “ezekre az úti célokra csökkent a kereslet". Az új típusú koronavírus epicentrumának számító Vuhan irányába már január 22-én felfüggesztette járatait a francia légitársaság. Szakszervezeti források szerint az Air France munkatársai csütörtök délutáni ülésükön aggodalmukat fejezték ki az igazgatóságnak a kínai úti célokat érintően, és ezt követően született meg a döntés a járatok felfüggesztéséről.

Címlapkép: Getty Images