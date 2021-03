Új vakcinát tesztel a Moderna: megoldanák a szállítási problémát

Könnyebben tárolható és szállítható oltóanyagot tesztel a Moderna. A mostani vakcinájukat mínusz 40 Celsius-fokon kell tárolni, és csak 30 nappal az első használat előtt lehet 2-8 fokon, vagyis hűtőszekrény-hőmérsékleten tartani.

Egyszerűbben szállítható koronavírus elleni vakcina tesztelésébe kezd a Moderna. A cég mostani, mRNS-alapú oltóanyagát mínusz 40 Celsius-fokon kell tárolni, és csak 30 nappal az első használat előtt lehet 2-8 fokon, vagyis hűtőszekrény-hőmérsékleten tartani, ami eléggé megnehezíti a logisztikát.

A cég most a honlapján közölte, megkezdődött a hosszabb ideig is hűtőhőmérsékleten tartható vakcinájának fázis egyes tesztelése. Az mRNA-1283 kódjelű vakcinát már meg is kapták az első alanyok. A tervek szerint ez is kétadagos oltás lesz, 28 napos különbséggel kell beadni a két dózist.

Sőt, ha az eredmények jók lesznek, akkor ez az oltóanyag akár emlékeztető oltásként is használható azoknak, akiket korábban a Modernával oltottak be első dózisban.

Fotó: MTI/ Balázs Attila