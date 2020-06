Tömegek szedik így ezeket a gyógyszereket: vigyázz, komoly bajod lehet belőle!

A magyar lakosság körében elterjedt gyakorlat, hogy sokan csak akkor fordulnak a háziorvoshoz egy-egy betegséggel, ha nagyon súlyos, vagy valamilyen vényre kapható gyógyszerrel lehet csak kikúrálni. Ha "lábon kihordható", akkor beveszik azokat a gyógyszereket, amit otthon a házi patikában találnak - fájdalomcsillapítót, forró italport, torokfertőtlenítőt, vagy akár megmaradt antibiotikumot is. Az sem ritka eset, hogy a betegek rutinból szednek bizonyos szereket bizonyos tünetekre, miközben az a gyógyszer nem való arra a betegségre, vagy nem úgy kell szedni, ahogy megszokta a beteg. Az öngyógyítás jobb esetben csak hatástalan - mint a Kálcium szedése allergiára-, rosszabb esetben viszont akár a betegség elfajulását is eredményezheti a félrekezelés.

A magyar lakosság gyógyszerszedést illetően meglehetősen öntörvényű, ráadásul az egészség-műveltségük sem kielégítő. A legtöbb háztartásban fellelhető házipatika sok különféle gyógyszert tartalmaz. Be nem szedett, de kiváltott antibiotikumot, félig kiürült lejárt szavatosságú orrsprayket, doboz és betegtájékoztató nélküli gyógyszerleveleket, egy tartóba ömlesztett multivitaminokat, stb. Ezek bármelyik - akár rendkívül jól felszerelt és rendben tartott - házi gyógyszeres fiókban előfordulhatnak.

A baj ott kezdődik, amikor betegség tüneteit észlelve nem fordul valaki háziorvoshoz, gyógyszerészhez. Nem tilos az otthoni szerek alkalmazása, sőt alapvető gyógyszerekből ajánlott is, hogy tartson otthon készletet az ember! Viszont mielőtt beszed valamilyen szert, érdemes szakemberrel konzultálni a tünetekről, nehogy nagyobb kárt okozzon.

A koronavírus járvány idején az öngyógyítás gyakorlata még inkább előtérbe került, hiszen a háziorvossal csak telefonon lehetett értekezni, és a patikákat is érdemes volt elkerülni a vertőzésveszély miatt. Így sokan dönthettek úgy, hogy azzal kezelik magukat, amilyen gyógyszert otthon találnak. Ez bizonyos esetekben lehet hasznos - más esetekben viszont nagyon káros.

Szakmai nyelven öngyógyszerezésnek nevezzük azt, ha valaki egészségügyi szakember segítsége nélkül kezdi el a gyógyszeres terápiát. Ennek a gyakorlatnak számos előnye mellett vannak veszélyei is. A biztonságos alkalmazásához elengedhetetlenül szükséges, hogy tisztában legyünk testünk működésével és rendelkezzünk a megfelelő egészségügyi alapismeretekkel. Ennek birtokában tudjuk eldönteni, hogy mi az, amit a házipatikában található szerekkel is tudunk kezelni, és mikor van szükségünk orvosi segítségre

- mondta el lapunknak Dr. Marjai Tamás, a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetségének szakmai igazgatója. A szakember szerint az öngyógyszerezés előnye, hogy gyors és kényelmes megoldást nyújt az egészségügyi problémáinkra. Időt és energiát spórolunk azzal, hogy nem megyünk orvoshoz az enyhe panaszainkkal. Ezzel az egészségügyi ellátórendszer válláról is nagy terhet veszünk le, hiszen így több erőforrást fordíthatnak a súlyosabb betegek kezelésére.

Az öngyógyszerezésnek azonban van számos hátránya is, ismertette Marjai Tamás, és kifejtette: "Az egyik, hogy félrediagnosztizáljuk a betegséget, aminek következtében nem a megfelelő gyógyszeres terápiába kezdünk bele. A nem megfelelő kezelés elfedheti a súlyos tüneteket, ami később nehezítheti a pontos diagnózist."

Emellett előfordulhat az is, hogy olyan esetekben is a házipatikához fordulnak a betegek, amikor már orvosi segítségre lenne szükség, és a késedelem miatt tovább romlik az állapotuk

- mondta el a szakember és be is mutatta az öngyógyszerezés előnyeit és hátrányait egy egyszerű példán keresztül:

Sokan szenvednek időnként fejfájástól például a stressz vagy az időjárás változása miatt. Ilyen esetekben teljesen ésszerű gyógyszertárban vény nélkül kapható fájdalomcsillapító készítményeket alkalmazni, hiszen tudjuk a probléma kiváltó okát, és már többször bevált a kezelés. Ezzel szemben, ha valakinél korábban nem tapasztalt, hirtelen fellépő erős fejfájás jelentkezik, ráadásul egyéb tünetekkel, akkor mindenképpen érdemes hamar orvoshoz fordulni.

Tisztában kell lennünk azzal is, hogy az öngyógyszerezés szempontjából vannak veszélyeztetett csoportok is. Ide tartoznak a csecsemők és kisgyermekek, a várandós és szoptató nők, valamint az idős betegek. A csecsemőknél és kisebb gyermekeknél azért kell vigyázni, mert náluk még könnyen kialakulhatnak súlyosabb tünetek. Amíg egy felnőtt embert nyugodtan lehet otthon kezelni egy hányással és hasmenéssel járó vírusfertőzéssel, addig egy csecsemőt a kiszáradás veszélye miatt már lehet, hogy kórházba kell vinni

- ismertette a veszélyeket a szakember, akinek elmondása szerint

várandós és szoptató nőknél arra kell fokozottan figyelni, hogy az általuk szedett gyógyszerek ne károsítsák a magzatot, vagy ne jussanak át az anyatejbe.

az idős betegek esetében pedig a krónikus betegségekre folyamatosan szedett készítmények hatását is figyelembe kell venni.

Marjai Tamás azt tanácsolja: az öngyógyszerezéshez vény nélküli készítményeket használjunk, a vényköteles gyógyszereket pedig csak az orvos utasításának megfelelően alkalmazzuk. A vényre felírt gyógyszereket csak annak szabad szednie, akinek felírták, ezekből ne adjunk másoknak. A szükséges készítményeket csak megbízható forrásból szerezzük be, hogy ezzel elkerüljük a hamis és nem megfelelő minőségű készítmények jelentette veszélyt.

Honnan tudjuk, hogy hogyan kell a gyógyszereket alkalmazni?

Ha nem vagyunk tisztában azzal, hogy hogyan kell egy adott gyógyszert szedni, akkor elsősorban az egészségügyi szakemberektől kérjünk tanácsot - tanácsolja Marjai Tamás, és azt is elmondta, hogy az orvos vagy a gyógyszerész nem csak a gyógyszer helyes alkalmazásában tud segíteni, hanem a helyes terápia kiválasztásában is.

Ha az egészségügyi szakemberek nem elérhetők, akkor a gyógyszer mellé adott betegtájékoztató utasításait kell követni.

Mire figyeljünk, ha mással váltatjuk ki a gyógyszereinket?

A koronavírus járvány miatti veszélyhelyzet ideje alatt lehetőség van arra, hogy a felírt gyógyszereket a betegek hozzátartozói, ismerősei könnyített módon váltsák ki. "Az első probléma, amibe bele szoktunk futni, hogy sokan nem hoznak magukkal valamilyen személyazonosító igazolványt, ami lehet személyi igazolvány, vezetői engedély vagy akár útlevél is. Erre azért van szükség, mert a gyógyszertári dolgozóknak rögzítenie kell a kiváltó személy személyes adatait a rendszerbe" - mondta el a szakember.

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) az elektronikus vényeket TAJ szám alapján tárolja el, így a gyógyszertárban mi is csak a TAJ szám alapján tudjuk lekérdezni a vényeket. Más adatot hiába adnak meg, például név alapján nem tudunk keresni, ezért elengedhetetlen a TAJ szám ismerete

- fejtette ki. Sok gondot okozhat az is, ha nem beszélik át alaposan, hogy pontosan milyen gyógyszereket szeretnének kiváltani. A szakember elmondása szerint többször belefuttak abba a problémába, hogy nincs fenn a térben az a gyógyszer, amire szükség van, vagy több gyógyszert váltanak ki, mint amire eredetileg gondoltak. Felhívta a figyelmet, hogy

Nagyon fontos, hogy még ott helyben a gyógyszertárban kell eldönteni, hogy mire van szükségünk, mert a helyesen kiadott gyógyszereket visszavenni már nem lehet. Emellett javasoljuk, hogy akinek van ügyfélkapus elérése, az nézze meg, hogy milyen elektronikus vényei vannak az EESZT lakossági portálján

Mire figyeljünk az allergia ellenes szerek használatánál?

A nyár közeledtével kezdődik az allergiaszezon is, így sokan most kezdenek el utána járni annak, hogy milyen készítményeket alkalmazzanak. Manapság már számos terméket lehet kapni vény nélkül az allergiás tünetek kezelésére, így orvosi vizsgálat nélkül is csökkenthetjük a tüneteinket. Ennek ellenére súlyosabb esetekben, vagy a szezon végeztével érdemes felkeresnünk egy allergológiai szakrendelést.

Egy alapos kivizsgálásnak több előnye is lehet a szakember szerint:

Az egyik, hogy az allergének pontos feltérképezésével már előre fel tudunk készülni a virágzási időszakra, és nem csak akkor kezdjük a gyógyszeres terápiát, ha már kialakultak a tünetek. Az orvosi vizsgálat során ki lehet zárni az esetleges súlyosabb betegségek jelenlétét is, illetve a tüneteinkhez jobban illeszkedő gyógyszeres terápiát állíthatnak be.

Az allergia kezelésénél manapság alapvetően helyi hatású vagy szájon át szedett antihisztaminokat alkalmaznak, de sok páciens áldozata még a régi tévhiteknek. A szakember felhíta a figyelmet:

Sokan gondolják még hatásosnak a kalciumot is az allergiás megbetegedésekben, de a legújabb terápiás protokollok már nem ajánlják ilyen célra a használatát.

Az allergiás megbetegedéseknél alapvetően a tüneteket igyekszünk csökkenteni, és attól függően, hogy milyen panaszok jelentkeznek, választjuk ki a megfelelő készítményt - mondta el Marjai Tamás.

Van, akinek elegendő a helyileg ható orrspré vagy orrcsepp is, de nagyon gyakran tablettás kezelésre van szükség. A bőrön jelentkező, allergiás kiütéseket, foltokat kezelhetjük antihisztamin tartalmú gélekkel is

- ismertette, és hozzátette: az allergia kezelésére szolgáló készítményeket biztonságosan lehet alkalmazni, ritkán jelentkeznek mellékhatások. A szakember szerint a legtöbben az antihisztaminok álmosító hatásától félnek leginkább, mert az első generációs gyógyszereknek ez az egyik jellemző mellékhatása

A betegek megnyugtatására elmondhatjuk, hogy a modernebb szereknél ez a mellékhatás már sokkal ritkábban fordul elő. Ha mégis megjelenne, akkor ezt a hatást sokan egyszerűen úgy küszöbölik ki, hogy este veszik be a napi egy tablettát. Így minden további probléma nélkül folytatható a gyógyszeres terápia

- tette hozzá.

