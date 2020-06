Térképen a friss adatok: így oszlik meg az aktív fertőzöttek száma megyénként

Az Operatív Törzs mai sajtótájékoztatóján Kiss Róbert alezredes elmondta, hogy a mai naptól a magyar állampolgárok anélkül átléphetik az osztrák, szlovák és cseh határt hosszabb időre is, hogy hatósági házi karanténba kellene vonulniuk. Ugyanez vonatkozik a cseh, szlovák, osztrák állampolgárokra, akik Magyarország területére utaznának.

Kiss Róbert azt is elmondat, hogy a Magyar Közlönyben tegnap megjelent rendelet értelmében a jövőben is tarthatók autós zenei koncertek. A sajtó kérésére azt is elmondta, hogy bár az osztrák, cseh, szlovák határ megnyílt az utazók előtt, a Horvátországból beutazókra még az általános szabályokra vonatkoznak: egészségügyi szűrés, gyanú esetén kijelölt karantén, ha nem áll fent koronavírus eset, akkor 14 napos házi karantén javasolt. Az érintettek türelmét kérik.

Dr. Müller Cecília tisztifőorvos elmondta, hogy továbbra is kedvező járványügyi helyzet van Magyarországon. Az elmúlt 24 órában 16 pozitív esetet regisztráltunk, összesen 3970 igazolt fertőzöttet tartunk nyilván a járvány megjelenés óta. 3 embert viszont elveszítettünk, összesen 542 főt tartunk nyilván, aki koronavírus pozitív mintát mutatott és a kapcsolt betegségei miatt hunyt el - mondta Müller Cecília. 2245-en gyógyultak már meg - részlete az országos tisztifőorvos.

1183 fő az aktív fertőzöttek száma, 41%-uk budapesti - tette hozzá. 400 alá csökkent a kórházban ápoltak száma, 21-en lélegeztetőgépen - mondta.

A tisztifőorvos ismertette az aktív fertőzöttek megoszlását megyénként. Budapesten jelenleg 487 aktív fertőzöttet tartanak nyilván, Pest megyében 144 főt, Zalában 202 beteget, Fejérben 146-ot és Komárom-Esztergom megyében is száz felett van az aktív fertőzöttek száma: 135 főt tartanak nyilván. Az alábbi térképen még az összes diagnosztizált fertőzött száma látható:

Müller Cecília tájékoztatása szerint Nógrádban 22 főt, Csongrád-Csanád megyében 13 főt, Vas megyében 8 főt, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 6 főt, Győr-Moson-Sopronban 5 főt, Hajdú-Biharban 4 főt, Jász-Nagykun-Szólnok és Vas megyében 3-3 főt, Borsodban és Hevesben 2-2 főt és Somogyban 1 főt tartanak nyilván aktív fertőzöttként. Bács, Baranya, Békés és Tolna megyében egy fertőzött sincs!

A tisztifőorvos ígérete szerint az aktív fertőzöttek számát mutató térkép is hamarosan elérhető lesz a koronavirus.gov.hu oldalon. Addig is itt láthatók a tájékoztatóban elhangzott adatok a Pénzcentrum térképén:



A kórházakban a fekvőbeteg ellátás során továbbra is marad a látogatási tilalom. Más esetekben a kijárási korlátozás vonatkozik a betegekre, de a látogatásra van lehetőség.

Ballagások

Müller Cecília azt is elmondta, hogy a kedvező járványügyi helyzetben a végzős osztályok lehetőséget kapnak arra, hogy elbúcsúzzanak ballagás keretében, a megfelelő szabályok betartásával. Arra kérik az intézményeket, hogy ezeket úgy szervezzék meg, hogy a diákok minden higiénés szabályt tartsanak be. A szülőknek nem javasolt az intézményen belüli bentlét.

Ennek a kérdésnek a kapcsán a tisztifőorvos azt is elmondta, hogy a 20 év alattiak fertőzöttsége rendkívül alacsony volt, csupán 85 fő volt pozitív.



Cikkünk folyamatosan frissül.

Címlapkép: Getty Images