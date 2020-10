Teljes a sötétség influenza-ügyben: hamarosan fontos adatok érkeznek

Hagyományosan a 40. héttől közlik Magyarországon az influenzás eseteket, azonban az influenza figyelőszolgálat tájékoztatási felületén egyelőre nincs információ a megbetegedésekről. Pedig a koronavírus miatt nagy szükség lenne arra, hogy a statisztikákban is el lehessen különíteni a betegeket.



Magyarországon az influenza az ősszel együtt szokott megjelenni, és tavasz végére már csak nagyon kevés megbetegedés fordul elő. Azt, hogy mikor alakul ki influenza járvány, és hogyan terjed a vírus az országban, az influenza figyelőszolgálat adatai alapján tudja nyomonkövetni a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) és a lakosság.

Magyarországon október első hetében, a 40. naptári héten szokta megkezdeni működését az influenza figyelőszolgálat,

az Európai Influenza Surveillance Hálózathoz tartozó országokhoz hasonlóan, ahogy például Szlovákia már közölt is adatokat -, azonban már az év 42. hete is eltelt, mégsem kerültek fel az általuk közölt adatok az NNK weboldalára. A Pénzcentrum ezért azzal a kérdéssel fordult az Nemzeti Népegészségügyi Központhoz, hogy mikor várhatóak az influenza figyelőszolgálat első adatai a 2020/2021. évi influenza szezonról. A következő választ kaptuk:

Hazánkat a szezonális influenza járvány általában csak januárban éri el, de szórványos influenzás megbetegedések ősszel is előfordulhatnak, ezért már ősszel kezdetét veszi az influenza szezonra történő felkészülés is. Ennek részeként kezdi meg működését az influenza figyelőszolgálat, az első adatok várhatóan október utolsó hetében kerülnek ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ weboldalára

- tájékoztatta lapunkat az NNK.

Influenza vs. koronavírus

Mint arról nemrég beszámoltunk, Jakab Ferenc virológus szerint beláthatatlan következményei lehetnek, ha a koronavírus és az influenza együttesen fertőz, egy esetlegesen legyengült szervezetben. A szakértő felhívta a figyelmet a járványügyi intézkedések, a kézmosás, maszkviselés és távolságtartás, betartására, hiszen "ezzel két legyet üthetünk egy csapásra", mivel az influenzavírus, és a koronavírus is hasonló terjedési mechanizmussal jut be az emberi szervezetbe.

Ilyen minimális óvintézkedésekkel akár mind a két fertőzést is elkerülhetjük

Szlávik János, a Dél-Pesti Centrumkórház infektológus főorvosa is haragszik azokra, akik azt mondják, hogy a koronavírus csak picit súlyosabb, mint az influenza vagy olyan, mint az influenza. Ez egyáltalán nem igaz - húzta alá. Szlávik János elmondása szerint, bár az influenza több embert betegít meg, az influenza halálozása viszont tizede vagy huszada a koronavírus-fertőzésnek.

A koronavírus sokkal súlyosabb, mint az influenza - figyelmeztetett a főorvos. Bár a koronavírus az idősekre veszélyesebb, de az is látható, hogy az is előfordul, fiatalemberek kerülnek intenzív osztályra, vagy lélegeztetőgépre, esetleg el is hunynak a fertőzés következtében - érzékeltette. Voltak olyan esetek, betegek, ahol az influenza és a koronavírus is jelen volt a szervezetben, ez pedig sokkal súlyosabb betegséget okozott, mint a két vírus külön-külön.

Szerinte mindenképpen törekedni kell arra, hogy legalább az egyik vírus ellen védekezzünk, ezért javasolja az influenza elleni védőoltást.

Címlapkép: Getty Images